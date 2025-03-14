https://sarabic.ae/20250314/بعد-تحديد-وجهته-المقبلة-نجم-جديد-يقترب-من-الرحيل-عن-ليفربول-1098650697.html

بعد تحديد وجهته المقبلة.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن ليفربول

بعد تحديد وجهته المقبلة.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن ليفربول

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير صحفية غربية، اليوم الجمعة، اقتراب نجم جديد من الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي. 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T07:32+0000

2025-03-14T07:32+0000

2025-03-14T07:32+0000

مجتمع

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الأخبار

اللاعب محمد صلاح

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وأفادت تقارير صحفية، صباح اليوم الجمعة، أن المهاجم البرتغالي ديوغو غوتا، يقترب من مغادرة نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وأن هناك أندية عدة ترغب في التعاقد معه، من بينها نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون.وأوضحت التقارير أن اللاعب البرتغالي غوتا، يريد في اللعب مع نادٍ يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في حال رحيله عن نادي "الريدز" الإنجليزي.ويحاول ديوغو غوتا، رغم أنه من اللاعبين المميزين في ليفربول، البحث عن تحدٍ جديد في نادٍ آخر، خاصة أن عددا من الأندية الإنجليزية ترغب في التعاقد معه، وعلى رأسهم ناديي نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون، لتعزيز خط هجومهما.وحقق النجم المصري هذا الرقم في مباراته رقم 292 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتاج أغويرو إلى 275 مباراة للوصول إلى 184 هدفا.ومع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم، يبدو أن محمد صلاح، في طريقه إلى تجاوز آندي كول، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 187 هدفا.كما رفع محمد صلاح، رصيده مع ليفربول إلى 243 هدفا، ليتجاوز جوردون هودجسون (241 هدفا) ويصبح ثالث الهدافين التاريخيين لنادي "الريدز". ولم يتبق أمام "الفرعون" المصري سوى روجر هانت (285 هدفا)، وإيان راش (346 هدفا)، في قائمة هدافي لفريق ليفربول التاريخيين.

https://sarabic.ae/20250209/ليفربول-يودع-أول-البطولات-على-يد-فريق-مغمور-1097618240.html

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ليفربول, رياضة, الأخبار, اللاعب محمد صلاح