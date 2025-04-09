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الكرملين يعلق على التقارير حول وضع القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى
الكرملين يعلق على التقارير حول وضع القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى
سبوتنيك عربي
أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى أن الوضع بين إيران والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة التوترات، مؤكدا أنه من الأفضل التركيز على... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال، بشأن ما إذا كانت روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع حول إيران: "كل هذا يؤدي إلى زيادة التوتر. وبالطبع، نعتقد أن الأهم في ظل هذه الظروف هو التركيز على الأخبار التي تتحدث عن احتمال حدوث اتصالات. سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، فهي ليست بتلك الأهمية. لكن الاتصالات والحوار أفضل دائمًا من الإجراءات المواجهة، التي لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر".وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول إيراني كبير لم تسمه أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى. وعلّق بيسكوف على ذلك قائلا: "بطبيعة الحال، تتخذ السلطات الإيرانية التدابير الوقائية اللازمة".وأشار الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكرية أو الدبلوماسية، مؤكدا أنه يفضل المفاوضات. وذكرت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مصادر، في 19 مارس/آذار الماضي، أن ترامب حدد في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني خامنئي مهلة شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.إيران: العملية العسكرية ضدنا لن تبقى دون عواقبقادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكرملين يعلق على التقارير حول وضع القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى
أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى أن الوضع بين إيران والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة التوترات، مؤكدا أنه من الأفضل التركيز على الحوار بين البلدين.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال، بشأن ما إذا كانت روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع حول إيران: "كل هذا يؤدي إلى زيادة التوتر. وبالطبع، نعتقد أن الأهم في ظل هذه الظروف هو التركيز على الأخبار التي تتحدث عن احتمال حدوث اتصالات. سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، فهي ليست بتلك الأهمية. لكن الاتصالات والحوار أفضل دائمًا من الإجراءات المواجهة، التي لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر".
وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول إيراني كبير لم تسمه أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى. وعلّق بيسكوف على ذلك قائلا: "بطبيعة الحال، تتخذ السلطات الإيرانية التدابير الوقائية اللازمة".
وفي أوائل شهر مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، قال فيها إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأشار الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكرية أو الدبلوماسية،
مؤكدا أنه يفضل المفاوضات.
وذكرت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مصادر، في 19 مارس/آذار الماضي، أن ترامب حدد في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني خامنئي مهلة شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.