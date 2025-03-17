https://sarabic.ae/20250317/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-العدوان-الأمريكي-أدخل-المنطقة-في-فصول-جديدة-من-التصعيد-ولدينا-مفاجآت-قادمة-1098720448.html

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي أدخل المنطقة في فصول جديدة من التصعيد ولدينا مفاجآت قادمة

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي أدخل المنطقة في فصول جديدة من التصعيد ولدينا مفاجآت قادمة

سبوتنيك عربي

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء، العميد عبد السلام سفيان، أن عملية التهويل التي قادها الرئيس الأمريكي ترامب بنفسه قبل العدوان، كان... 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T14:22+0000

2025-03-17T14:22+0000

2025-03-17T14:22+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، ما نود التأكيد عليه أن تلك الحرب النفسية التي سبقت هذا العدوان كان هدفها أيضا منعنا من الرد والتوقف عن مساندة الشعب الفلسطيني والتراجع عن قرارنا بعدم التوقف حتى وقف الحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة، حيث أن موقفنا ومساندتنا لغزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاصب هو حجر الزاوية في هذا العدوان الأمريكي.وتابع سفيان أن العدوان الأمريكي هذه المرة غير مسبوق سواء كان في الحجم أو النطاق الجغرافي أو نوعية السلاح المستخدم، لكن هذا العدوان كان كالأعمى بلا أهداف واضحة، لذلك كانت كل الضربات لأعيان وأهداف ومساكن مدنية، ما أود التأكيد عليه أننا أسقطنا هدف العدوان وردنا العسكري لم يتأخر كثيرا، حيث قال اليمن كلمته بعملية مشتركة بين القوة الصاروخية والطيران المسير والقوة البحرية باستهداف حاملة الطائرات هاري ترومان والبوارج الحربية المساندة لها بـ 18 صاروخا باليستيا و طائرة مسيرة.وأضاف الخبير العسكري: "لم تمر ساعات أيضا على العدوان حتى قامت قواتنا المسلحة بعملية استباقية أخرى استهدفت حاملة الطائرات نفسها في لحظة قيامها بشن عدوان جديد على اليمن، حيث تم إفشال الهجوم الواسع للقوات الأمريكية وتم الاشتباك لساعات، وهى عملية بحرية معقدة كما حدث من قبل في البحر الأحمر".وحول ما تحمله المرحلة المقبلة من الصراع، يقول سفيان: "المرحلة القادمة تحمل الكثير والكثير، لكن الأمر يتوقف على مدى قدرة الأمريكي على فهم أنه أخطأ في الحسابات والتقدير، الأمر الذي نتج عنه خطأ في الخيارات وأنهم وقعوا في فخ الاعتداء على اليمن نيابة عن الإسرائيليين، رغم أن قرارنا كان واضحا وأننا ضد الأفعال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنه يجب وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات".ويرى سفيان أن الدخول الأمريكي في تلك الأزمة بشكل مباشر "أدى إلى اتساع بنك الأهداف الأمريكية أمامنا، ونتيجة للعدوان أننا أدخلنا أمريكا في العدوان وأن كامل سفنها وعتادها في البحر هي أهداف لنا، لكن كل ما سيحدث في الأيام القادمة سوف تحدده الأوضاع والتحركات ومدى فهم الأمريكي".ولفت الخبير العسكري إلى أن "التهدئة أو التصعيد إلى مدى بعيد مرتبط بغزة ومظلوميتها، نحن لن نحيد عن موقفنا الذي قطعناه على أنفسنا منذ البداية، والشعب اليمني يؤكد دائما من خلال خروجه بالملايين إلى الشوارع تأييد للقيادة و رسالة للداخل والخارج بأننا قدمنا ولا نزال نقدم التضحيات، عندما اتخذنا قرار مساندة غزة، كنا ندرك تداعيات القرار ونعلم أننا مقبلين على حرب طويلة المدى".أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية،أمس الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".وأضاف سريع أن "العدو الأمريكي شن عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة"، مؤكدا أن الجماعة "لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان".وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.

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