https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الأمريكية-يجب-استعادة-النشاط-التجاري-في-البحر-الأسود-بالكامل-1098916758.html
الخارجية الأمريكية: يجب استعادة النشاط التجاري في البحر الأسود بالكامل
الخارجية الأمريكية: يجب استعادة النشاط التجاري في البحر الأسود بالكامل
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن وقف الضربات في البحر الأسود يسبق الاتفاق على وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا، بهدف استعادة النشاط... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T19:37+0000
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وقالت بروس في إفادة صحفية: "تجتمع فرق التفاوض في السعودية لمناقشة توسيع نطاق وقف إطلاق النار إلى البحر الأسود في الطريق إلى وقف إطلاق نار كامل".وأوضحت أن الخلافات حول مسألة تنازل كييف عن أراض في إطار تسوية لإنهاء الصراع بأوكرانيا ستتم مناقشتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في أوكرانيا.وأجابت بروس على سؤال عما إذا كانت مسألة التنازل عن أراض تتم مناقشتها حاليًا: "عندما يجري التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل سيكون بوسعنا مناقشة الخلافات وما يلزم لتحقيق سلام دائم".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين، في العاصمة السعودية الرياض.ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنينوزير دفاع أوكرانيا: كييف أجرت محادثات "مثمرة ومركزة" مع الولايات المتحدة في الرياض
https://sarabic.ae/20250324/الوفدان-الروسي-والأمريكي-يختتمان-مفاوضاتهما-في-الرياض-1098915021.html
https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الروسية-تعلق-على-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-الرياض-1098908625.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الأمريكية: يجب استعادة النشاط التجاري في البحر الأسود بالكامل
أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن وقف الضربات في البحر الأسود يسبق الاتفاق على وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا، بهدف استعادة النشاط التجاري هناك.
وقالت بروس في إفادة صحفية: "تجتمع فرق التفاوض في السعودية لمناقشة توسيع نطاق وقف إطلاق النار إلى البحر الأسود في الطريق إلى وقف إطلاق نار كامل".
وبحسب قولها فإن "الهدف هو استعادة النشاط التجاري السلمي في البحر الأسود بشكل كامل"، مشيرة إلى أن قضية البحر الأسود قيد المناقشة الآن بشكل مباشر، ونأمل أن تكلل بالنجاح".
وأوضحت أن الخلافات حول مسألة تنازل كييف عن أراض في إطار تسوية لإنهاء الصراع بأوكرانيا ستتم مناقشتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في أوكرانيا.
وأجابت بروس على سؤال عما إذا كانت مسألة التنازل عن أراض تتم مناقشتها حاليًا: "عندما يجري التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل سيكون بوسعنا مناقشة الخلافات وما يلزم لتحقيق سلام دائم".
وأضافت: أن "جوهر ما نسعى إلى تحقيقه هو أمر واحد نضعه نصب أعيننا، وهو الاتفاق على السلام في المنطقة. هذا ما يركز عليه الرئيس ترامب، ووزير الخارجية (ماركو روبيو)".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين، في العاصمة السعودية الرياض.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.
في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.