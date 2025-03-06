https://sarabic.ae/20250306/خبير-لـسبوتنيك-فرنسا-غير-قادرة-على-حماية-أوكرانيا-وبوتين-يدرك-أن-كييف-عائدة--للفلك-الروسي-1098440203.html

خبير لـ"سبوتنيك": فرنسا غير قادرة على حماية أوكرانيا وبوتين يدرك أن كييف عائدة للفلك الروسي

خبير لـ"سبوتنيك": فرنسا غير قادرة على حماية أوكرانيا وبوتين يدرك أن كييف عائدة للفلك الروسي

سبوتنيك عربي

قال الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، إيلي جرجي إلياس، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدو أنه ينسى دور الكرملين في إعادة المقعد... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T13:07+0000

2025-03-06T13:07+0000

2025-03-06T13:07+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

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ولفت إلياس في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "الجنرال شارل ديغول وثق هذا الدور في مذكراته، التي تعتبر مرجعية مهمة للرؤساء الفرنسيين"، مضيفا أن "ماكرون، الذي يضع نفسه اليوم في موقف "حامي أوروبا"، يجب أن يتذكر تلك الخلفية التاريخية الهامة".وأضاف إلياس أن "زيلينسكي يبحث عن أمرين أساسيين، الأول هو استمرار نظامه من بعده، والثاني هو تأمين رفاهية عائلية عندما ينتقل للعيش في أوروبا الغربية بعد انتهاء الحرب".وبيّن إلياس أن "ماكرون يحاول دائمًا تقديم نفسه كشخصية وسطية أمام التحولات الأوروبية"، متابعا أن "أوروبا الغربية تتجه نحو تحالفات بين اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يعكس محاولة فرنسا لإثبات حضورها في الساحة السياسية الأوروبية".وأضاف الباحث أن "أوكرانيا لم تتعلم من تاريخها، حيث كانت قد استُثمرت من قبل المخابرات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم من قبل الولايات المتحدة"، مشددا على أن "أوكرانيا تمر من هزيمة إلى أخرى، وأنه في ظل استمرار الصراع، كان من الأجدر اتخاذ خطوات نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا".وحول الوضع النووي، رأى إلياس أن "فرنسا لا تستطيع استخدام قدراتها النووية في هذه المرحلة، فيما تتمتع روسيا بأفضلية في حالة اندلاع حرب نووية بسبب قدرتها على نشر الأسلحة النووية في المساحات الواسعة".وأضاف أن "الرئيس السابق جو بايدن كان يجب عليه حسم الملف الأوكراني في الأشهر الأولى من الحرب، لكن هذا لم يحدث، واستمرت الحرب حتى الآن، مما يعكس عدم قدرة المنظومة الغربية على تحقيق أهدافها في أوكرانيا".وتابع إلياس أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك أن أوكرانيا ستعود إلى الفلك الروسي، وأن الأزمة الحالية هي حرب وقائية لمنع اليمين المتطرف من التوسع في مناطق القرار الأوكرانية استعدادًا للهجوم على روسيا".ختم إلياس أن "النظام الأوكراني المستقبلي قد يكون حليفًا لروسيا، ومتفاهمًا مع الولايات المتحدة في آن واحد، وهو ما يفتح المجال أمام مستقبل مختلف تمامًا عن الوضع الحالي".

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