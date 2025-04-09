https://sarabic.ae/20250409/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-وضع-القوات-الإيرانية-في-حالة-تأهب-قصوى-1099366430.html

الكرملين يعلق على التقارير حول وضع القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى

الكرملين يعلق على التقارير حول وضع القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى

سبوتنيك عربي

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى أن الوضع بين إيران والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة التوترات، مؤكدا أنه من الأفضل التركيز على... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T10:14+0000

2025-04-09T10:14+0000

2025-04-09T10:14+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال، بشأن ما إذا كانت روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع حول إيران: "كل هذا يؤدي إلى زيادة التوتر. وبالطبع، نعتقد أن الأهم في ظل هذه الظروف هو التركيز على الأخبار التي تتحدث عن احتمال حدوث اتصالات. سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، فهي ليست بتلك الأهمية. لكن الاتصالات والحوار أفضل دائمًا من الإجراءات المواجهة، التي لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر".وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول إيراني كبير لم تسمه أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى. وعلّق بيسكوف على ذلك قائلا: "بطبيعة الحال، تتخذ السلطات الإيرانية التدابير الوقائية اللازمة".وأشار الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكرية أو الدبلوماسية، مؤكدا أنه يفضل المفاوضات. وذكرت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مصادر، في 19 مارس/آذار الماضي، أن ترامب حدد في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني خامنئي مهلة شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.إيران: العملية العسكرية ضدنا لن تبقى دون عواقبقادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران

https://sarabic.ae/20250401/إيران-تقدم-شكوى-رسمية-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-بعد-تهديد-ترامب-بقصفها-1099122452.html

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار