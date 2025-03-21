https://sarabic.ae/20250321/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-جاهزون-لسحق-أي-معتد-1098842546.html

القوات البرية الإيرانية تؤكد استعدادها لمواجهة أي تهديد في أي وقت

القوات البرية الإيرانية تؤكد استعدادها لمواجهة أي تهديد في أي وقت

سبوتنيك عربي

أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن قواته مستعدة للرد على أي تهديد في أي زمان ومكان. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T15:37+0000

2025-03-21T15:37+0000

2025-03-21T15:50+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096989327_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b238489330655cd478e7bcb2fed50a0.jpg

وقال حيدري: "حتى لو اتحدت أمريكا وحلفاؤها، فلن يتمكنوا من المساس بإرادة الشعب الإيراني وقواته المسلحة". وأضاف: "نحن نقف بثبات خلف قائد الثورة الإسلامية، وأيدينا على الزناد، وعيوننا يقظة، ومستعدون لسحق أي معتد"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أشار إلى أن القوات البرية ستعزز قدراتها بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى وذكية، مؤكدا: "الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديد مستقبلي".وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قال إن على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران.وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن تصريحات خامنئي جاءت في كلمته بمناسبة عيد "النوروز" وبدء السنة الإيرانية الجديدة، والتي أكد خلالها أن "على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إن مارسوا الخبث تجاه الشعب الإيراني، فإنهم سيتلقون صفعة قوية".وأضاف خامنئي أن "الخطأ الفادح للسياسيين الأمريكيين والأوروبيين أنهم يسمون مراكز المقاومة في المنطقة بوكلاء إيران ويسيئون إليهم، والشعب اليمني يمتلك الدافع كما أن مراكز المقاومة في المنطقة تمتلك الدافع وإيران ليست بحاجة إلى وكلاء".وشدد المرشد الإيراني الأعلى على أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث ويشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

https://sarabic.ae/20250320/معظمها-تهديدية-إيران-تتحدث-عن-رسالة-ترامب-وتعلن-موعد-الرد-عليها-1098805074.html

https://sarabic.ae/20250319/ترامب-يحدد-موعدا-نهائيا-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-مع-إيران-1098792155.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار