https://sarabic.ae/20250408/ألمانيا-تعلن-الإيقاف-المؤقت-لإعادة-توطين-اللاجئين-المسجلين-في-الأمم-المتحدة-1099339848.html

ألمانيا تعلن الإيقاف المؤقت لإعادة توطين اللاجئين المسجلين في الأمم المتحدة

ألمانيا تعلن الإيقاف المؤقت لإعادة توطين اللاجئين المسجلين في الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أعلنت ألمانيا الإيقاف المؤقت لإعادة توطين اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة، وسط تصاعد الخلاف خلال الأشهر الماضية بين الأحزاب داخل الحكومة الألمانية من جهة،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T12:21+0000

2025-04-08T12:21+0000

2025-04-08T12:21+0000

أخبار ألمانيا

اللاجئين

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أفادت وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "ألمانيا علقت مؤقتاً قبول أي لاجئين إضافيين عبر برنامج إعادة التوطين من خلال المفوضية".ويدعو المحافظون إلى نهج أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء في مواجهة تزايد التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف AfD، ووقوع عدد من حوادث العنف المرتبطة بلاجئين.وتعتزم ألمانيا توفير ما يصل إلى 6560 مكاناً ضمن برنامج إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي هذا العام، ويقبل هذا البرنامج عادة لاجئين من جنسيات مختلفة أو أفراداً عديمي الجنسية.وكانت أعلنت الحكومة الألمانية، العام الماضي، فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، في إجراء وصفته بأنه محاولة لـ"مواجهة الهجرة غير الشرعية، وحماية مواطنيها من التهديدات".

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أخبار ألمانيا, اللاجئين