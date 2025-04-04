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إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو
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كيف يستطيع الأجنبي الاستفادة من بطاقة ترامب الذهبية والحصول على الجنسية الأمريكية؟
كيف يستطيع الأجنبي الاستفادة من بطاقة ترامب الذهبية والحصول على الجنسية الأمريكية؟
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، النقاب عن تصميم "البطاقة الذهبية" الجديدة، التي تتيح للأجانب الأثرياء فرصة الحصول على تأشيرة خاصة قد تفضي إلى... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T08:07+0000
2025-04-04T08:07+0000
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دونالد ترامب
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جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية، حيث عرض ترامب البطاقة التي تحمل صورته، وقال ممازحًا للصحفيين: "هل يرغب أحد في شراء واحدة؟".البطاقة الجديدة تشبه في شكلها بطاقة ائتمان، وتحمل وجه ترامب في تصميم وصفته وسائل الإعلام بأنه مستوحى من صورته الشهيرة أثناء اعتقاله في أتلانتا خلال الحملة الانتخابية السابقة.وتزامن إعلان البطاقة مع اضطرابات حادة في الأسواق، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية كبيرة طالت أكثر من 60 دولة، فقد تراجع مؤشر "داو جونز" بـ1700 نقطة في أسوأ أداء له منذ 2020، وخسرت الأسواق نحو 2.5 تريليون دولار في يوم واحد.وبينما لا يسمح بوضع صور الشخصيات التي لا تزال على قيد الحياة على العملة الأمريكية، يعمل حليف لترامب في الكونغرس على طرح تشريع لوضع وجه الرئيس على ورقة نقدية بقيمة 250 دولارا."العملية انتهت والمريض يتعافى"... ترامب يعلق على الرسوم الجمركية الجديدةردا على ترامب... ماكرون يدعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية
https://sarabic.ae/20250322/وزير-الولايات-المتحدة-باعت-إقامات-ذهبية-بقيمة-5-مليارات-دولار-في-يوم-واحد-1098864752.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب

كيف يستطيع الأجنبي الاستفادة من بطاقة ترامب الذهبية والحصول على الجنسية الأمريكية؟

08:07 GMT 04.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، النقاب عن تصميم "البطاقة الذهبية" الجديدة، التي تتيح للأجانب الأثرياء فرصة الحصول على تأشيرة خاصة قد تفضي إلى الجنسية الأمريكية، مقابل 5 ملايين دولار.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية، حيث عرض ترامب البطاقة التي تحمل صورته، وقال ممازحًا للصحفيين: "هل يرغب أحد في شراء واحدة؟".
البطاقة الجديدة تشبه في شكلها بطاقة ائتمان، وتحمل وجه ترامب في تصميم وصفته وسائل الإعلام بأنه مستوحى من صورته الشهيرة أثناء اعتقاله في أتلانتا خلال الحملة الانتخابية السابقة.
الجدير بالذكر أن ترامب أعاد طرح فكرة تأشيرة للمستثمرين، مشابهة لبرنامج "EB-5" القائم حاليا، الذي يتيح للأجانب الإقامة مقابل استثمارات تبدأ من 800 ألف دولار. ووفقا لترامب، فإن البطاقة الجديدة ترفع سقف الاستثمار بشكل كبير، وتمنح "امتيازات أكبر".
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وتزامن إعلان البطاقة مع اضطرابات حادة في الأسواق، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية كبيرة طالت أكثر من 60 دولة، فقد تراجع مؤشر "داو جونز" بـ1700 نقطة في أسوأ أداء له منذ 2020، وخسرت الأسواق نحو 2.5 تريليون دولار في يوم واحد.
وبينما لا يسمح بوضع صور الشخصيات التي لا تزال على قيد الحياة على العملة الأمريكية، يعمل حليف لترامب في الكونغرس على طرح تشريع لوضع وجه الرئيس على ورقة نقدية بقيمة 250 دولارا.
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