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خبير لـ"سبوتنيك": فرنسا غير قادرة على حماية أوكرانيا وبوتين يدرك أن كييف عائدة للفلك الروسي
خبير لـ"سبوتنيك": فرنسا غير قادرة على حماية أوكرانيا وبوتين يدرك أن كييف عائدة للفلك الروسي
سبوتنيك عربي
قال الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، إيلي جرجي إلياس، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدو أنه ينسى دور الكرملين في إعادة المقعد... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T13:07+0000
2025-03-06T13:07+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
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ولفت إلياس في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "الجنرال شارل ديغول وثق هذا الدور في مذكراته، التي تعتبر مرجعية مهمة للرؤساء الفرنسيين"، مضيفا أن "ماكرون، الذي يضع نفسه اليوم في موقف "حامي أوروبا"، يجب أن يتذكر تلك الخلفية التاريخية الهامة".وأضاف إلياس أن "زيلينسكي يبحث عن أمرين أساسيين، الأول هو استمرار نظامه من بعده، والثاني هو تأمين رفاهية عائلية عندما ينتقل للعيش في أوروبا الغربية بعد انتهاء الحرب".وبيّن إلياس أن "ماكرون يحاول دائمًا تقديم نفسه كشخصية وسطية أمام التحولات الأوروبية"، متابعا أن "أوروبا الغربية تتجه نحو تحالفات بين اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يعكس محاولة فرنسا لإثبات حضورها في الساحة السياسية الأوروبية".وأضاف الباحث أن "أوكرانيا لم تتعلم من تاريخها، حيث كانت قد استُثمرت من قبل المخابرات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم من قبل الولايات المتحدة"، مشددا على أن "أوكرانيا تمر من هزيمة إلى أخرى، وأنه في ظل استمرار الصراع، كان من الأجدر اتخاذ خطوات نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا".وحول الوضع النووي، رأى إلياس أن "فرنسا لا تستطيع استخدام قدراتها النووية في هذه المرحلة، فيما تتمتع روسيا بأفضلية في حالة اندلاع حرب نووية بسبب قدرتها على نشر الأسلحة النووية في المساحات الواسعة".وأضاف أن "الرئيس السابق جو بايدن كان يجب عليه حسم الملف الأوكراني في الأشهر الأولى من الحرب، لكن هذا لم يحدث، واستمرت الحرب حتى الآن، مما يعكس عدم قدرة المنظومة الغربية على تحقيق أهدافها في أوكرانيا".وتابع إلياس أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك أن أوكرانيا ستعود إلى الفلك الروسي، وأن الأزمة الحالية هي حرب وقائية لمنع اليمين المتطرف من التوسع في مناطق القرار الأوكرانية استعدادًا للهجوم على روسيا".ختم إلياس أن "النظام الأوكراني المستقبلي قد يكون حليفًا لروسيا، ومتفاهمًا مع الولايات المتحدة في آن واحد، وهو ما يفتح المجال أمام مستقبل مختلف تمامًا عن الوضع الحالي".
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https://sarabic.ae/20250306/وزير-الخارجية-الأمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-حرب-بالوكالة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098425117.html
https://sarabic.ae/20250306/لافروف-نشر-قوات-أوروبية-في-أوكرانيا-لن-يعني-حربا-هجينة-بل-تورطا-مباشرا-لـالناتو-في-الصراع--1098433173.html
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روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير لـ"سبوتنيك": فرنسا غير قادرة على حماية أوكرانيا وبوتين يدرك أن كييف عائدة للفلك الروسي

13:07 GMT 06.03.2025
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قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
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حصري
قال الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، إيلي جرجي إلياس، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدو أنه ينسى دور الكرملين في إعادة المقعد الفرنسي إلى صفوف القوى الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، رغم معارضة بريطانيا والولايات المتحدة".
ولفت إلياس في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "الجنرال شارل ديغول وثق هذا الدور في مذكراته، التي تعتبر مرجعية مهمة للرؤساء الفرنسيين"، مضيفا أن "ماكرون، الذي يضع نفسه اليوم في موقف "حامي أوروبا"، يجب أن يتذكر تلك الخلفية التاريخية الهامة".

