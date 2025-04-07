https://sarabic.ae/20250407/ماذا-يعني-تغيير-واشنطن-لوضع-بعثة-سوريا-في-الأمم-المتحدة-من-جي-1-إلى-فئة-جي-3؟---1099290099.html

ماذا يعني تغيير واشنطن لوضع بعثة سوريا في الأمم المتحدة من "جي 1" إلى فئة "جي 3"؟

ماذا يعني تغيير واشنطن لوضع بعثة سوريا في الأمم المتحدة من "جي 1" إلى فئة "جي 3"؟

سبوتنيك عربي

تصدّر خبر قيام واشنطن بتغيير الوضع القانوني للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة، من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T09:54+0000

2025-04-07T09:54+0000

2025-04-07T09:54+0000

أخبار سوريا اليوم

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، تضمنت المذكرة التي سلمتها واشنطن للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة، إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة "جي-1"، المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة "جي-3"، التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهّلين أمميًا للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية معترفة بحكوماتهم.البعثة السورية بدورها، بعثت برقية إلى وزارة الخارجية في دمشق، تبلغها بمضمون المذكرة الأمريكية، إذ جاء في نص البرقية: "وافتنا البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في وقت متأخر من مساء الخميس 3 (أبريل/ نيسان) الجاري، بالمذكرة رقم 41-2025، تاريخ 03.04.2025، والمتضمنة إعلامنا، بناء على توجيهات من وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه قد تقرر تغيير الوضع القانوني للوفد الدائم وأعضائه من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة".وأضافت البعثة السورية أن المذكرة مرفقة بترجمة غير رسمية، أعدتها البعثة السورية، تؤكد أن "البتّ بقرار منح السمات الجديدة يعود للهيئة الأمريكية لخدمات المواطنة والهجرة، وذلك بعد القيام بعدد من الخطوات والإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني للوفد وأعضائه، كما هو مبين في المذكرة".وفي الفقرة الأخيرة من نص البرقية، أشار الوفد إلى أن المذكرة تتضمن "إعلانا صريحا ومباشرا بعدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية، وقد تتبعها خطوات مماثلة لجهة عدم الاعتراف من قبل دول أخرى تشاطر الإدارة الأمريكية بعض مشاغلها".توقيت القرار الأمريكي ودلالتهقال الباحث السوري والخبير في الشؤون الدولية، مالك الحافظ، لصحيفة "النهار"، إن "قيام الولايات المتحدة بتغيير فئة التأشيرة الممنوحة لأعضاء البعثة السورية من من فئة "جي-1"، إلى فئة "جي-3" يحمل طابعا رمزيا حادا يُترجم دبلوماسيا إلى سحب الاعتراف الفعلي بالحكومة التي تمثلها البعثة، من دون المساس بعضوية سوريا في الأمم المتحدة، مما يخلق مفارقة مزدوجة، فمن جهة تستمر سوريا دولة عضوًا، لكن دون حكومة معترف بها أميركيًا".وأضاف: "كما يترجم إلى إعادة تصنيف البعثة ضمن فئة الحكومات غير المعترف بها، وهو ما يضعها في نفس التصنيف، الذي خضعت له سابقاً بعثات حكومات مثل فنزويلا تحت (حكم) نيكولاس مادورو، أو طالبان قبل عام 2021، وتقييد صلاحيات البعثة على مستوى التنقل والامتيازات القانونية والدبلوماسية، بما يتجاوز الرمز إلى التضييق الوظيفي".وأشار الحافظ إلى أن "توقيت هذا القرار الأميريكي يتماهى مع خطاب داخلي أميركي يطالب بتقييد التعامل مع السلطات الانتقالية الحالية، خاصة تلك التي يخشى أن تعيد إنتاج منطق الدولة الدينية تحت مظلة شرعية سياسية".وبحسب الحافظ، "يؤسس هذا القرار لمرحلة ما بعد الاعتراف، بمعنى أن واشنطن قد تتجه إلى تجميد العلاقة مع أي سلطة لا تنسجم مع رؤيتها لمستقبل سوريا، حتى وإن لم تكن البدائل جاهزة، ناهيك عن اعتبار القرارا إعلانًا ضمنيًا بأن واشنطن لن تتورط في إعادة إنتاج شرعية لأنظمة أو سلطات جديدة تُعيد شكل الاستبداد أو العسكرة أو الإقصاء تحت لافتات دينية، خصوصًا في ظل تصاعد المراجعة الداخلية لسياستها في الشرق الأوسط".تحرك أمنيوفي السياق ذاته، أكد مصدر سوري من واشنطن لصحيفة "المدن"، أن "قرار الإدارة الأميركية هو جزء من تحرك أمني لمراجعة جميع التأشيرات للدول التي بها حروب وإرهاب".وبيّن المصدر أن "الإدارة الأميركية أعطت إشارات قبل إصدار القرار، وذلك عبر إصدار مذكرة منعت بموجبها قيام أعضاء مجلس الشيوخ بأخذ صور تذكارية مع العلم السوري الجديد، إلى جانب منع رفعه على مبنى السفارة السورية المغلق في واشنطن".

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