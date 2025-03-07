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بعد تصريحات عسكرية إسرائيلية.. الرئيس المصري يتحدث عن "السلام"
بعد تصريحات عسكرية إسرائيلية.. الرئيس المصري يتحدث عن "السلام"
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "السلام"، في أعقاب تصريحات إسرائيلية أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حول اتفاقية السلام الإسرائيلية ... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T15:24+0000
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وقال كاتس، قبل أيام، إن "مصر أكبر وأقوى دولة عربية واتفاقية السلام أخرجتها من دائرة الحرب بقرار غير وجه التاريخ"، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح لمصر بانتهاك اتفاقية السلام وستتعامل مع الأمر لأن الاتفاقية ما زالت قائمة".وفي زيارة للأكاديمية العسكرية المصرية، تناول السيسي المستجدات الإقليمية والدولية والخلاصة، التي انتهت إليها القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة أخيرا، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر لاستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، وبشكل خاص في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن الرئيس المصري، قوله إن "السلام هو خيار مصر والدول العربية".وفي مطلع الشهر الماضي، تساءل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، عن السبب الذي يجعل مصر تواصل تحديث جيشها وتنفق مئات الملايين من الدولارات كل عام، رغم أنها لا تواجه أي تهديدات على حدودها، على حد وصفه.وردا على تصريحات دانون، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن "الردع وتوازن القوى عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط".وفي المقابل، طرح عبد الخالق تساؤلا حول كون إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية، رغم سعي مصر لإخلاء الشرق الأوسط منها.وأشار هاليفي إلى أن مصر تملك جيشا كبيرا لديه أسلحة وطائرات وغواصات متطورة وسفنا صاروخية، إضافة إلى كمية كبيرة من الدبابات المتطورة والقوات البرية، على حد وصفه.
https://sarabic.ae/20250306/الخارجية-الأمريكية-خطة-مصر-بشأن-غزة-لا-تلبي-توقعات-ترامب-1098457009.html
https://sarabic.ae/20250307/قرار-مفاجئ-بإقالة-المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-ما-السبب؟-1098476492.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

بعد تصريحات عسكرية إسرائيلية.. الرئيس المصري يتحدث عن "السلام"

15:24 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
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تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "السلام"، في أعقاب تصريحات إسرائيلية أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حول اتفاقية السلام الإسرائيلية - المصرية.
وقال كاتس، قبل أيام، إن "مصر أكبر وأقوى دولة عربية واتفاقية السلام أخرجتها من دائرة الحرب بقرار غير وجه التاريخ"، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح لمصر بانتهاك اتفاقية السلام وستتعامل مع الأمر لأن الاتفاقية ما زالت قائمة".
وفي زيارة للأكاديمية العسكرية المصرية، تناول السيسي المستجدات الإقليمية والدولية والخلاصة، التي انتهت إليها القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة أخيرا، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر لاستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، وبشكل خاص في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
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أمس, 20:36 GMT
ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن الرئيس المصري، قوله إن "السلام هو خيار مصر والدول العربية".
يأتي ذلك بعدما أثير الجدل بسبب تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن تنامي القدرات العسكرية المصرية، خاصة بعد أن أكدت القاهرة أن امتلاك جيش قوي ومجهز هو ضرورة لأي دولة كبرى مثل مصر، لضمان حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها.
وفي مطلع الشهر الماضي، تساءل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، عن السبب الذي يجعل مصر تواصل تحديث جيشها وتنفق مئات الملايين من الدولارات كل عام، رغم أنها لا تواجه أي تهديدات على حدودها، على حد وصفه.
وردا على تصريحات دانون، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن "الردع وتوازن القوى عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط".
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قرار مفاجئ بإقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.. ما السبب؟
14:44 GMT
وفي المقابل، طرح عبد الخالق تساؤلا حول كون إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية، رغم سعي مصر لإخلاء الشرق الأوسط منها.

وفي تصريح إسرائيلي ثانٍ عن قدرات مصر العسكرية، اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، أن ما وصفه بـ"التهديد الأمني المصري" قد يتغير في أي لحظة.

وأشار هاليفي إلى أن مصر تملك جيشا كبيرا لديه أسلحة وطائرات وغواصات متطورة وسفنا صاروخية، إضافة إلى كمية كبيرة من الدبابات المتطورة والقوات البرية، على حد وصفه.
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