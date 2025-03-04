https://sarabic.ae/20250304/خبير-في-الشأن-الأمريكي-قرار-ترامب-بوقف-المساعدات-عن-كييف-نهائي-وسنشهد-انقلابا-على-زيلينسكي--1098388902.html
خبير في الشأن الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات عن كييف نهائي وسنشهد انقلابا على زيلينسكي
خبير في الشأن الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات عن كييف نهائي وسنشهد انقلابا على زيلينسكي
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشؤون الأمريكية، ستيفين صهيوني، أنّ "قرار الولايات المتحدة بتعليق المساعدات العسكرية إلى كييف غير قابل للتراجع"، موضحًا أنّ "سياسة الرئيس... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T16:49+0000
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2025-03-04T16:49+0000
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وأكد صهيوني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ترامب يرى أن مستقبل العلاقات بين روسيا وأمريكا يحمل فوائد اقتصادية لصالح الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى إنهاء الحرب الأوكرانية التي لا تخدم مصالح بلاده". وأشار صهيوني، إلى أنّ "ترامب يضغط من أجل وقف هذا الهدر المالي، بالإضافة إلى الضغط على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي من أجل الاستفادة من المعادن والثروات الباطنية في أوكرانيا". وذكر أنّ "ترامب، كرجل اقتصادي، يفضل علاقات قوية مع روسيا وقيادتها، خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرى أن هذه العلاقات يمكن أن تعود بالفائدة الاقتصادية على أمريكا". وبيّن صهيوني أنّ "وقف الدعم الأمريكي عن كييف سيكون له تأثير كبير على مجريات المواجهة"، مشيرًا إلى أنه "من دون هذا الدعم، لن تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في المعركة لأكثر من شهر، خاصة مع التزام الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتوجيهات الولايات المتحدة، على الرغم من التصريحات الإعلامية الداعمة لكييف".وأضاف صهيوني أنه "قد نشهد انقلابًا سياسيًا ناعمًا ضد زيلينسكي، حيث سيُحمَّل مسؤولية الوضع الحالي في أوكرانيا". ووصف صهيوني شخصية زيلينسكي بالنرجسية، مشيرًا إلى أنّ "تعنته في بعض المواقف قد يكون السبب في إطالة أمد الأزمة". وأضاف أنّ "هذا العناد قد يؤدي إلى نهاية غير لائقة لزيلينسكي، خاصة إذا لم يتم إبعاده من المشهد السياسي عبر انقلاب سياسي ناعم"، وفي حال فشل ذلك، توقع صهيوني أنّ "يكون هناك احتمال للانقلاب العسكري، الذي قد يضع حداً لمستقبل زيلينسكي السياسي في أوكرانيا".ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكيإدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html
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خبير في الشأن الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات عن كييف نهائي وسنشهد انقلابا على زيلينسكي
حصري
رأى الخبير في الشؤون الأمريكية، ستيفين صهيوني، أنّ "قرار الولايات المتحدة بتعليق المساعدات العسكرية إلى كييف غير قابل للتراجع"، موضحًا أنّ "سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة تهدف إلى وقف هدر الأموال الذي كان يحدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا".
وأكد صهيوني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ترامب يرى أن مستقبل العلاقات بين روسيا وأمريكا يحمل فوائد اقتصادية لصالح الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى إنهاء الحرب الأوكرانية التي لا تخدم مصالح بلاده".
وأضاف أنّ "السبب الرئيسي وراء هذه السياسة، هو وقف الهدر المالي الضخم الذي كان يتم في عهد بايدن، حيث أن المساعدات العسكرية الأميركية لم تؤد إلى أي فائدة مباشرة لأميركا، بل أثقلت كاهل الخزينة الأمريكية".
وأشار صهيوني، إلى أنّ "ترامب يضغط من أجل وقف هذا الهدر المالي، بالإضافة إلى الضغط على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي من أجل الاستفادة من المعادن والثروات الباطنية في أوكرانيا".
وذكر أنّ "ترامب، كرجل اقتصادي، يفضل علاقات قوية مع روسيا وقيادتها، خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرى أن هذه العلاقات يمكن أن تعود بالفائدة الاقتصادية على أمريكا".
وأوضح أنّ "ترامب يعتقد أن استمرارية الحرب الأوكرانية تستنزف الموارد الأمريكية والأوروبية والعالمية، مهددة باندلاع حرب عالمية ثالثة".
وبيّن صهيوني أنّ "وقف الدعم الأمريكي عن كييف سيكون له تأثير كبير على مجريات المواجهة"، مشيرًا إلى أنه "من دون هذا الدعم، لن تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في المعركة لأكثر من شهر، خاصة مع التزام الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتوجيهات الولايات المتحدة، على الرغم من التصريحات الإعلامية الداعمة لكييف".
وأضاف صهيوني أنه "قد نشهد انقلابًا سياسيًا ناعمًا ضد زيلينسكي، حيث سيُحمَّل مسؤولية الوضع الحالي في أوكرانيا".
ولفت إلى أنّ "زيلينسكي، قد يواجه المساءلة السياسية بسبب فشله في إدارة الأزمة والفساد الذي طالما شاب حكومته"، موضحا أنّ "الولايات المتحدة ستعطي أوامر لحلفائها داخل أوكرانيا لتحريك الملفات المتعلقة بهذه القضايا، وهو ما قد يؤدي إلى عزله من الحياة السياسية في أوكرانيا".
ووصف صهيوني شخصية زيلينسكي بالنرجسية، مشيرًا إلى أنّ "تعنته في بعض المواقف قد يكون السبب في إطالة أمد الأزمة".
وأضاف أنّ "هذا العناد قد يؤدي إلى نهاية غير لائقة لزيلينسكي
، خاصة إذا لم يتم إبعاده من المشهد السياسي عبر انقلاب سياسي ناعم"، وفي حال فشل ذلك، توقع صهيوني أنّ "يكون هناك احتمال للانقلاب العسكري، الذي قد يضع حداً لمستقبل زيلينسكي السياسي في أوكرانيا".