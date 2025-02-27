https://sarabic.ae/20250227/روسيا-تضع-شرطا-لمساهمة-أوروبا-في-المفاوزضات-بشأن-أوكرانيا-1098233888.html
روسيا تضع شرطا لمساهمة أوروبا في المفاوزضات بشأن أوكرانيا
روسيا تضع شرطا لمساهمة أوروبا في المفاوزضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أنه لن يكون من الممكن الحديث عن المساهمة البناءة للاتحاد الأوروبي في تسوية... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T14:25+0000
2025-02-27T14:25+0000
2025-02-27T14:25+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104579/74/1045797439_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_fc85e928b43d5cfd5b94f42ecb463528.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريح للصحفيين: "من المستحيل ببساطة أن تكون المدافع الرئيسي عن الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه لا تخجل من المطالبة بدور في عملية تفاوضية أو أخرى حول السلام".ويشار إلى أن واشنطن أصدرت قرارا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، يعتمد على الحياد ويدعو إلى السلام وإنهاء الأزمة، لكن هذا الموقف لم يكن مرضيا للدول الأوروبية، التي قدمت مقترحًا يدين موسكو رفضه مجلس الأمن.وجاء في نص القرار، أن الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات، مطالبًا بإنهاء الصراع فورًا وإقامة سلام دائم، وهذا الموقف أظهر الخلاف بين واشنطن والدول الأوروبية، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض، بينما يطالب الغرب بمزيد من الدعم لنظام كييف. في حين ترى موسكو ضرورة لإنهاء كل الأسباب الجذرية للصراع من خلال عملية تفاوضية سليمة تعيد الاستقرار للمنطقة.
https://sarabic.ae/20250227/خبراء-أوروبا-لا-تستطيع-تقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1098229572.html
https://sarabic.ae/20250227/موسكو-الاجتماع-مع-واشنطن-في-إسطنبول-يقربنا-من-التغلب-على-الخلافات---1098227776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104579/74/1045797439_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bbe6a64cab477b0ab03af86496ebcd6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
روسيا تضع شرطا لمساهمة أوروبا في المفاوزضات بشأن أوكرانيا
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أنه لن يكون من الممكن الحديث عن المساهمة البناءة للاتحاد الأوروبي في تسوية الأزمة الأوكرانية قبل تخلي بروكسل عن خطها العسكري.
وقالت زاخاروفا
في تصريح للصحفيين: "من المستحيل ببساطة أن تكون المدافع الرئيسي عن الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه لا تخجل من المطالبة بدور في عملية تفاوضية أو أخرى حول السلام".
وتابعت: "يجب عليهم أن يقرروا بأنفسهم، بعد أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن هذا الخطاب الوحشي، والمسار العسكري، وكذلك التخلي عن الوقاحة التي لا نهاية لها، وعن هذه الكراهية المؤلمة لروسيا، عندها سيكون من الممكن الحديث عن بعض المساهمة البناءة من بروكسل في التسوية الأوكرانية".
ويشار إلى أن واشنطن أصدرت قرارا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، يعتمد على الحياد ويدعو إلى السلام وإنهاء الأزمة
، لكن هذا الموقف لم يكن مرضيا للدول الأوروبية، التي قدمت مقترحًا يدين موسكو رفضه مجلس الأمن.
ورفض مجلس الأمن التعديلات الغربية التي تحمل خطابا معاد لروسيا، وصوتت 10 دول لصالح القرار الأمريكي، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت.
وجاء في نص القرار، أن الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات، مطالبًا بإنهاء الصراع فورًا وإقامة سلام دائم، وهذا الموقف أظهر الخلاف بين واشنطن والدول الأوروبية، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض، بينما يطالب الغرب بمزيد من الدعم لنظام كييف
.
في حين ترى موسكو ضرورة لإنهاء كل الأسباب الجذرية للصراع من خلال عملية تفاوضية سليمة تعيد الاستقرار للمنطقة.