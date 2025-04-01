https://sarabic.ae/20250401/القوات-الأوكرانية-تخسر-أكثر-من-180-جنديا-على-محور-كورسك-خلال-24-ساعة-1099130730.html
القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 180 جنديا على محور كورسك خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 180 جنديا على محور كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت نحو... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T11:23+0000
2025-04-01T11:23+0000
2025-04-01T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778201_0:9:1307:744_1920x0_80_0_0_8c09950827939d8bd96370018323cb3a.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا، كما تم صد هجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 180 عسكريًا، وتم تدمير ناقلتي جند مدرعتين و4 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات، ومركبة رباعية الدفع ونقطتي تحكم بالطائرات المسيرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسكالجيش الروسي يحرر بلدتي شيرباكي وبانتيليمونوفكا في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك
https://sarabic.ae/20250401/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-رازليف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099125870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778201_198:0:1254:792_1920x0_80_0_0_0f18dfb022eab407558fef0bce92f379.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 180 جنديا على محور كورسك خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت نحو 180 عسكريًا، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا، كما تم صد هجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 180 عسكريًا، وتم تدمير ناقلتي جند مدرعتين و4 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات، ومركبة رباعية الدفع ونقطتي تحكم بالطائرات المسيرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.