وأكد الباحث أن "فرنسا ليس لديها الإمكانيات اللازمة لحماية أوكرانيا أو مواصلة الحرب، وأن ماكرون قد يكون يضحي بالرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في ظل إدراكه لحتمية النهاية، خاصة مع سعي الأخير لضمان استمرارية نظامه وتأمين مستقبله في أوروبا الغربية".

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وأضاف إلياس أن "زيلينسكي يبحث عن أمرين أساسيين، الأول هو استمرار نظامه من بعده، والثاني هو تأمين رفاهية عائلية عندما ينتقل للعيش في أوروبا الغربية بعد انتهاء الحرب".

وفيما يخص الانتخابات الألمانية، أوضح إلياس أنها "محورية بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، حيث يخشى ماكرون من النتائج التي قد تعزز التيارات اليمينية"، مشيرا إلى أن "ماكرون يسعى إلى تأمين دور لفرنسا في المستقبل من خلال استراتيجيات سياسية تهدف إلى إغلاق الباب أمام صعود اليمين المتطرف".

وبيّن إلياس أن "ماكرون يحاول دائمًا تقديم نفسه كشخصية وسطية أمام التحولات الأوروبية"، متابعا أن "أوروبا الغربية تتجه نحو تحالفات بين اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يعكس محاولة فرنسا لإثبات حضورها في الساحة السياسية الأوروبية".
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وأضاف الباحث أن "أوكرانيا لم تتعلم من تاريخها، حيث كانت قد استُثمرت من قبل المخابرات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم من قبل الولايات المتحدة"، مشددا على أن "أوكرانيا تمر من هزيمة إلى أخرى، وأنه في ظل استمرار الصراع، كان من الأجدر اتخاذ خطوات نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وحول الوضع النووي، رأى إلياس أن "فرنسا لا تستطيع استخدام قدراتها النووية في هذه المرحلة، فيما تتمتع روسيا بأفضلية في حالة اندلاع حرب نووية بسبب قدرتها على نشر الأسلحة النووية في المساحات الواسعة".

ولفت إلى أن "مراكز الدراسات الدولية تتفق على أن روسيا هي الأكثر قدرة على الصمود في هذا الصراع"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمريكية ترى أنه يجب إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال الأشهر الأولى من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أصبح من الواضح أن بناء استراتيجية على المنظومة الأوكرانية الحالية أصبح أمرًا غير مجدي".

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واعتبر إلياس أن "أوروبا الغربية، في الوقت الحالي، تخشى من عودة بصمات النازية التي قاتلت في أوكرانيا إلى المنطقة، مما يزيد من توتر الأوضاع السياسية في الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تراهن على زيلينسكي والقيادة الأوكرانية، ولكن الأجهزة الأمريكية اعترفت بأن هذا الرهان لم يعد مجديًا".

وأضاف أن "الرئيس السابق جو بايدن كان يجب عليه حسم الملف الأوكراني في الأشهر الأولى من الحرب، لكن هذا لم يحدث، واستمرت الحرب حتى الآن، مما يعكس عدم قدرة المنظومة الغربية على تحقيق أهدافها في أوكرانيا".

وتابع إلياس أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك أن أوكرانيا ستعود إلى الفلك الروسي، وأن الأزمة الحالية هي حرب وقائية لمنع اليمين المتطرف من التوسع في مناطق القرار الأوكرانية استعدادًا للهجوم على روسيا".
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ونوه الباحث بأن "ترامب كان قد صرح سابقًا أنه لو كان رئيسًا في السنوات الماضية لما اندلعت حرب مع روسيا"، مشيرًا إلى أن "الحرب الحالية كانت يمكن تفاديها في حال تم التعامل معها بشكل مختلف".

ختم إلياس أن "النظام الأوكراني المستقبلي قد يكون حليفًا لروسيا، ومتفاهمًا مع الولايات المتحدة في آن واحد، وهو ما يفتح المجال أمام مستقبل مختلف تمامًا عن الوضع الحالي".
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