https://sarabic.ae/20250303/الجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-إسرائيل-تعقد-المفاوضات-وشروط-نتنياهو-تعجيزية-1098356854.html

"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": إسرائيل تعقد المفاوضات وشروط نتنياهو تعجيزية

"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": إسرائيل تعقد المفاوضات وشروط نتنياهو تعجيزية

سبوتنيك عربي

أكّد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، أنّ التعقيد في المفاوضات الحالية هو من جانب إسرائيل،... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T16:50+0000

2025-03-03T16:50+0000

2025-03-03T16:50+0000

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وأضاف فيصل أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم أساليب المماطلة والمناورة مستندًا إلى الضغط الأمريكي"، مشيرًا إلى أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال مثل هذه الأساليب للضغط على الفلسطينيين، حيث اعتاد الشعب الفلسطيني على هذه الوسائل".وأوضح فيصل أنّ "المقاومة الفلسطينية قد أصدرت موقفًا واضحًا ضد أي تمديد ليوم واحد في المرحلة الأولى"، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة ستكون حذرة في مفاوضات المرحلة الثانية". وأضاف أنّ "نتنياهو يحاول من خلال شروطه الجديدة تحسين صورته بعد فشله في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية"، لافتًا إلى أنّ "السلاح الفلسطيني ليس بيد حركة "حماس" فقط، وأنّ أحدًا لا يمكنه نزعه من الفلسطينيين".وفي ما يتعلق بالقمة العربية، اعتبر ضيف "سبوتنيك" أنّ "القمة تكتسب أهمية كبيرة لأنها تأتي رفضًا لمخططات ترامب"، داعيًا إلى "موقف عربي موحد يرفض التهجير وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويصر على دعم خطة السلام العربية".وأكد على "ضرورة أن تتخذ الدول العربية موقفًا جادًا بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، والمقاطعة الاقتصادية".ودعا فيصل إلى "ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعم القضية الفلسطينية، وتوفير الأموال له، مع ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مواقف أكثر إنصافًا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني".ودعا "القيادة الفلسطينية إلى الدعوة لاجتماع لتوحيد المواقف، سواء من خلال حكومة وفاق وطني أو تعديل وزاري يضمن توافقًا وطنيًا".مصر تؤكد سعيها لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنودهوحول المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية، أشار فيصل إلى أنّ "اسرائيل تتصرف على أساس أن له الحق في السيادة على الضفة الغربية والاستيطان فيها، وهو ما يُعتبر جزءًا من مخطط الضم وإنهاء القضية الفلسطينية". لافتا إلى أنّ "40 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من جنين وطولكرم"، وأكد فيصل أنّ "هذه الخطوة تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني في هذه المناطق"."حماس": لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزةرئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث خطة إعادة إعمار غزة

https://sarabic.ae/20250303/نتنياهو-يؤكد-استعداد-إسرائيل-للمرحلة-المقبلة-من-حرب-النهضة-1098353253.html

https://sarabic.ae/20250302/بدايتها-من-أنشاص-5-قمم-عربية-طارئة-استضافتها-القاهرة-لدعم-فلسطين-1098326063.html

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