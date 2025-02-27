https://sarabic.ae/20250227/روسيا-تعتبر-تصرفات-إسرائيل-في-الجولان-السوري-انتهاكا-لاتفاق-فصل-القوات-1098233138.html

روسيا تعتبر تصرفات إسرائيل في الجولان السوري انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك

روسيا تعتبر تصرفات إسرائيل في الجولان السوري انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تصرفات إسرائيل في مرتفعات الجولان، تعد انتهاكا للاتفاق مع سوريا بشأن فض الاشتباك،... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T13:36+0000

2025-02-27T13:36+0000

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وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نحن ننطلق من ضرورة احترام سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه (سوريا)، ونحن على قناعة راسخة بأنه في ظل الظروف الصعبة الحالية، يتعين على جميع أعضاء المجتمع الدولي إظهار المسؤولية، والالتزام الصارم بمعايير القانون الدولي، وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات في سوريا".وأضافت أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في سوريا تثير القلق في موسكو، ولا تخدم غرض استقرار الوضع في البلاد.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن قد طلب من الجيش بحث إمكانية إقامة مواقع داخل المخيمات بالضفة الغربية، وأمر كاتس وحدات الجيش بالاستعداد لقضاء فصل الشتاء في الجزء السوري من مرتفعات الجولان.نتنياهو يوجه رسالة قوية للقوى التي تهدد أمن إسرائيل في سورياتوغل جديد للجيش الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة داخل سوريا في 2025

https://sarabic.ae/20250223/نتنياهو-لن-نتسامح-مع-من-يهدد-دروز-سوريا-وسنبقى-في-مرتفعات-الجولان----1098096537.html

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