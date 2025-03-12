https://sarabic.ae/20250312/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-21-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098591762.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T05:09+0000
2025-03-12T05:09+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 21 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضافت أنه "تم تدمير 12 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من مقاطعة كالوغا وشبه جزيرة القرم، وخمس طائرات فوق البحر الأسود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ---29-أوكرانية-خلال-معركة-جوية-1098546532.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل
05:09 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 05:10 GMT 12.03.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 21 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضافت أنه "تم تدمير 12 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من مقاطعة كالوغا وشبه جزيرة القرم، وخمس طائرات فوق البحر الأسود".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا،
والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.