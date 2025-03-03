https://sarabic.ae/20250303/الجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-إسرائيل-تعقد-المفاوضات-وشروط-نتنياهو-تعجيزية-1098356854.html
"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": إسرائيل تعقد المفاوضات وشروط نتنياهو تعجيزية
"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": إسرائيل تعقد المفاوضات وشروط نتنياهو تعجيزية
سبوتنيك عربي
أكّد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، أنّ التعقيد في المفاوضات الحالية هو من جانب إسرائيل،... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T16:50+0000
2025-03-03T16:50+0000
2025-03-03T16:50+0000
حصري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_454875bc21ea37a42101f2fe81fc9edf.jpg
وأضاف فيصل أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم أساليب المماطلة والمناورة مستندًا إلى الضغط الأمريكي"، مشيرًا إلى أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال مثل هذه الأساليب للضغط على الفلسطينيين، حيث اعتاد الشعب الفلسطيني على هذه الوسائل".وأوضح فيصل أنّ "المقاومة الفلسطينية قد أصدرت موقفًا واضحًا ضد أي تمديد ليوم واحد في المرحلة الأولى"، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة ستكون حذرة في مفاوضات المرحلة الثانية". وأضاف أنّ "نتنياهو يحاول من خلال شروطه الجديدة تحسين صورته بعد فشله في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية"، لافتًا إلى أنّ "السلاح الفلسطيني ليس بيد حركة "حماس" فقط، وأنّ أحدًا لا يمكنه نزعه من الفلسطينيين".وفي ما يتعلق بالقمة العربية، اعتبر ضيف "سبوتنيك" أنّ "القمة تكتسب أهمية كبيرة لأنها تأتي رفضًا لمخططات ترامب"، داعيًا إلى "موقف عربي موحد يرفض التهجير وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويصر على دعم خطة السلام العربية".وأكد على "ضرورة أن تتخذ الدول العربية موقفًا جادًا بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، والمقاطعة الاقتصادية".ودعا فيصل إلى "ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعم القضية الفلسطينية، وتوفير الأموال له، مع ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مواقف أكثر إنصافًا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني".ودعا "القيادة الفلسطينية إلى الدعوة لاجتماع لتوحيد المواقف، سواء من خلال حكومة وفاق وطني أو تعديل وزاري يضمن توافقًا وطنيًا".مصر تؤكد سعيها لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنودهوحول المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية، أشار فيصل إلى أنّ "اسرائيل تتصرف على أساس أن له الحق في السيادة على الضفة الغربية والاستيطان فيها، وهو ما يُعتبر جزءًا من مخطط الضم وإنهاء القضية الفلسطينية". لافتا إلى أنّ "40 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من جنين وطولكرم"، وأكد فيصل أنّ "هذه الخطوة تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني في هذه المناطق"."حماس": لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزةرئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث خطة إعادة إعمار غزة
https://sarabic.ae/20250303/نتنياهو-يؤكد-استعداد-إسرائيل-للمرحلة-المقبلة-من-حرب-النهضة-1098353253.html
https://sarabic.ae/20250302/بدايتها-من-أنشاص-5-قمم-عربية-طارئة-استضافتها-القاهرة-لدعم-فلسطين-1098326063.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234178_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_00e9f483aafd4ee98fbba63ed097d608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": إسرائيل تعقد المفاوضات وشروط نتنياهو تعجيزية
حصري
أكّد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، أنّ التعقيد في المفاوضات الحالية هو من جانب إسرائيل، مؤكدًا أنّ الفلسطينيين ملتزمون بالاتفاق الأساسي.
وأضاف فيصل أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم أساليب المماطلة والمناورة مستندًا إلى الضغط الأمريكي"، مشيرًا إلى أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال مثل هذه الأساليب للضغط على الفلسطينيين، حيث اعتاد الشعب الفلسطيني على هذه الوسائل".
وأكد فيصل أنّ "عوامل ثبات المقاومة، وصمود الشعب الفلسطيني، وتحميل الوسطاء المسؤولية، هي العوامل الأساسية التي يراهن عليها الفلسطينيون في مواجهة الضغوط"، مشددا على أنّ "المقاومة الفلسطينية لن تقدم على أي خطوة تنازلية"، معربًا عن "رفضه للمخطط الأمريكي الذي يستهدف بحر غزة والنفط والغاز والموقع الاستراتيجي للمنطقة".
وأوضح فيصل أنّ "المقاومة الفلسطينية قد أصدرت موقفًا واضحًا ضد أي تمديد ليوم واحد في المرحلة الأولى"، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة ستكون حذرة في مفاوضات المرحلة الثانية".
وأضاف أنّ "نتنياهو يحاول من خلال شروطه الجديدة تحسين صورته بعد فشله في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية"، لافتًا إلى أنّ "السلاح الفلسطيني ليس بيد حركة "حماس" فقط، وأنّ أحدًا لا يمكنه نزعه من الفلسطينيين".
وأشار إلى أنّ "شروط نتنياهو تعجيزية، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
وفي ما يتعلق بالقمة العربية، اعتبر ضيف "سبوتنيك" أنّ "القمة تكتسب أهمية كبيرة لأنها تأتي رفضًا لمخططات ترامب"، داعيًا إلى "موقف عربي موحد يرفض التهجير وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويصر على دعم خطة السلام العربية".
وأكد على "ضرورة أن تتخذ الدول العربية موقفًا جادًا بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، والمقاطعة الاقتصادية".
ودعا فيصل إلى "ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعم القضية الفلسطينية، وتوفير الأموال له، مع ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مواقف أكثر إنصافًا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني".
وحول ما يخص قطاع غزة، أكد فيصل أنّ "إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي"، مشدّدًا أنّ "الخطة تتضمن تشكيل لجنة إسناد لإدارة غزة"، وأشار إلى أنّ "هناك نقاشات حول ارتباط هذه اللجنة بإحدى وزراء السلطة الفلسطينية"، لكنه لفت إلى "تمسكه بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية".
ودعا "القيادة الفلسطينية إلى الدعوة لاجتماع لتوحيد المواقف، سواء من خلال حكومة وفاق وطني أو تعديل وزاري يضمن توافقًا وطنيًا".
وحول المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية، أشار فيصل إلى أنّ "اسرائيل تتصرف على أساس أن له الحق في السيادة على الضفة الغربية والاستيطان فيها، وهو ما يُعتبر جزءًا من مخطط الضم وإنهاء القضية الفلسطينية". لافتا إلى أنّ "40 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من جنين وطولكرم"،
وأكد فيصل أنّ "هذه الخطوة تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني في هذه المناطق".