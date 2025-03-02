https://sarabic.ae/20250302/خبير-مجري-موقف-زيلينسكي-تدهور-أمام-الإدارة-الأمريكية-1098302250.html
خبير مجري: موقف زيلينسكي تدهور أمام الإدارة الأمريكية
خبير مجري: موقف زيلينسكي تدهور أمام الإدارة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أشار الخبير السياسي المجري جيورجي نوغرادي، اليوم الأحد، إلى أن فلاديمير زيلينسكي، حاول التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالطريقة التي اعتاد التحدث بها... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T07:21+0000
2025-03-02T07:21+0000
2025-03-02T07:21+0000
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زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
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وقال نوغرادي: "في الأساس، أراد زيلينسكي التفاوض بنفس الطريقة التي اتبعها في السنوات الثلاث الماضية، أشكركم على دعمكم وأطالب بالدعم التالي. لكن هذا لم ينجح مع القيادة الأمريكية. صيغة زيلينسكي هي تنفيذ خطة النصر الخاصة به، وإعادة كل شيء، وما إلى ذلك. الأمريكيون لا يدعمونه في هذا... لذا فإن موقف زيلينسكي تدهور نوعيًا".وبحسب نوغرادي، فإن موقف أوكرانيا "تراجع إلى الخلف حتى بين الدول المتوسطة"، وسيتعين على زيلينسكي "التفكير في مستقبله". وذكّر الخبير أيضًا بتصريحات ترامب الأخيرة، التي وصف فيها زيلينسكي بالديكتاتور، وقال إن نسبة التأييد له في أوكرانيا بلغت 4 في المئة فقط.وأشار الخبير المجري إلى أن "أوروبا تولت بشكل أساسي تمويل أوكرانيا، وأصدر حزب الشعب الأوروبي بيانا يدعم أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، ولكن في الممارسة العملية، لا تستطيع أوروبا دون الولايات المتحدة الأمريكية، دعم أوكرانيا إلا في الأمد القريب".والتقى ترامب وزيلينسكي، في واشنطن أول أمس الجمعة، وتحول الأمر إلى جدال حاد. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن ترامب "طرد" زيلينسكي بعد مشادة كلامية شعر فيها الرئيس الأمريكي بعدم الاحترام، وعلى إثر ذلك تم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة بين البلدين.خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييفمسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
https://sarabic.ae/20250301/البدلة-الغائبة-كيف-مهدت-لحظة-بسيطة-بين-ترامب-وزيلينسكي-لـقنبلة-سياسية-1098280597.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
خبير مجري: موقف زيلينسكي تدهور أمام الإدارة الأمريكية
أشار الخبير السياسي المجري جيورجي نوغرادي، اليوم الأحد، إلى أن فلاديمير زيلينسكي، حاول التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالطريقة التي اعتاد التحدث بها مع السياسيين، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث طالب باستمرار بمزيد من الدعم، ونتيجة لذلك تدهور موقفه.
وقال نوغرادي: "في الأساس، أراد زيلينسكي التفاوض بنفس الطريقة التي اتبعها في السنوات الثلاث الماضية، أشكركم على دعمكم وأطالب بالدعم التالي. لكن هذا لم ينجح مع القيادة الأمريكية. صيغة زيلينسكي هي تنفيذ خطة النصر الخاصة به، وإعادة كل شيء، وما إلى ذلك. الأمريكيون لا يدعمونه في هذا... لذا فإن موقف زيلينسكي تدهور نوعيًا".
وبحسب نوغرادي، فإن موقف أوكرانيا "تراجع إلى الخلف حتى بين الدول المتوسطة"، وسيتعين على زيلينسكي "التفكير في مستقبله". وذكّر الخبير أيضًا بتصريحات ترامب الأخيرة، التي وصف فيها زيلينسكي بالديكتاتور، وقال إن نسبة التأييد له في أوكرانيا بلغت 4 في المئة فقط.
وأشار الخبير المجري إلى أن "أوروبا تولت بشكل أساسي تمويل أوكرانيا، وأصدر حزب الشعب الأوروبي بيانا يدعم أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، ولكن في الممارسة العملية، لا تستطيع أوروبا دون الولايات المتحدة الأمريكية،
دعم أوكرانيا إلا في الأمد القريب".
والتقى ترامب وزيلينسكي، في واشنطن أول أمس الجمعة، وتحول الأمر إلى جدال حاد.
وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن ترامب "طرد" زيلينسكي بعد مشادة كلامية شعر فيها الرئيس الأمريكي بعدم الاحترام، وعلى إثر ذلك تم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة بين البلدين.