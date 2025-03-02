خبير مجري: موقف زيلينسكي تدهور أمام الإدارة الأمريكية

عربي
الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250302/خبير-مجري-موقف-زيلينسكي-تدهور-أمام-الإدارة-الأمريكية-1098302250.html
خبير مجري: موقف زيلينسكي تدهور أمام الإدارة الأمريكية
خبير مجري: موقف زيلينسكي تدهور أمام الإدارة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أشار الخبير السياسي المجري جيورجي نوغرادي، اليوم الأحد، إلى أن فلاديمير زيلينسكي، حاول التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالطريقة التي اعتاد التحدث بها... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T07:21+0000
2025-03-02T07:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
الأخبار
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg
وقال نوغرادي: "في الأساس، أراد زيلينسكي التفاوض بنفس الطريقة التي اتبعها في السنوات الثلاث الماضية، أشكركم على دعمكم وأطالب بالدعم التالي. لكن هذا لم ينجح مع القيادة الأمريكية. صيغة زيلينسكي هي تنفيذ خطة النصر الخاصة به، وإعادة كل شيء، وما إلى ذلك. الأمريكيون لا يدعمونه في هذا... لذا فإن موقف زيلينسكي تدهور نوعيًا".وبحسب نوغرادي، فإن موقف أوكرانيا "تراجع إلى الخلف حتى بين الدول المتوسطة"، وسيتعين على زيلينسكي "التفكير في مستقبله". وذكّر الخبير أيضًا بتصريحات ترامب الأخيرة، التي وصف فيها زيلينسكي بالديكتاتور، وقال إن نسبة التأييد له في أوكرانيا بلغت 4 في المئة فقط.وأشار الخبير المجري إلى أن "أوروبا تولت بشكل أساسي تمويل أوكرانيا، وأصدر حزب الشعب الأوروبي بيانا يدعم أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، ولكن في الممارسة العملية، لا تستطيع أوروبا دون الولايات المتحدة الأمريكية، دعم أوكرانيا إلا في الأمد القريب".والتقى ترامب وزيلينسكي، في واشنطن أول أمس الجمعة، وتحول الأمر إلى جدال حاد. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن ترامب "طرد" زيلينسكي بعد مشادة كلامية شعر فيها الرئيس الأمريكي بعدم الاحترام، وعلى إثر ذلك تم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة بين البلدين.خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييفمسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
https://sarabic.ae/20250301/البدلة-الغائبة-كيف-مهدت-لحظة-بسيطة-بين-ترامب-وزيلينسكي-لـقنبلة-سياسية-1098280597.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1680:1259_1920x0_80_0_0_0d2078edae3ab706b6d8c59902c49d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي

خبير مجري: موقف زيلينسكي تدهور أمام الإدارة الأمريكية

07:21 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
أشار الخبير السياسي المجري جيورجي نوغرادي، اليوم الأحد، إلى أن فلاديمير زيلينسكي، حاول التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالطريقة التي اعتاد التحدث بها مع السياسيين، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث طالب باستمرار بمزيد من الدعم، ونتيجة لذلك تدهور موقفه.
وقال نوغرادي: "في الأساس، أراد زيلينسكي التفاوض بنفس الطريقة التي اتبعها في السنوات الثلاث الماضية، أشكركم على دعمكم وأطالب بالدعم التالي. لكن هذا لم ينجح مع القيادة الأمريكية. صيغة زيلينسكي هي تنفيذ خطة النصر الخاصة به، وإعادة كل شيء، وما إلى ذلك. الأمريكيون لا يدعمونه في هذا... لذا فإن موقف زيلينسكي تدهور نوعيًا".
وبحسب نوغرادي، فإن موقف أوكرانيا "تراجع إلى الخلف حتى بين الدول المتوسطة"، وسيتعين على زيلينسكي "التفكير في مستقبله". وذكّر الخبير أيضًا بتصريحات ترامب الأخيرة، التي وصف فيها زيلينسكي بالديكتاتور، وقال إن نسبة التأييد له في أوكرانيا بلغت 4 في المئة فقط.
Президент Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского на пороге Белого дома - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
"البدلة الغائبة"... كيف مهدت لحظة بسيطة بين ترامب وزيلينسكي لـ"قنبلة سياسية"
أمس, 07:52 GMT
وأشار الخبير المجري إلى أن "أوروبا تولت بشكل أساسي تمويل أوكرانيا، وأصدر حزب الشعب الأوروبي بيانا يدعم أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، ولكن في الممارسة العملية، لا تستطيع أوروبا دون الولايات المتحدة الأمريكية، دعم أوكرانيا إلا في الأمد القريب".
والتقى ترامب وزيلينسكي، في واشنطن أول أمس الجمعة، وتحول الأمر إلى جدال حاد. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن ترامب "طرد" زيلينسكي بعد مشادة كلامية شعر فيها الرئيس الأمريكي بعدم الاحترام، وعلى إثر ذلك تم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة بين البلدين.
خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف
مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала