https://sarabic.ae/20250226/روسيا-ستتم-معاقبة-كل-المذنبين-في-نظام-كييف-بارتكاب-جرائم-وحشية-1098182799.html

روسيا: ستتم معاقبة كل المذنبين في نظام كييف بارتكاب جرائم وحشية

روسيا: ستتم معاقبة كل المذنبين في نظام كييف بارتكاب جرائم وحشية

سبوتنيك عربي

أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن "كل المذنبين في نظام كييف ستتم معاقبتهم بشكل صارم على الجرائم الوحشية التي ارتكبوها ضد... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T08:32+0000

2025-02-26T08:32+0000

2025-02-26T08:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

جرائم حرب

كييف

فلاديمير زيلينسكي

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وقالت ماتفيينكو خلال تقديم كتاب يتحدث عن جرائم نظام كييف في اجتماع لمجلس الفيدرالية الروسي: "بالطبع سيأتي الوقت الذي ستتم فيه معاقبة كل المذنبين (من نظام كييف) بارتكاب جرائم وحشية وفقا لتشريعاتنا".ووجهت ماتفيينكو كلمة إلى أعضاء المجلس، قالت فيها: "أطلب منكم أن تتعرفوا على هذه المواد الواقعية وتستخدموها بنشاط في عملكم عندما نتواصل مع زملائنا الأجانب".وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "ارتكب مسلحون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، جريمة أخرى في قرية روسكويه بوريتشنويه، في مقاطعة كورسك، والتي حررتها القوات المسلحة الروسية، في الآونة الأخيرة".وأضافت: "يجب أن يفهم العالم من الذي يرعاه الغربيون وما يرتكبه نظام كييف بأموال الغرب، بمئات المليارات من الدولارات واليورو، يرتكب نظام كييف جرائم حرب".وصفت زاخاروفا هذه الجرائم بأنها دليل على "الروح النازية الإرهابية لنظام كييف، الذي ارتكب في عجزه العسكري والسياسي الشرير وسط الهزيمة في الجبهة، عملاً إجرامياً ضد المدنيين بكل معنى الكلمة".وقالت زاخاروفا: "نحن على ثقة من أنه سيتم تحديد هوية جميع المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وفقا للقانون".الغرفة العامة لروسيا: نظام كييف أطلق النار على سكان سيليدوفو من مسافة قصيرة ومعظم القتلى نساءموسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدة

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روسيا, جرائم حرب, كييف, فلاديمير زيلينسكي