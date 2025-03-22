الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250322/الولايات-المتحدة-تعتزم-إرسال-حاملة-طائرات-ثانية-إلى-منطقة-الشرق-الأوسط-1098851324.html
الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط
الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول أمريكي بأن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قرر تمديد بقاء حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في الشرق الأوسط. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T07:56+0000
2025-03-22T07:56+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102437/60/1024376065_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_1ed73634bf70591fc7b3539a6e1b25d3.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول أن بلاده قررت كذلك إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم "أنصار الله" عن استهداف قطع حربية أمريكية ترافق حاملة الطائرات "ترومان" باستخدام طائرات مسيرة، كما أفادت مصادر إعلامية بحدوث انفجارات عنيفة جنوب مدينة الحديدة في اليمن.وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، يوم السبت الماضي، سلسلة ضربات جوية ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة لـ"أنصار الله"، بهدف استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.من جهته، هدد الرئيس ترامب بـ"القضاء على أنصار الله تمامًا"، محذرا من عواقب وخيمة في حال استمرار الهجمات، معتبرًا إيران مسؤولة عن أي هجمات حوثية مستقبلية.يذكر أن "أنصار الله" نفذت أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر عام 2023، مما أدى إلى اضطراب حركة التجارة العالمية ودفع الجيش الأمريكي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، كاشفةً عن تنفيذها هجوما هو الخامس من نوعه خلال أيام على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية في البحر الأحمر بصواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مُسيرة، على خلفية استمرار الغارات الجوية الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة.ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة صنعاء.وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله"، آخرها في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غربي اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردًا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250125/رئيس-الحكومة-اليمنية-يرد-على-سؤال-حول-التطبيع-مع-إسرائيل-في-ظل-إدارة-ترامب-فيديو-1097131016.html
https://sarabic.ae/20250123/الحكومة-اليمنية-تعلق-على-قرار-ترامب-بتصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-1097060187.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102437/60/1024376065_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_2ce6c78137c1816f06d8e1ce5a8f5198.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط

07:56 GMT 22.03.2025
© Photo / Public domainأحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78))
أحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78)) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Photo / Public domain
تابعنا عبر
أفاد مسؤول أمريكي بأن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قرر تمديد بقاء حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في الشرق الأوسط.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول أن بلاده قررت كذلك إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم "أنصار الله" عن استهداف قطع حربية أمريكية ترافق حاملة الطائرات "ترومان" باستخدام طائرات مسيرة، كما أفادت مصادر إعلامية بحدوث انفجارات عنيفة جنوب مدينة الحديدة في اليمن.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، يوم السبت الماضي، سلسلة ضربات جوية ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة لـ"أنصار الله"، بهدف استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.
رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
رئيس الحكومة اليمنية يرد على سؤال حول التطبيع مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب... فيديو
25 يناير, 07:34 GMT
من جهته، هدد الرئيس ترامب بـ"القضاء على أنصار الله تمامًا"، محذرا من عواقب وخيمة في حال استمرار الهجمات، معتبرًا إيران مسؤولة عن أي هجمات حوثية مستقبلية.
يذكر أن "أنصار الله" نفذت أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر عام 2023، مما أدى إلى اضطراب حركة التجارة العالمية ودفع الجيش الأمريكي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، كاشفةً عن تنفيذها هجوما هو الخامس من نوعه خلال أيام على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية في البحر الأحمر بصواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مُسيرة، على خلفية استمرار الغارات الجوية الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
‌‏الحكومة اليمنية تعلق على قرار ترامب بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
23 يناير, 06:35 GMT
ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة صنعاء.
وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله"، آخرها في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غربي اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردًا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала