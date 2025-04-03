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روسيا تسعى لرفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
روسيا تسعى لرفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا ستسعى إلى رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T15:16+0000
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وقال تشيرنيشينكو خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة سانتياغو دي كوبا مانويل فالكون هيرنانديز: "روسيا ستسعى كما في السابق إلى إنهاء الحصار ورفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب".وأضاف تشيرنيشينكو: "إننا نعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كوبا مظهرا من مظاهر العجز ونؤكد تضامننا الكامل مع كوبا".وخلص نائب رئيس الوزراء الروسي إلى القول إن "روسيا وكوبا مرتبطان بروابط طويلة الأمد من الأخوة والتعاون بروح الشراكة الاستراتيجية، التي تأسست، في عام 1960".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.أول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهابالجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا
https://sarabic.ae/20250121/روسيا-كوبا-تتمتع-بسمعة-حسنة-في-مجال-التعاون-الدولي-لمكافحة-الإرهاب-1097014934.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تسعى لرفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

15:16 GMT 03.04.2025
© AFP 2023 / YAMIL LAGE علم كوبا وعلم الولايات المتحدة
علم كوبا وعلم الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AFP 2023 / YAMIL LAGE
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا ستسعى إلى رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال تشيرنيشينكو خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة سانتياغو دي كوبا مانويل فالكون هيرنانديز: "روسيا ستسعى كما في السابق إلى إنهاء الحصار ورفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضاف تشيرنيشينكو: "إننا نعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كوبا مظهرا من مظاهر العجز ونؤكد تضامننا الكامل مع كوبا".
وأشار تشيرنيشينكو إلى أن روسيا وكوبا تعرفان جيدا ما هي العقوبات. واختتم بالقول: "نحن لم ننكسر ولم نخن مبادئنا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
روسيا: كوبا تتمتع بسمعة حسنة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
21 يناير, 17:35 GMT
وخلص نائب رئيس الوزراء الروسي إلى القول إن "روسيا وكوبا مرتبطان بروابط طويلة الأمد من الأخوة والتعاون بروح الشراكة الاستراتيجية، التي تأسست، في عام 1960".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
أول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب
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