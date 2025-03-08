ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل

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24 د
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
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عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
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29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
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صدى الحياة
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15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
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59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
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- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250308/ترامب-بوتين-يسعى-للسلام-والعلاقات-مع-روسيا-تسير-جيدا-والشرع-يشدد-على-وحدة-سوريا-بعد-أحداث-الساحل-1098503309.html
ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل
ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي تحقيق السلام، وأن الأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T13:30+0000
2025-03-08T13:30+0000
راديو
عالم سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
روسيا
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ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل
سبوتنيك عربي
ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل
وأضاف إنه يؤمن بنيّة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحقيق التسوية الأوكرانية، وبحسب الرئيس الأمريكي، فإن التعامل مع روسيا أسهل من التعامل مع كييف، رغم أن موسكو تملك كل الأوراق.وأكد سماق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "لا يعتقد بأي حال أن ترامب سيفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بل إنه سيبحث في رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة عن روسيا"، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات تدخل ضمن التكتيك واللعبة التفاوضية فقط".بعد مواجهات عنيفة في منطقة الساحل.. أحمد الشرع يؤكد على وحدة سورياشدد الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على وحدة سوريا من شمالها إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها، وذلك في أول تعليق له على المواجهات المسلحة التي شهدتها منطقة الساحل السوري.وقال الشرع في كلمته "لقد سعى بعض فلول النظام الساقط لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها"، مشيرا إلى أنهم يتعرفون عليها من جديد، فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها".لكنه، أكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" في الوقت نفسه، أن "الأوضاع في سوريا ومنطقة الساحل خصوصا، بحاجة لقرار حاسم لإيقاف هذه المواجهات"."أنصار الله" تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزةهدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أمس الجمعة، باستئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل، إذا استمرت بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات وغلق المعابر.وأضاف الحوثي أن "جماعته ستعطى مهلة 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود، مهددا أنه إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأربعة الايام في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمر في الإغلاق التام للمعابر مع القطاع، فإن "أنصار الله" ستعود إلى استئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الاسرائيلي".في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، عبدالرقيب البليط، إن "المهلة التي منحها "أنصار الله" للوسطاء تأتي من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده في ظل المماطلة والتهديد بالعودة للحرب".وذكّر بأن "اليمن جاهزة لكل الاحتمالات، وسوف تفرض الحصار البحري، وتستهدف السفن الإسرائيلية وتمنعها من المرورط.الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع تحركا بشأن إيران في القريب العاجلقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن شيئا ما سيحدث مع إيران قريبا، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق سلام يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.وأضاف أنه "لا يتحدث من منطلق القوة أو الضعف، مؤكدا أنه يفضل أن يرى اتفاق سلام بدلا من حل آخر، لكن الآخر سيحل المشكلة”، بحسب قوله.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك العديد من السيناريوهات والآراء التي صدرت في هذا الصدد، لكن الشيء الذي يمكن البناء عليه هو احتمال التفاوض"، مشيرا إلى أن "إيران تريد دلائل ملموسة على حُسن النية، وحتى الآن، فإن إيران لم تلمس مثل هذه الخطوة"، بحسب قوله.اقتصاديا... اختتام أعمال منتدى "بريكس" للاستثمار في دبي بالإماراتتختتم في دبي بالإمارات، اليوم السبت، منتدى "بريكس" للاستثمار، الذي يعد منصة جديدة لإطلاق حوار بين مجتمعات الأعمال في روسيا وآسيا وإفريقيا.وبدأت فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار"، أمس الجمعة، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين روس وعرب، بالإضافة إلى وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي في افتتاح الجلسة الأولى، بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.وفي هذا موضوع، قال المستشار الاقتصادي، بدري الوسوف، إن "منتدى "بريكس" للاستثمار فرصة واعدة للدول الأعضاء، وكذلك البلاد التي ترغب في الانضمام للمجموعة".وأضاف أن "البنية المالية والاستثمارية بحاجة إلى كثير من التعاون في مجموعة تضم ثلث اقتصاد العالم، وأخذت على عاتقاها تحسين النظام المالي بما يسهم في التنمية المستدامة".
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عالم سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, روسيا, аудио
عالم سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, روسيا, аудио

ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل

13:30 GMT 08.03.2025
راديو
ترامب: بوتين يسعى للسلام والعلاقات مع روسيا تسير جيدا.. والشرع يشدد على وحدة سوريا بعد أحداث الساحل
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي تحقيق السلام، وأن الأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.
وأضاف إنه يؤمن بنيّة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحقيق التسوية الأوكرانية، وبحسب الرئيس الأمريكي، فإن التعامل مع روسيا أسهل من التعامل مع كييف، رغم أن موسكو تملك كل الأوراق.

