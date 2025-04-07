تحرك عسكري كبير قرب سواحل إيران يعيد "سيناريو الضربة" إلى الواجهة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250407/تحرك-عسكري-كبير-قرب-سواحل-إيران-يعيد-سيناريو-الضربة-إلى-الواجهة---1099307049.html
تحرك عسكري كبير قرب سواحل إيران يعيد "سيناريو الضربة" إلى الواجهة
تحرك عسكري كبير قرب سواحل إيران يعيد "سيناريو الضربة" إلى الواجهة
سبوتنيك عربي
تتّجه حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسون" إلى الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تتمركز قريبا بالقرب من إيران، مثل حاملة الطائرات الأمريكية السابقة "يو... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T15:59+0000
2025-04-07T16:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099306871_0:207:1024:783_1920x0_80_0_0_e17a06f0b5f3c6ae059724ce51223f46.jpg
وكشفت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن صور أقمار صناعية جديدة، أن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" كانت متمركزة في المحيط الهادئ، ثم توجهت إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان".وأشارت المجلة، إلى أنه "مع الوجود المتزامن لحاملتي طائرات، أصبح لدى الولايات المتحدة الآن قوة ضاربة قوية في المنطقة".يشار إلى أن "كارل فينسون" تعد إحدى أبرز حاملات الطائرات الأمريكية من طراز "نيميتز"، ويبلغ طولها أكثر من ألف قدم وتستوعب نحو 90 طائرة، من بينها المقاتلة الشبحية "F-35C"، والطائرة المتعددة المهام "F/A-18 سوبر هورنت"، إضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية "EA-18G" وطائرات الإنذار المبكر "E-2D".وترافق الحاملة مجموعة من السفن الحربية، منها الطراد الصاروخي "برينستون" والمدمّرة "ستيريت"، المزودتان بنظام "إيجيس" الدفاعي وصواريخ اعتراضية من طراز "SM-6"، ما يعزز من قدرة المجموعة على التصدي للطائرات والصواريخ وحتى التهديدات الباليستية.
https://sarabic.ae/20250407/موسكو-تستضيف-مشاورات-عاجلة-بين-روسيا-والصين-وإيران-بشأن-القضية-النووية-الإيرانية-1099294065.html
https://sarabic.ae/20250404/بعد-حاملة-طائرات-ثانية-واشنطن-تنقل-بطاريات-باتريوت-الأمريكية-من-كوريا-الجنوبية-إلى-الشرق-الأوسط-1099209330.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099306871_0:15:1024:783_1920x0_80_0_0_290e42017d5061dc2fa3621f24efcd43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

تحرك عسكري كبير قرب سواحل إيران يعيد "سيناريو الضربة" إلى الواجهة

15:59 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 16:16 GMT 07.04.2025)
© Photo / Wikipediaحاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس كارل فينسون"
حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس كارل فينسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Photo / Wikipedia
تابعنا عبر
تتّجه حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسون" إلى الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تتمركز قريبا بالقرب من إيران، مثل حاملة الطائرات الأمريكية السابقة "يو إس إس هاري إس ترومان".
وكشفت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن صور أقمار صناعية جديدة، أن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" كانت متمركزة في المحيط الهادئ، ثم توجهت إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان".

وحسب تقرير نشرته "نيوزويك"، فقد "عبرت حاملة الطائرات، مع قوة المهام التابعة لها، بما في ذلك المدمرتين "يو إس إس برينستون" و"يو إس إس سترات"، مضيق ملقا ودخلت المحيط الهندي، وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات مع إيران والحوثيين في اليمن، وقد تكون علامة على إمكانية اتباع نهج أمريكي أكثر عدوانية في الأيام والأسابيع المقبل".

وأشارت المجلة، إلى أنه "مع الوجود المتزامن لحاملتي طائرات، أصبح لدى الولايات المتحدة الآن قوة ضاربة قوية في المنطقة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية
11:53 GMT

وشددت المجلة على أن "الوجود المشترك لحاملة الطائرات "كارل فينسون" و"هاري إس ترومان" وقاذفات "بي-2" المتمركزة في جزيرة دييغو غارسيا، يزيد بشكل كبير من قدرة الولايات المتحدة على شن ضربات جوية وصاروخية ويزيد من احتمال توسيع العمليات العسكرية".

حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
بعد حاملة طائرات ثانية.. واشنطن تنقل بطاريات "باتريوت" إلى الشرق الأوسط
4 أبريل, 09:10 GMT
يشار إلى أن "كارل فينسون" تعد إحدى أبرز حاملات الطائرات الأمريكية من طراز "نيميتز"، ويبلغ طولها أكثر من ألف قدم وتستوعب نحو 90 طائرة، من بينها المقاتلة الشبحية "F-35C"، والطائرة المتعددة المهام "F/A-18 سوبر هورنت"، إضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية "EA-18G" وطائرات الإنذار المبكر "E-2D".
وترافق الحاملة مجموعة من السفن الحربية، منها الطراد الصاروخي "برينستون" والمدمّرة "ستيريت"، المزودتان بنظام "إيجيس" الدفاعي وصواريخ اعتراضية من طراز "SM-6"، ما يعزز من قدرة المجموعة على التصدي للطائرات والصواريخ وحتى التهديدات الباليستية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала