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https://sarabic.ae/20250409/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-وضع-القوات-الإيرانية-في-حالة-تأهب-قصوى-1099366430.html
الكرملين يعلق على التقارير حول وضع القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى
الكرملين يعلق على التقارير حول وضع القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى
سبوتنيك عربي
أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى أن الوضع بين إيران والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة التوترات، مؤكدا أنه من الأفضل التركيز على... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال، بشأن ما إذا كانت روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع حول إيران: "كل هذا يؤدي إلى زيادة التوتر. وبالطبع، نعتقد أن الأهم في ظل هذه الظروف هو التركيز على الأخبار التي تتحدث عن احتمال حدوث اتصالات. سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، فهي ليست بتلك الأهمية. لكن الاتصالات والحوار أفضل دائمًا من الإجراءات المواجهة، التي لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر".وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول إيراني كبير لم تسمه أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى. وعلّق بيسكوف على ذلك قائلا: "بطبيعة الحال، تتخذ السلطات الإيرانية التدابير الوقائية اللازمة".وأشار الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكرية أو الدبلوماسية، مؤكدا أنه يفضل المفاوضات. وذكرت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مصادر، في 19 مارس/آذار الماضي، أن ترامب حدد في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني خامنئي مهلة شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.إيران: العملية العسكرية ضدنا لن تبقى دون عواقبقادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران
https://sarabic.ae/20250401/إيران-تقدم-شكوى-رسمية-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-بعد-تهديد-ترامب-بقصفها-1099122452.html
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الكرملين يعلق على التقارير حول وضع القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى

10:14 GMT 09.04.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى أن الوضع بين إيران والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة التوترات، مؤكدا أنه من الأفضل التركيز على الحوار بين البلدين.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال، بشأن ما إذا كانت روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع حول إيران: "كل هذا يؤدي إلى زيادة التوتر. وبالطبع، نعتقد أن الأهم في ظل هذه الظروف هو التركيز على الأخبار التي تتحدث عن احتمال حدوث اتصالات. سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، فهي ليست بتلك الأهمية. لكن الاتصالات والحوار أفضل دائمًا من الإجراءات المواجهة، التي لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر".
وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول إيراني كبير لم تسمه أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى. وعلّق بيسكوف على ذلك قائلا: "بطبيعة الحال، تتخذ السلطات الإيرانية التدابير الوقائية اللازمة".
وفي أوائل شهر مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، قال فيها إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
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وأشار الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكرية أو الدبلوماسية، مؤكدا أنه يفضل المفاوضات.
وذكرت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مصادر، في 19 مارس/آذار الماضي، أن ترامب حدد في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني خامنئي مهلة شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.
إيران: العملية العسكرية ضدنا لن تبقى دون عواقب
قادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران
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