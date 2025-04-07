https://sarabic.ae/20250407/تحرك-عسكري-كبير-قرب-سواحل-إيران-يعيد-سيناريو-الضربة-إلى-الواجهة---1099307049.html

تحرك عسكري كبير قرب سواحل إيران يعيد "سيناريو الضربة" إلى الواجهة

تحرك عسكري كبير قرب سواحل إيران يعيد "سيناريو الضربة" إلى الواجهة

سبوتنيك عربي

تتّجه حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسون" إلى الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تتمركز قريبا بالقرب من إيران، مثل حاملة الطائرات الأمريكية السابقة "يو... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T15:59+0000

2025-04-07T15:59+0000

2025-04-07T16:16+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

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وكشفت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن صور أقمار صناعية جديدة، أن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" كانت متمركزة في المحيط الهادئ، ثم توجهت إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان".وأشارت المجلة، إلى أنه "مع الوجود المتزامن لحاملتي طائرات، أصبح لدى الولايات المتحدة الآن قوة ضاربة قوية في المنطقة".يشار إلى أن "كارل فينسون" تعد إحدى أبرز حاملات الطائرات الأمريكية من طراز "نيميتز"، ويبلغ طولها أكثر من ألف قدم وتستوعب نحو 90 طائرة، من بينها المقاتلة الشبحية "F-35C"، والطائرة المتعددة المهام "F/A-18 سوبر هورنت"، إضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية "EA-18G" وطائرات الإنذار المبكر "E-2D".وترافق الحاملة مجموعة من السفن الحربية، منها الطراد الصاروخي "برينستون" والمدمّرة "ستيريت"، المزودتان بنظام "إيجيس" الدفاعي وصواريخ اعتراضية من طراز "SM-6"، ما يعزز من قدرة المجموعة على التصدي للطائرات والصواريخ وحتى التهديدات الباليستية.

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