https://sarabic.ae/20250313/إعلام-الرئيس-البولندي-يدعو-أمريكا-لنشر-أسلحة-نووية-على-أراضي-بلاده--1098615974.html

إعلام: الرئيس البولندي يدعو أمريكا لنشر أسلحة نووية على أراضي بلاده

إعلام: الرئيس البولندي يدعو أمريكا لنشر أسلحة نووية على أراضي بلاده

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن الرئيس البولندي أندريه دودا، دعا الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نقل أسلحة نووية إلى الأراضي البولندية. 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T06:07+0000

2025-03-13T06:07+0000

2025-03-13T06:07+0000

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وقالت تلك الوسائل إن الرئيس البولندي ناقش مع مستشار الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا، كيت كيلوغ، نقل أسلحة نووية من الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا الغربية إلى الأراضي البولندية.وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي نقلت الخبر، إن "الرئيس البولندي دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى نقل أسلحة نووية إلى الأراضي البولندية".وقال دودا، في مقابلة مع الصحيفة، إنه "من الواضح أن ترامب قد ينقل الرؤوس النووية الأمريكية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا الغربية إلى الأراضي البولندية"، وقال إنه ناقش هذه المسألة في الآونة الأخيرة مع كيلوغ.وفي وقت سابق، علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا، حول استعداد وارسو لنشر الأسلحة النووية الأمريكية، بأنها أثارت الخوف في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية.وقال بيسكوف خلال مقابلة متلفزة: "تحاول بولندا دائمًا أن تكون في الصدارة، ويبدو لي أن تصريحات دودا، أثارت الخوف في أمريكا وفي عدد من العواصم الأوروبية الأخرى، لأنها سارعت إلى نفي مثل هذه الخطط".بولندا: الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا عاجلا أم آجلاوزير الدفاع البولندي: واشنطن ووارسو لن ترسلا قوات إلى أوكرانيا

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