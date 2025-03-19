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دوغين: ترامب أقرب سياسيا إلى بوتين من حلفائه الغربيين
دوغين: ترامب أقرب سياسيا إلى بوتين من حلفائه الغربيين
سبوتنيك عربي
قال المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقرب أيديولوجياً وسياسياً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منه... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T05:59+0000
2025-03-19T05:59+0000
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دونالد ترامب
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وقال دوغين في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، ردا على سؤال حول ما إذا كان يوافق على أن الرئيس الأمريكي أقرب إلى بوتين من الناحية الأيديولوجية والسياسية من حلفائه الغربيين: "نعم، هذا صحيح. أوافقك الرأي. هذا واضح. إنه أكثر تحفظًا بكثير. إنه يدافع عن القيم التقليدية. إنه يدافع عن وطنية الأمة، وأنا أُعرّفها بأنها نظام عالمي للقوى العظمى. يتفق بوتين وترامب على تبني هذا النموذج بدلًا من العولمة الليبرالية".وأضاف دوغين أيضاً أنه يتعين على القادة (ترامب وبوتين) التوصل إلى اتفاق بشأن الهيكل العام للنظام العالمي.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم أمس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت "جيدة للغاية ومثمرة".الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
https://sarabic.ae/20250318/البيت-الأبيض-بوتين-وترامب-تحدثا-هاتفيا-والمحادثات-تسير-بشكل-جيد-1098754918.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

دوغين: ترامب أقرب سياسيا إلى بوتين من حلفائه الغربيين

05:59 GMT 19.03.2025
© Sputnikالفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين
الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik
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قال المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقرب أيديولوجياً وسياسياً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منه إلى حلفائه الغربيين".
وقال دوغين في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، ردا على سؤال حول ما إذا كان يوافق على أن الرئيس الأمريكي أقرب إلى بوتين من الناحية الأيديولوجية والسياسية من حلفائه الغربيين: "نعم، هذا صحيح. أوافقك الرأي. هذا واضح. إنه أكثر تحفظًا بكثير. إنه يدافع عن القيم التقليدية. إنه يدافع عن وطنية الأمة، وأنا أُعرّفها بأنها نظام عالمي للقوى العظمى. يتفق بوتين وترامب على تبني هذا النموذج بدلًا من العولمة الليبرالية".
وأضاف دوغين أيضاً أنه يتعين على القادة (ترامب وبوتين) التوصل إلى اتفاق بشأن الهيكل العام للنظام العالمي.

وأشار دوغين إلى أنه لا يرى حلاً سريعاً للصراع في أوكرانيا، وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالوقت، لا أرى حلاً سريعاً لهذه المشكلة".

مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
البيت الأبيض: بوتين وترامب تحدثا هاتفيا والمحادثات "تسير بشكل جيد"
أمس, 15:13 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم أمس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت "جيدة للغاية ومثمرة".
الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية
ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
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