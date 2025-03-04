خبير في الشأن الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات عن كييف نهائي وسنشهد انقلابا على زيلينسكي

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
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مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
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خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
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بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
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شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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09:17 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250304/خبير-في-الشأن-الأمريكي-قرار-ترامب-بوقف-المساعدات-عن-كييف-نهائي-وسنشهد-انقلابا-على-زيلينسكي--1098388902.html
خبير في الشأن الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات عن كييف نهائي وسنشهد انقلابا على زيلينسكي
خبير في الشأن الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات عن كييف نهائي وسنشهد انقلابا على زيلينسكي
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشؤون الأمريكية، ستيفين صهيوني، أنّ "قرار الولايات المتحدة بتعليق المساعدات العسكرية إلى كييف غير قابل للتراجع"، موضحًا أنّ "سياسة الرئيس... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T16:49+0000
2025-03-04T16:49+0000
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وأكد صهيوني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ترامب يرى أن مستقبل العلاقات بين روسيا وأمريكا يحمل فوائد اقتصادية لصالح الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى إنهاء الحرب الأوكرانية التي لا تخدم مصالح بلاده". وأشار صهيوني، إلى أنّ "ترامب يضغط من أجل وقف هذا الهدر المالي، بالإضافة إلى الضغط على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي من أجل الاستفادة من المعادن والثروات الباطنية في أوكرانيا". وذكر أنّ "ترامب، كرجل اقتصادي، يفضل علاقات قوية مع روسيا وقيادتها، خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرى أن هذه العلاقات يمكن أن تعود بالفائدة الاقتصادية على أمريكا". وبيّن صهيوني أنّ "وقف الدعم الأمريكي عن كييف سيكون له تأثير كبير على مجريات المواجهة"، مشيرًا إلى أنه "من دون هذا الدعم، لن تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في المعركة لأكثر من شهر، خاصة مع التزام الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتوجيهات الولايات المتحدة، على الرغم من التصريحات الإعلامية الداعمة لكييف".وأضاف صهيوني أنه "قد نشهد انقلابًا سياسيًا ناعمًا ضد زيلينسكي، حيث سيُحمَّل مسؤولية الوضع الحالي في أوكرانيا". ووصف صهيوني شخصية زيلينسكي بالنرجسية، مشيرًا إلى أنّ "تعنته في بعض المواقف قد يكون السبب في إطالة أمد الأزمة". وأضاف أنّ "هذا العناد قد يؤدي إلى نهاية غير لائقة لزيلينسكي، خاصة إذا لم يتم إبعاده من المشهد السياسي عبر انقلاب سياسي ناعم"، وفي حال فشل ذلك، توقع صهيوني أنّ "يكون هناك احتمال للانقلاب العسكري، الذي قد يضع حداً لمستقبل زيلينسكي السياسي في أوكرانيا".ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكيإدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250304/نائب-الرئيس-الأمريكي-يدعو-كييف-إلى-اتخاذ-خطوات-حقيقية-نحو-السلام-1098388276.html
https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html
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خبير في الشأن الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات عن كييف نهائي وسنشهد انقلابا على زيلينسكي

16:49 GMT 04.03.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورزيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Stringer
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رأى الخبير في الشؤون الأمريكية، ستيفين صهيوني، أنّ "قرار الولايات المتحدة بتعليق المساعدات العسكرية إلى كييف غير قابل للتراجع"، موضحًا أنّ "سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة تهدف إلى وقف هدر الأموال الذي كان يحدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا".
وأكد صهيوني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ترامب يرى أن مستقبل العلاقات بين روسيا وأمريكا يحمل فوائد اقتصادية لصالح الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى إنهاء الحرب الأوكرانية التي لا تخدم مصالح بلاده".

وأضاف أنّ "السبب الرئيسي وراء هذه السياسة، هو وقف الهدر المالي الضخم الذي كان يتم في عهد بايدن، حيث أن المساعدات العسكرية الأميركية لم تؤد إلى أي فائدة مباشرة لأميركا، بل أثقلت كاهل الخزينة الأمريكية".

وأشار صهيوني، إلى أنّ "ترامب يضغط من أجل وقف هذا الهدر المالي، بالإضافة إلى الضغط على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي من أجل الاستفادة من المعادن والثروات الباطنية في أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
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وذكر أنّ "ترامب، كرجل اقتصادي، يفضل علاقات قوية مع روسيا وقيادتها، خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرى أن هذه العلاقات يمكن أن تعود بالفائدة الاقتصادية على أمريكا".

وأوضح أنّ "ترامب يعتقد أن استمرارية الحرب الأوكرانية تستنزف الموارد الأمريكية والأوروبية والعالمية، مهددة باندلاع حرب عالمية ثالثة".

وبيّن صهيوني أنّ "وقف الدعم الأمريكي عن كييف سيكون له تأثير كبير على مجريات المواجهة"، مشيرًا إلى أنه "من دون هذا الدعم، لن تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في المعركة لأكثر من شهر، خاصة مع التزام الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتوجيهات الولايات المتحدة، على الرغم من التصريحات الإعلامية الداعمة لكييف".
Президент Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского на пороге Белого дома - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
"أسوأ بيان"... ترامب يعلق على كلام زيلينسكي حول نهاية الصراع في أوكرانيا
أمس, 17:21 GMT
وأضاف صهيوني أنه "قد نشهد انقلابًا سياسيًا ناعمًا ضد زيلينسكي، حيث سيُحمَّل مسؤولية الوضع الحالي في أوكرانيا".

ولفت إلى أنّ "زيلينسكي، قد يواجه المساءلة السياسية بسبب فشله في إدارة الأزمة والفساد الذي طالما شاب حكومته"، موضحا أنّ "الولايات المتحدة ستعطي أوامر لحلفائها داخل أوكرانيا لتحريك الملفات المتعلقة بهذه القضايا، وهو ما قد يؤدي إلى عزله من الحياة السياسية في أوكرانيا".

ووصف صهيوني شخصية زيلينسكي بالنرجسية، مشيرًا إلى أنّ "تعنته في بعض المواقف قد يكون السبب في إطالة أمد الأزمة".
وأضاف أنّ "هذا العناد قد يؤدي إلى نهاية غير لائقة لزيلينسكي، خاصة إذا لم يتم إبعاده من المشهد السياسي عبر انقلاب سياسي ناعم"، وفي حال فشل ذلك، توقع صهيوني أنّ "يكون هناك احتمال للانقلاب العسكري، الذي قد يضع حداً لمستقبل زيلينسكي السياسي في أوكرانيا".
ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكي
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