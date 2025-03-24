https://sarabic.ae/20250324/اختتام-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-الرياض-1098917280.html

اختتام المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض... فيديو

اختتام المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المفاوضات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض، اليوم الإثنين، انتهت. 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T19:44+0000

2025-03-24T19:44+0000

2025-03-24T20:31+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098903894_9:0:1202:671_1920x0_80_0_0_8cfde23721c4955f26ec20afd42c6123.jpg

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المحادثات استمرت لأكثر من 12 ساعة.ونشرت وزارة الخارجية الروسية لقطات مصورة لعضو الوفد الروسي ورئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن البيان المشترك بشأن نتائج المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض سيُنشر، يوم غد الثلاثاء.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح عضو الوفد الروسي رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، أن وفدي روسيا وأمريكا يختتمان المفاوضات في الرياض.وطلب موظفو جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الصحفيين وغيرهم من الأشخاص مغادرة أراضي فندق ريتز كارلتون. والدخول إلى مبنى الفندق نفسه ممنوع منعًا باتا.ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنينوزير دفاع أوكرانيا: كييف أجرت محادثات "مثمرة ومركزة" مع الولايات المتحدة في الرياض

https://sarabic.ae/20250324/الوفدان-الروسي-والأمريكي-يختتمان-مفاوضاتهما-في-الرياض-1098915021.html

https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الروسية-تعلق-على-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-الرياض-1098908625.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية