https://sarabic.ae/20250321/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-جاهزون-لسحق-أي-معتد-1098842546.html
القوات البرية الإيرانية تؤكد استعدادها لمواجهة أي تهديد في أي وقت
القوات البرية الإيرانية تؤكد استعدادها لمواجهة أي تهديد في أي وقت
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن قواته مستعدة للرد على أي تهديد في أي زمان ومكان. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T15:37+0000
2025-03-21T15:37+0000
2025-03-21T15:50+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096989327_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b238489330655cd478e7bcb2fed50a0.jpg
وقال حيدري: "حتى لو اتحدت أمريكا وحلفاؤها، فلن يتمكنوا من المساس بإرادة الشعب الإيراني وقواته المسلحة". وأضاف: "نحن نقف بثبات خلف قائد الثورة الإسلامية، وأيدينا على الزناد، وعيوننا يقظة، ومستعدون لسحق أي معتد"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أشار إلى أن القوات البرية ستعزز قدراتها بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى وذكية، مؤكدا: "الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديد مستقبلي".وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قال إن على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران.وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن تصريحات خامنئي جاءت في كلمته بمناسبة عيد "النوروز" وبدء السنة الإيرانية الجديدة، والتي أكد خلالها أن "على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إن مارسوا الخبث تجاه الشعب الإيراني، فإنهم سيتلقون صفعة قوية".وأضاف خامنئي أن "الخطأ الفادح للسياسيين الأمريكيين والأوروبيين أنهم يسمون مراكز المقاومة في المنطقة بوكلاء إيران ويسيئون إليهم، والشعب اليمني يمتلك الدافع كما أن مراكز المقاومة في المنطقة تمتلك الدافع وإيران ليست بحاجة إلى وكلاء".وشدد المرشد الإيراني الأعلى على أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث ويشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250320/معظمها-تهديدية-إيران-تتحدث-عن-رسالة-ترامب-وتعلن-موعد-الرد-عليها-1098805074.html
https://sarabic.ae/20250319/ترامب-يحدد-موعدا-نهائيا-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-مع-إيران-1098792155.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096989327_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_525c6698450d1bceae59ff9f8419a050.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
القوات البرية الإيرانية تؤكد استعدادها لمواجهة أي تهديد في أي وقت
15:37 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 15:50 GMT 21.03.2025)
أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن قواته مستعدة للرد على أي تهديد في أي زمان ومكان.
وقال حيدري: "حتى لو اتحدت أمريكا وحلفاؤها، فلن يتمكنوا من المساس بإرادة الشعب الإيراني وقواته المسلحة".
وأضاف: "نحن نقف بثبات خلف قائد الثورة الإسلامية، وأيدينا على الزناد، وعيوننا يقظة، ومستعدون لسحق أي معتد"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
كما أشار إلى أن القوات البرية ستعزز قدراتها بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى وذكية، مؤكدا: "الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديد مستقبلي".
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قال إن على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران.
وأفادت وكالة
"إرنا"، اليوم الجمعة، بأن تصريحات خامنئي جاءت في كلمته بمناسبة عيد "النوروز" وبدء السنة الإيرانية الجديدة، والتي أكد خلالها أن "على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إن مارسوا الخبث تجاه الشعب الإيراني، فإنهم سيتلقون صفعة قوية".
وأضاف خامنئي أن "الخطأ الفادح للسياسيين الأمريكيين والأوروبيين أنهم يسمون مراكز المقاومة في المنطقة بوكلاء إيران ويسيئون إليهم، والشعب اليمني يمتلك الدافع كما أن مراكز المقاومة في المنطقة تمتلك الدافع وإيران ليست بحاجة إلى وكلاء".
وشدد المرشد الإيراني الأعلى على أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث ويشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة
".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق
أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.