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عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها
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https://sarabic.ae/20250227/روسيا-تضع-شرطا-لمساهمة-أوروبا-في-المفاوزضات-بشأن-أوكرانيا-1098233888.html
روسيا تضع شرطا لمساهمة أوروبا في المفاوزضات بشأن أوكرانيا
روسيا تضع شرطا لمساهمة أوروبا في المفاوزضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أنه لن يكون من الممكن الحديث عن المساهمة البناءة للاتحاد الأوروبي في تسوية... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T14:25+0000
2025-02-27T14:25+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تصريح للصحفيين: "من المستحيل ببساطة أن تكون المدافع الرئيسي عن الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه لا تخجل من المطالبة بدور في عملية تفاوضية أو أخرى حول السلام".ويشار إلى أن واشنطن أصدرت قرارا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، يعتمد على الحياد ويدعو إلى السلام وإنهاء الأزمة، لكن هذا الموقف لم يكن مرضيا للدول الأوروبية، التي قدمت مقترحًا يدين موسكو رفضه مجلس الأمن.وجاء في نص القرار، أن الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات، مطالبًا بإنهاء الصراع فورًا وإقامة سلام دائم، وهذا الموقف أظهر الخلاف بين واشنطن والدول الأوروبية، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض، بينما يطالب الغرب بمزيد من الدعم لنظام كييف. في حين ترى موسكو ضرورة لإنهاء كل الأسباب الجذرية للصراع من خلال عملية تفاوضية سليمة تعيد الاستقرار للمنطقة.
https://sarabic.ae/20250227/خبراء-أوروبا-لا-تستطيع-تقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1098229572.html
https://sarabic.ae/20250227/موسكو-الاجتماع-مع-واشنطن-في-إسطنبول-يقربنا-من-التغلب-على-الخلافات---1098227776.html
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روسيا

روسيا تضع شرطا لمساهمة أوروبا في المفاوزضات بشأن أوكرانيا

14:25 GMT 27.02.2025
© МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© МИД РФ
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أنه لن يكون من الممكن الحديث عن المساهمة البناءة للاتحاد الأوروبي في تسوية الأزمة الأوكرانية قبل تخلي بروكسل عن خطها العسكري.
وقالت زاخاروفا في تصريح للصحفيين: "من المستحيل ببساطة أن تكون المدافع الرئيسي عن الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه لا تخجل من المطالبة بدور في عملية تفاوضية أو أخرى حول السلام".
وتابعت: "يجب عليهم أن يقرروا بأنفسهم، بعد أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن هذا الخطاب الوحشي، والمسار العسكري، وكذلك التخلي عن الوقاحة التي لا نهاية لها، وعن هذه الكراهية المؤلمة لروسيا، عندها سيكون من الممكن الحديث عن بعض المساهمة البناءة من بروكسل في التسوية الأوكرانية".
معرض لأسلحة حلف الناتو في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة باتريوت في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبراء: أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
12:28 GMT
ويشار إلى أن واشنطن أصدرت قرارا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، يعتمد على الحياد ويدعو إلى السلام وإنهاء الأزمة، لكن هذا الموقف لم يكن مرضيا للدول الأوروبية، التي قدمت مقترحًا يدين موسكو رفضه مجلس الأمن.
ورفض مجلس الأمن التعديلات الغربية التي تحمل خطابا معاد لروسيا، وصوتت 10 دول لصالح القرار الأمريكي، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
موسكو: الاجتماع مع واشنطن في إسطنبول يقربنا من التغلب على الخلافات
11:52 GMT
وجاء في نص القرار، أن الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات، مطالبًا بإنهاء الصراع فورًا وإقامة سلام دائم، وهذا الموقف أظهر الخلاف بين واشنطن والدول الأوروبية، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض، بينما يطالب الغرب بمزيد من الدعم لنظام كييف.
في حين ترى موسكو ضرورة لإنهاء كل الأسباب الجذرية للصراع من خلال عملية تفاوضية سليمة تعيد الاستقرار للمنطقة.
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