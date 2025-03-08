https://sarabic.ae/20250308/ترامب-بوتين-يسعى-للسلام-والعلاقات-مع-روسيا-تسير-جيدا-والشرع-يشدد-على-وحدة-سوريا-بعد-أحداث-الساحل-1098503309.html

ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل

ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي تحقيق السلام، وأن الأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T13:30+0000

2025-03-08T13:30+0000

2025-03-08T13:30+0000

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ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل سبوتنيك عربي ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل

وأضاف إنه يؤمن بنيّة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحقيق التسوية الأوكرانية، وبحسب الرئيس الأمريكي، فإن التعامل مع روسيا أسهل من التعامل مع كييف، رغم أن موسكو تملك كل الأوراق.وأكد سماق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "لا يعتقد بأي حال أن ترامب سيفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بل إنه سيبحث في رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة عن روسيا"، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات تدخل ضمن التكتيك واللعبة التفاوضية فقط".بعد مواجهات عنيفة في منطقة الساحل.. أحمد الشرع يؤكد على وحدة سورياشدد الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على وحدة سوريا من شمالها إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها، وذلك في أول تعليق له على المواجهات المسلحة التي شهدتها منطقة الساحل السوري.وقال الشرع في كلمته "لقد سعى بعض فلول النظام الساقط لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها"، مشيرا إلى أنهم يتعرفون عليها من جديد، فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها".لكنه، أكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" في الوقت نفسه، أن "الأوضاع في سوريا ومنطقة الساحل خصوصا، بحاجة لقرار حاسم لإيقاف هذه المواجهات"."أنصار الله" تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزةهدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أمس الجمعة، باستئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل، إذا استمرت بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات وغلق المعابر.وأضاف الحوثي أن "جماعته ستعطى مهلة 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود، مهددا أنه إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأربعة الايام في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمر في الإغلاق التام للمعابر مع القطاع، فإن "أنصار الله" ستعود إلى استئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الاسرائيلي".في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، عبدالرقيب البليط، إن "المهلة التي منحها "أنصار الله" للوسطاء تأتي من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده في ظل المماطلة والتهديد بالعودة للحرب".وذكّر بأن "اليمن جاهزة لكل الاحتمالات، وسوف تفرض الحصار البحري، وتستهدف السفن الإسرائيلية وتمنعها من المرورط.الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع تحركا بشأن إيران في القريب العاجلقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن شيئا ما سيحدث مع إيران قريبا، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق سلام يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.وأضاف أنه "لا يتحدث من منطلق القوة أو الضعف، مؤكدا أنه يفضل أن يرى اتفاق سلام بدلا من حل آخر، لكن الآخر سيحل المشكلة”، بحسب قوله.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك العديد من السيناريوهات والآراء التي صدرت في هذا الصدد، لكن الشيء الذي يمكن البناء عليه هو احتمال التفاوض"، مشيرا إلى أن "إيران تريد دلائل ملموسة على حُسن النية، وحتى الآن، فإن إيران لم تلمس مثل هذه الخطوة"، بحسب قوله.اقتصاديا... اختتام أعمال منتدى "بريكس" للاستثمار في دبي بالإماراتتختتم في دبي بالإمارات، اليوم السبت، منتدى "بريكس" للاستثمار، الذي يعد منصة جديدة لإطلاق حوار بين مجتمعات الأعمال في روسيا وآسيا وإفريقيا.وبدأت فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار"، أمس الجمعة، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين روس وعرب، بالإضافة إلى وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي في افتتاح الجلسة الأولى، بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.وفي هذا موضوع، قال المستشار الاقتصادي، بدري الوسوف، إن "منتدى "بريكس" للاستثمار فرصة واعدة للدول الأعضاء، وكذلك البلاد التي ترغب في الانضمام للمجموعة".وأضاف أن "البنية المالية والاستثمارية بحاجة إلى كثير من التعاون في مجموعة تضم ثلث اقتصاد العالم، وأخذت على عاتقاها تحسين النظام المالي بما يسهم في التنمية المستدامة".

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