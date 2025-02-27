https://sarabic.ae/20250227/روسيا-تضع-شرطا-لمساهمة-أوروبا-في-المفاوزضات-بشأن-أوكرانيا-1098233888.html

روسيا تضع شرطا لمساهمة أوروبا في المفاوزضات بشأن أوكرانيا

روسيا تضع شرطا لمساهمة أوروبا في المفاوزضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أنه لن يكون من الممكن الحديث عن المساهمة البناءة للاتحاد الأوروبي في تسوية... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T14:25+0000

2025-02-27T14:25+0000

2025-02-27T14:25+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا في تصريح للصحفيين: "من المستحيل ببساطة أن تكون المدافع الرئيسي عن الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه لا تخجل من المطالبة بدور في عملية تفاوضية أو أخرى حول السلام".ويشار إلى أن واشنطن أصدرت قرارا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، يعتمد على الحياد ويدعو إلى السلام وإنهاء الأزمة، لكن هذا الموقف لم يكن مرضيا للدول الأوروبية، التي قدمت مقترحًا يدين موسكو رفضه مجلس الأمن.وجاء في نص القرار، أن الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات، مطالبًا بإنهاء الصراع فورًا وإقامة سلام دائم، وهذا الموقف أظهر الخلاف بين واشنطن والدول الأوروبية، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض، بينما يطالب الغرب بمزيد من الدعم لنظام كييف. في حين ترى موسكو ضرورة لإنهاء كل الأسباب الجذرية للصراع من خلال عملية تفاوضية سليمة تعيد الاستقرار للمنطقة.

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