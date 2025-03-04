https://sarabic.ae/20250304/خبير-في-الشأن-الأمريكي-قرار-ترامب-بوقف-المساعدات-عن-كييف-نهائي-وسنشهد-انقلابا-على-زيلينسكي--1098388902.html

خبير في الشأن الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات عن كييف نهائي وسنشهد انقلابا على زيلينسكي

خبير في الشأن الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات عن كييف نهائي وسنشهد انقلابا على زيلينسكي

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشؤون الأمريكية، ستيفين صهيوني، أنّ "قرار الولايات المتحدة بتعليق المساعدات العسكرية إلى كييف غير قابل للتراجع"، موضحًا أنّ "سياسة الرئيس... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T16:49+0000

2025-03-04T16:49+0000

2025-03-04T16:49+0000

حصري

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098293294_0:64:1674:1006_1920x0_80_0_0_b22163502214d59450048b12f79552ae.jpg

وأكد صهيوني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ترامب يرى أن مستقبل العلاقات بين روسيا وأمريكا يحمل فوائد اقتصادية لصالح الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى إنهاء الحرب الأوكرانية التي لا تخدم مصالح بلاده". وأشار صهيوني، إلى أنّ "ترامب يضغط من أجل وقف هذا الهدر المالي، بالإضافة إلى الضغط على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي من أجل الاستفادة من المعادن والثروات الباطنية في أوكرانيا". وذكر أنّ "ترامب، كرجل اقتصادي، يفضل علاقات قوية مع روسيا وقيادتها، خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرى أن هذه العلاقات يمكن أن تعود بالفائدة الاقتصادية على أمريكا". وبيّن صهيوني أنّ "وقف الدعم الأمريكي عن كييف سيكون له تأثير كبير على مجريات المواجهة"، مشيرًا إلى أنه "من دون هذا الدعم، لن تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في المعركة لأكثر من شهر، خاصة مع التزام الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتوجيهات الولايات المتحدة، على الرغم من التصريحات الإعلامية الداعمة لكييف".وأضاف صهيوني أنه "قد نشهد انقلابًا سياسيًا ناعمًا ضد زيلينسكي، حيث سيُحمَّل مسؤولية الوضع الحالي في أوكرانيا". ووصف صهيوني شخصية زيلينسكي بالنرجسية، مشيرًا إلى أنّ "تعنته في بعض المواقف قد يكون السبب في إطالة أمد الأزمة". وأضاف أنّ "هذا العناد قد يؤدي إلى نهاية غير لائقة لزيلينسكي، خاصة إذا لم يتم إبعاده من المشهد السياسي عبر انقلاب سياسي ناعم"، وفي حال فشل ذلك، توقع صهيوني أنّ "يكون هناك احتمال للانقلاب العسكري، الذي قد يضع حداً لمستقبل زيلينسكي السياسي في أوكرانيا".ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكيإدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20250304/نائب-الرئيس-الأمريكي-يدعو-كييف-إلى-اتخاذ-خطوات-حقيقية-نحو-السلام-1098388276.html

https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن