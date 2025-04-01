https://sarabic.ae/20250401/رينبو-9-الصين-تكشف-عن-مسيرة-بقدرة-تحليق-خارقة-وإمكانات-قتالية-متطورة-1099131157.html

"رينبو-9"... الصين تكشف عن مسيرة بقدرة تحليق خارقة وإمكانات قتالية متطورة

"رينبو-9"... الصين تكشف عن مسيرة بقدرة تحليق خارقة وإمكانات قتالية متطورة

سبوتنيك عربي

كشفت الصين عن أحدث طائرة مسيرة من طراز "رينبو-9" المحلية الصنع، والمزودة بالذكاء الاصطناعي والقادرة على قطع مسافة تزيد عن 10 آلاف كيلومتر. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T11:42+0000

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وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أن شبكة "سي سي تي في" الحكومية، عرضت لقطات للطائرة "رينبو-9" أثناء اختبارات الطيران في مطار بمقاطعة شانشي، حيث نفذت الطائرة رحلة جوية استمرت أكثر من 20 ساعة.وقال الخبير العسكري الصيني سون جونغبينغ، أن تزويد الطائرة بأنظمة الذكاء الاصطناعي يعزز إلى حد بعيد من فعاليتها القتالية، مشيرًا إلى أن "رينبو-9" يمكنها التحكم بطائرات مسيرة عدة في وقت واحد، كما يمكنها العمل بالتنسيق مع طائرات مقاتلة مأهولة.الجدير بالذكر أن الطائرة صُممت للبقاء في الجو لمدة تصل إلى 40 ساعة، مع سرعة تحليق تتراوح بين 0.5 و0.75 ماخ (ما يعادل نحو 800 كم/ساعة)، ما يمكنها من قطع مسافة تزيد عن 10 آلاف كيلومتر.وتعد "رينبو-9"، التي طورتها شركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية (CASC)، الأكثر تقدما ضمن أسرة الطائرات المسيرة، حيث يبلغ طول جناحها 24.8 م، ما يوفر قوة رفع كافية لتنفيذ مهام طويلة الأمد على ارتفاعات تزيد عن 10 آلاف متر.نظام الترطيب داخل طائرة يضخ المياه على الركاب 4 ساعات متواصلة.. هذا ما حدث لهملسبب غريب.. طائرة متجهة من أمريكا إلى الصين تتوقف عن إكمال مسارها لتعود أدراجها

https://sarabic.ae/20250102/تقرير-يكشف-عن-عدد-ضخم-من-الطائرات-المدنية-دون-طيار-لدى-الصين-1096426704.html

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