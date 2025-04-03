https://sarabic.ae/20250403/روسيا-تسعى-لرفع-كوبا-من-قائمة-الدول-الراعية-للإرهاب----1099193426.html
روسيا تسعى لرفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
روسيا تسعى لرفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا ستسعى إلى رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T15:16+0000
2025-04-03T15:16+0000
2025-04-03T15:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوبا
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103648/13/1036481393_0:119:3501:2088_1920x0_80_0_0_5400a405bde40cab4e9b4382afe7b528.jpg
وقال تشيرنيشينكو خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة سانتياغو دي كوبا مانويل فالكون هيرنانديز: "روسيا ستسعى كما في السابق إلى إنهاء الحصار ورفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب".وأضاف تشيرنيشينكو: "إننا نعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كوبا مظهرا من مظاهر العجز ونؤكد تضامننا الكامل مع كوبا".وخلص نائب رئيس الوزراء الروسي إلى القول إن "روسيا وكوبا مرتبطان بروابط طويلة الأمد من الأخوة والتعاون بروح الشراكة الاستراتيجية، التي تأسست، في عام 1960".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.أول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهابالجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا
https://sarabic.ae/20250121/روسيا-كوبا-تتمتع-بسمعة-حسنة-في-مجال-التعاون-الدولي-لمكافحة-الإرهاب-1097014934.html
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103648/13/1036481393_278:0:3221:2207_1920x0_80_0_0_e9fd992b1246e11be721c35fd241648b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تسعى لرفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا ستسعى إلى رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال تشيرنيشينكو خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة سانتياغو دي كوبا مانويل فالكون هيرنانديز: "روسيا ستسعى كما في السابق إلى إنهاء الحصار ورفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضاف تشيرنيشينكو: "إننا نعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كوبا مظهرا من مظاهر العجز ونؤكد تضامننا الكامل مع كوبا".
وأشار تشيرنيشينكو إلى أن روسيا وكوبا تعرفان جيدا ما هي العقوبات. واختتم بالقول: "نحن لم ننكسر ولم نخن مبادئنا".
وخلص نائب رئيس الوزراء الروسي إلى القول إن "روسيا وكوبا مرتبطان بروابط طويلة الأمد
من الأخوة والتعاون بروح الشراكة الاستراتيجية، التي تأسست، في عام 1960".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا
مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.