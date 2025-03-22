https://sarabic.ae/20250322/الولايات-المتحدة-تعتزم-إرسال-حاملة-طائرات-ثانية-إلى-منطقة-الشرق-الأوسط-1098851324.html

الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط

الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أفاد مسؤول أمريكي بأن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قرر تمديد بقاء حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في الشرق الأوسط. 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T07:56+0000

2025-03-22T07:56+0000

2025-03-22T07:56+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول أن بلاده قررت كذلك إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم "أنصار الله" عن استهداف قطع حربية أمريكية ترافق حاملة الطائرات "ترومان" باستخدام طائرات مسيرة، كما أفادت مصادر إعلامية بحدوث انفجارات عنيفة جنوب مدينة الحديدة في اليمن.وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، يوم السبت الماضي، سلسلة ضربات جوية ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة لـ"أنصار الله"، بهدف استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.من جهته، هدد الرئيس ترامب بـ"القضاء على أنصار الله تمامًا"، محذرا من عواقب وخيمة في حال استمرار الهجمات، معتبرًا إيران مسؤولة عن أي هجمات حوثية مستقبلية.يذكر أن "أنصار الله" نفذت أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر عام 2023، مما أدى إلى اضطراب حركة التجارة العالمية ودفع الجيش الأمريكي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، كاشفةً عن تنفيذها هجوما هو الخامس من نوعه خلال أيام على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية في البحر الأحمر بصواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مُسيرة، على خلفية استمرار الغارات الجوية الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة.ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة صنعاء.وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله"، آخرها في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غربي اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردًا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20250125/رئيس-الحكومة-اليمنية-يرد-على-سؤال-حول-التطبيع-مع-إسرائيل-في-ظل-إدارة-ترامب-فيديو-1097131016.html

https://sarabic.ae/20250123/الحكومة-اليمنية-تعلق-على-قرار-ترامب-بتصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-1097060187.html

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