في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الروسية، الدكتور أسامة سماق، إن "العلاقات الأمريكية الروسية اتجهت مؤخرا نحو التحسن بشكل تدريجي، و هو ما لم يكن يتكهن به أي مراقب".

وأكد سماق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "لا يعتقد بأي حال أن ترامب سيفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بل إنه سيبحث في رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة عن روسيا"، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات تدخل ضمن التكتيك واللعبة التفاوضية فقط".
بعد مواجهات عنيفة في منطقة الساحل.. أحمد الشرع يؤكد على وحدة سوريا
شدد الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على وحدة سوريا من شمالها إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها، وذلك في أول تعليق له على المواجهات المسلحة التي شهدتها منطقة الساحل السوري.
وقال الشرع في كلمته "لقد سعى بعض فلول النظام الساقط لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها"، مشيرا إلى أنهم يتعرفون عليها من جديد، فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها".
في هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد رضا شريقي، إن "الدولة السورية يجب أن تبسط سيطرتها على البلاد"، مشددا على "ضرورة أن تسحب الدولة السلاح من الجميع".
لكنه، أكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" في الوقت نفسه، أن "الأوضاع في سوريا ومنطقة الساحل خصوصا، بحاجة لقرار حاسم لإيقاف هذه المواجهات".
"أنصار الله" تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة
هدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أمس الجمعة، باستئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل، إذا استمرت بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات وغلق المعابر.
وأضاف الحوثي أن "جماعته ستعطى مهلة 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود، مهددا أنه إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأربعة الايام في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمر في الإغلاق التام للمعابر مع القطاع، فإن "أنصار الله" ستعود إلى استئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الاسرائيلي".
في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، عبدالرقيب البليط، إن "المهلة التي منحها "أنصار الله" للوسطاء تأتي من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده في ظل المماطلة والتهديد بالعودة للحرب".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "حال انقضت المهلة، سوف يستأنف اليمن عملياته العسكرية في البحر، خاصة بعد إرسال أمريكا لحاملات الطائرات التي كانت في اليونان".
وذكّر بأن "اليمن جاهزة لكل الاحتمالات، وسوف تفرض الحصار البحري، وتستهدف السفن الإسرائيلية وتمنعها من المرورط.
الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع تحركا بشأن إيران في القريب العاجل
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن شيئا ما سيحدث مع إيران قريبا، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق سلام يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف أنه "لا يتحدث من منطلق القوة أو الضعف، مؤكدا أنه يفضل أن يرى اتفاق سلام بدلا من حل آخر، لكن الآخر سيحل المشكلة”، بحسب قوله.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني، إن "ايران بشكل عام ترفض لغة التهديد والوعيد والابتزاز، التي تصدر من أمريكا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك العديد من السيناريوهات والآراء التي صدرت في هذا الصدد، لكن الشيء الذي يمكن البناء عليه هو احتمال التفاوض"، مشيرا إلى أن "إيران تريد دلائل ملموسة على حُسن النية، وحتى الآن، فإن إيران لم تلمس مثل هذه الخطوة"، بحسب قوله.
اقتصاديا... اختتام أعمال منتدى "بريكس" للاستثمار في دبي بالإمارات
تختتم في دبي بالإمارات، اليوم السبت، منتدى "بريكس" للاستثمار، الذي يعد منصة جديدة لإطلاق حوار بين مجتمعات الأعمال في روسيا وآسيا وإفريقيا.
وبدأت فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار"، أمس الجمعة، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين روس وعرب، بالإضافة إلى وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي في افتتاح الجلسة الأولى، بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا موضوع، قال المستشار الاقتصادي، بدري الوسوف، إن "منتدى "بريكس" للاستثمار فرصة واعدة للدول الأعضاء، وكذلك البلاد التي ترغب في الانضمام للمجموعة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المنتدى ركّز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقادرة على التنمية الحقيقية لاقتصاديات هذه الدول ومعالجة مشاكل البطالة، وبالتالي فإن معظم مخرجات المنتدى تركز على التعاون بين الدول فيما يخص الاستثمارات بين أعضاء "بريكس".
وأضاف أن "البنية المالية والاستثمارية بحاجة إلى كثير من التعاون في مجموعة تضم ثلث اقتصاد العالم، وأخذت على عاتقاها تحسين النظام المالي بما يسهم في التنمية المستدامة".
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