اختتام المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض... فيديو
19:44 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 20:31 GMT 24.03.2025)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورفندق ريتز كارلتون في الرياض، حيث تجري المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي بشأن تسوية الصراع الأوكراني.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy/
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المفاوضات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض، اليوم الإثنين، انتهت.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المحادثات استمرت لأكثر من 12 ساعة.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية لقطات مصورة لعضو الوفد الروسي ورئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.
🟠📹انتهاء المشاورات الروسية الأمريكية https://t.co/W9hNZhXbLF pic.twitter.com/7GNzLgPSyh— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 24, 2025
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن البيان المشترك بشأن نتائج المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض سيُنشر، يوم غد الثلاثاء.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح عضو الوفد الروسي رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، أن وفدي روسيا وأمريكا يختتمان المفاوضات في الرياض.
🟠📹الوفد الروسي غادر موقع المفاوضات مع الولايات المتحدة في الرياض— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 24, 2025
◀️مراسل سبوتنيك pic.twitter.com/mJYvrp9B7Y
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين، في العاصمة السعودية الرياض.
وطلب موظفو جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الصحفيين وغيرهم من الأشخاص مغادرة أراضي فندق ريتز كارلتون. والدخول إلى مبنى الفندق نفسه ممنوع منعًا باتا.
ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.
في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.