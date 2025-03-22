https://sarabic.ae/20250322/القوات-الروسية-تدمر-ميغ-29-أوكرانية-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة---1098852724.html

القوات الروسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة

القوات الروسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، وأسقطت 5 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، و142... 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T09:40+0000

2025-03-22T09:40+0000

2025-03-22T10:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، إن "منظومات الدفاع الجوي (الروسية) أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخمس قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، و5 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" المصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 142 طائرة مسيرة".وعلى محور بيلغورود، هزمت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غرونوفكا ولوكنيا وسادكي وتوريا في مقاطعة سومي.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، مواقعها، ودحرت القوى البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشيرنيشينا وأندرييفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوميخايلوفكا ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من قوات "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة، مستهدفة القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ألكسندروبول، ونوفايا بولتافكا، وسيفيرسك، وكاترينيفكا، وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما سيطرت مجموعة من قوات "المركز" على مواقع على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوبافلوفكا وكراسنوارميسك وأوداتشنوي وديميتروف وترويتسكوي وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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