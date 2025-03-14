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بدء اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين في بكين
بدء اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين في بكين
سبوتنيك عربي
بدأ اليوم الجمعة، في العاصمة الصينية بكين، اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين، حيث سيناقش المجتمعون القضية النووية الإيرانية، فضلا عن التعاون بين... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T05:18+0000
2025-03-14T05:18+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في وقت سابق، إن "الأطراف سوف يتبادلون وجهات النظر بشأن القضية النووية الإيرانية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وأن اجتماع بكين هو "أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الصين لتعزيز الاتصالات والتنسيق وخلق الظروف لاستئناف الحوار والمفاوضات في وقت مبكر".وأشارت ماو نينغ، إلى أن الصين دعت دائما إلى إيجاد حل مناسب للقضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على آلية منع الانتشار النووي الدولية، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، اتفاقا نوويا دعا إلى رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية، على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.عراقجي: إيران لن تدخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ وعلى واشنطن رفع العقوباتواشنطن تفرض عقوبات مناهضة لطهران تضمنت 18 فردا وكيانا بينهم وزير النفط الإيراني
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, نووي
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, نووي
بدء اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين في بكين
بدأ اليوم الجمعة، في العاصمة الصينية بكين، اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين، حيث سيناقش المجتمعون القضية النووية الإيرانية، فضلا عن التعاون بين الدول الثلاث في إطار المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في وقت سابق، إن "الأطراف سوف يتبادلون وجهات النظر بشأن القضية النووية الإيرانية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وأن اجتماع بكين هو "أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الصين لتعزيز الاتصالات والتنسيق وخلق الظروف لاستئناف الحوار والمفاوضات في وقت مبكر".
وأشارت ماو نينغ، إلى أن الصين دعت دائما إلى إيجاد حل مناسب للقضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على آلية منع الانتشار النووي الدولية، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
ويعقد الاجتماع في قصر "دياويوتاي" غرب بكين، ويشارك فيه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي، ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.
يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، اتفاقا نوويا دعا إلى رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية،
في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك
بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية، على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.