"حكومة كفاءات"... إعلام سوري يكشف عن موعد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:30 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250329/حكومة-كفاءات-إعلام-سوري-يكشف-عن-موعد-إعلان-تشكيلة-الحكومة-الجديدة-1099055013.html
"حكومة كفاءات"... إعلام سوري يكشف عن موعد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة
"حكومة كفاءات"... إعلام سوري يكشف عن موعد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة سيجري مساء اليوم، وسط حالة من الترقب الشعبي. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T10:13+0000
2025-03-29T10:13+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098544635_0:153:1472:981_1920x0_80_0_0_587f86eb842d18fae46471573083c203.jpg
وذكرت وسائل الإعلام السورية، أنه بعد 4 أشهر على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من المقرر أن تعلن الإدارة السورية الجديدة عن "حكومة كفاءات".وتعد الحكومة الجديدة، وفقا للمصادر السورية، "أول حكومة تكنوقراط تشكل في البلاد، ما يعزز الآمال بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسساتي".وتضمن الإعلان الدستوري حل المحكمة الدستورية السابقة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء، كما نصّ على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، إلى جانب التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام الخصوصيات الثقافية، مع ضمان الحقوق والحريات، بما يشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحقوق المرأة والملكية.وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المعارضة المسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرتها على العاصمة دمشق ومفاصل الدولة، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عقب معارك بدأت من حلب وامتدت إلى الحدود اللبنانية.وفي 25 فبراير/شباط، شهدت دمشق مؤتمرًا للحوار الوطني دعا إلى الإسراع في إصدار إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويضمن سد الفراغ المؤسساتي.من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف السورية إلى نبذ العنف والاحتكام للحل السياسي، مؤكدة أن موسكو على تواصل مع مختلف فصائل المعارضة، وتدعم إقامة عملية سياسية شاملة تراعي التنوع العرقي والطائفي في البلاد.الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان مسألة استئناف "مبادرة البحر الأسود" والوضع في سورياالشرع: وجود إسرائيل في سوريا تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي
https://sarabic.ae/20250329/الشرع-يعين-أسامة-الرفاعي-مفتيا-عاما-ويشكل-مجلس-الإفتاء-الأعلى-1099047379.html
https://sarabic.ae/20250329/أمريكا-تحذر-رعاياها-في-دولة-عربية-من-هجمات-إرهابية-خلال-عيد-الفطر-1099054719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098544635_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_a84f8c7c9aa84cb3e373353e153555d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

"حكومة كفاءات"... إعلام سوري يكشف عن موعد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة

10:13 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiأنصار الحكومة السورية المؤقتة يهتفون بشعارات لإظهار تضامنهم مع قوات الأمن التي تقاتل مسلحين موالين للرئيس السابق، بشار الأسد، خلال احتجاج في دمشق، سوريا، 7 مارس/ آذار 2025
أنصار الحكومة السورية المؤقتة يهتفون بشعارات لإظهار تضامنهم مع قوات الأمن التي تقاتل مسلحين موالين للرئيس السابق، بشار الأسد، خلال احتجاج في دمشق، سوريا، 7 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة سيجري مساء اليوم، وسط حالة من الترقب الشعبي.
وذكرت وسائل الإعلام السورية، أنه بعد 4 أشهر على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من المقرر أن تعلن الإدارة السورية الجديدة عن "حكومة كفاءات".

وأكدت تلك الوسائل نقلا عن مصادر، بأن إعلان الحكومة السورية الجديدة سيتم اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق.

الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
الشرع يعين أسامة الرفاعي مفتيا عاما لسوريا ويشكل مجلس الإفتاء الأعلى
00:02 GMT
وتعد الحكومة الجديدة، وفقا للمصادر السورية، "أول حكومة تكنوقراط تشكل في البلاد، ما يعزز الآمال بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسساتي".

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من توقيع الشرع على الإعلان الدستوري، في 13 مارس/آذار الجاري، والذي دخل حيّز التنفيذ ليشكّل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية المحددة مدتها بخمس سنوات.

وتضمن الإعلان الدستوري حل المحكمة الدستورية السابقة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء، كما نصّ على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، إلى جانب التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام الخصوصيات الثقافية، مع ضمان الحقوق والحريات، بما يشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحقوق المرأة والملكية.
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
أمريكا تحذر رعاياها في دولة عربية من هجمات إرهابية خلال عيد الفطر
09:17 GMT
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المعارضة المسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرتها على العاصمة دمشق ومفاصل الدولة، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عقب معارك بدأت من حلب وامتدت إلى الحدود اللبنانية.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني، تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع تعليق العمل بالدستور السابق وحل مجلس الشعب.

وفي 25 فبراير/شباط، شهدت دمشق مؤتمرًا للحوار الوطني دعا إلى الإسراع في إصدار إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويضمن سد الفراغ المؤسساتي.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف السورية إلى نبذ العنف والاحتكام للحل السياسي، مؤكدة أن موسكو على تواصل مع مختلف فصائل المعارضة، وتدعم إقامة عملية سياسية شاملة تراعي التنوع العرقي والطائفي في البلاد.
الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان مسألة استئناف "مبادرة البحر الأسود" والوضع في سوريا
الشرع: وجود إسرائيل في سوريا تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала