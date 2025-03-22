https://sarabic.ae/20250322/القوات-الروسية-تدمر-ميغ-29-أوكرانية-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة---1098852724.html
القوات الروسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
القوات الروسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، وأسقطت 5 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، و142... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T09:40+0000
2025-03-22T09:40+0000
2025-03-22T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، إن "منظومات الدفاع الجوي (الروسية) أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخمس قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، و5 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" المصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 142 طائرة مسيرة".وعلى محور بيلغورود، هزمت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غرونوفكا ولوكنيا وسادكي وتوريا في مقاطعة سومي.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، مواقعها، ودحرت القوى البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشيرنيشينا وأندرييفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوميخايلوفكا ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من قوات "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة، مستهدفة القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ألكسندروبول، ونوفايا بولتافكا، وسيفيرسك، وكاترينيفكا، وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما سيطرت مجموعة من قوات "المركز" على مواقع على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوبافلوفكا وكراسنوارميسك وأوداتشنوي وديميتروف وترويتسكوي وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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روسيا
القوات الروسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
09:40 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 22.03.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، وأسقطت 5 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، و142 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن القوات الروسية حسّنت تموضعها على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، إن "منظومات الدفاع الجوي (الروسية) أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخمس قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، و5 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" المصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 142 طائرة مسيرة".
وعلى محور بيلغورود، هزمت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غرونوفكا ولوكنيا وسادكي وتوريا في مقاطعة سومي.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 95 عسكريًا ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و14 مركبة وستة مدافع.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، مواقعها، ودحرت القوى البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشيرنيشينا وأندرييفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوميخايلوفكا ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 220 عسكريا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، وثلاثة مدافع ميدانية، منها اثنتان غربيتا الصنع، إضافة لتدمير مستودع الذخيرة.
كما حررت وحدات من قوات "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة، مستهدفة القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ألكسندروبول، ونوفايا بولتافكا، وسيفيرسك، وكاترينيفكا، وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
فقد العدو ما يصل إلى 315 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة وستة سيارات وأربعة مدافع ومخزن ذخيرة.
كما سيطرت مجموعة من قوات "المركز" على مواقع على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوبافلوفكا وكراسنوارميسك وأوداتشنوي وديميتروف وترويتسكوي وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري وست مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة وخمسة مدافع ميدان.