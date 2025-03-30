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الجيش الإيراني يحذر من أي تهديد أو عدوان ضد بلاده
الجيش الإيراني يحذر من أي تهديد أو عدوان ضد بلاده
سبوتنيك عربي
قالت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، إنها "ترصد كل تحركات العدو"، مؤكدة استعدادها للتضحية حفاظا على كرامة البلاد ومكانتها. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T14:30+0000
2025-03-30T14:30+0000
إيران
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وحذرت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، من أن "أي تهديد أو عدوان أو تحريض على الحرب أو انتهاك لسلامة أراضي إيران الإسلامية سيقابل برد شديد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف البيان، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال 46 عامًا من وجودها، أثبتت أنها تدافع بحزم عن مبادئها وأرضها وشعبها، وفي الوقت نفسه كانت دائمًا داعية للسلام والأمن الإقليمي والدولي، مع التزامها الثابت بدعم المستضعفين، لا سيما الشعب الفلسطيني البطل، كما بلغت مرحلة من الردع الدفاعي والعسكري الفعّال والمستدام، مما يجعلها مستعدة للرد بقوة على أي تهديد أو اعتداء من قبل قوى الاستكبار العالمي".وفي ختام البيان، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن "المجاهدين في القوات المسلحة سيواصلون، بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، رصد كل التحركات والمؤامرات العدائية، وهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن مبادئ الثورة وعزّة البلاد بكل بسالة وتضحية".وكشف الحرس الثوري الإيراني، عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض. وأوضحت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن المدينة الصاروخية، تضم صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل "من طرازات خيبر شكن وقدر وسجيل وعماد وحاج قاسم".وكان الحرس الثوري الإيراني كشف في الآونة الأخيرة عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.كما أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعدها، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل.ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه سيتم الكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر.
https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الإيراني-يتسلم-أول-دفعة-من-دبابات-سليمان-402-المعدلة-1098386632.html
https://sarabic.ae/20250215/سلاح-هجين-للأهداف-الاستراتيجية-الجيش-الإيراني-يكشف-ميزات-المسيرة-من-تحت-الماء-1097813764.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإيراني يحذر من أي تهديد أو عدوان ضد بلاده

14:30 GMT 30.03.2025
© AP Photoالقوات البرية في الجيش الإيراني
القوات البرية في الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo
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قالت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، إنها "ترصد كل تحركات العدو"، مؤكدة استعدادها للتضحية حفاظا على كرامة البلاد ومكانتها.
وحذرت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، من أن "أي تهديد أو عدوان أو تحريض على الحرب أو انتهاك لسلامة أراضي إيران الإسلامية سيقابل برد شديد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف البيان، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال 46 عامًا من وجودها، أثبتت أنها تدافع بحزم عن مبادئها وأرضها وشعبها، وفي الوقت نفسه كانت دائمًا داعية للسلام والأمن الإقليمي والدولي، مع التزامها الثابت بدعم المستضعفين، لا سيما الشعب الفلسطيني البطل، كما بلغت مرحلة من الردع الدفاعي والعسكري الفعّال والمستدام، مما يجعلها مستعدة للرد بقوة على أي تهديد أو اعتداء من قبل قوى الاستكبار العالمي".
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وفي ختام البيان، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن "المجاهدين في القوات المسلحة سيواصلون، بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، رصد كل التحركات والمؤامرات العدائية، وهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن مبادئ الثورة وعزّة البلاد بكل بسالة وتضحية".
وكشف الحرس الثوري الإيراني، عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض. وأوضحت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن المدينة الصاروخية، تضم صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل "من طرازات خيبر شكن وقدر وسجيل وعماد وحاج قاسم".
وكان الحرس الثوري الإيراني كشف في الآونة الأخيرة عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.
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كما أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعدها، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه سيتم الكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر.
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