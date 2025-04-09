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6 قتلى بينهم أطفال في هجمات للدعم السريع على منطقة الدبة بأم درمان
6 قتلى بينهم أطفال في هجمات للدعم السريع على منطقة الدبة بأم درمان
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام سودانية، "مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال في هجمات لقوات الدعم السريع بمسيرات انقضاضية استهدفت منطقة أم بدة غربي مدينة أم درمان". 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T11:31+0000
2025-04-09T11:31+0000
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من جهته، قال وزير الداخلية السوداني، خليل باشا سايرين، إن "منطقة أم بدة غربي مدينة أم درمان على وشك التحرير الكامل من قوات الدعم السريع"، مؤكدا أن "الكثير من المواطنين عادوا لبيوتهم في العاصمة الخرطوم".وأضاف، أن "الداخلية قدمت خطة لإثبات جدية الحكومة في حماية المدنيين وستلتزم بها"، متابعا: "جهزنا قائمة بكل المطارات والمعابر المتاحة لدخول المساعدات الإنسانية".وأعلن الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات "الدعم السريع".ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة الفرقة الرابعة بالجيش السوداني مقاطع فيديو للحظة إبلاغ قائد الفرقة اللواء محمد عثمان حمد، بنبأ استعادة الجيش لهذه المناطق، أظهرت تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لـ"الدعم السريع" ومقتل عشرات الجنود.ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق أعلنت في وقت سابق عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.في وقت دشنت قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو في إقليم النيل الأزرق، تحالفا عسكريا عقب توقيع الوثائق التأسيسية للتحالف السياسي بين الدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية في العاصمة الكينية نيروبي، والممهد لتشكيل سلطة موازية في السودان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250406/الخرطوم-تعترض-على-تنظيم-بريطانيا-مؤتمرا-بشأن-السودان-دون-دعوة-حكومته-للمشاركة-1099279892.html
https://sarabic.ae/20250403/السودان-إصابة-العشرات-وتدمير-شاحنات-تقل-أسلحة-وسيارات-قتالية-لـالدعم-السريع-في-الفاشر-1099187016.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

6 قتلى بينهم أطفال في هجمات للدعم السريع على منطقة الدبة بأم درمان

11:31 GMT 09.04.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo
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أعلنت وسائل إعلام سودانية، "مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال في هجمات لقوات الدعم السريع بمسيرات انقضاضية استهدفت منطقة أم بدة غربي مدينة أم درمان".
من جهته، قال وزير الداخلية السوداني، خليل باشا سايرين، إن "منطقة أم بدة غربي مدينة أم درمان على وشك التحرير الكامل من قوات الدعم السريع"، مؤكدا أن "الكثير من المواطنين عادوا لبيوتهم في العاصمة الخرطوم".
وأضاف، أن "الداخلية قدمت خطة لإثبات جدية الحكومة في حماية المدنيين وستلتزم بها"، متابعا: "جهزنا قائمة بكل المطارات والمعابر المتاحة لدخول المساعدات الإنسانية".
وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة
6 أبريل, 18:18 GMT
وأعلن الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات "الدعم السريع".
ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".
ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة الفرقة الرابعة بالجيش السوداني مقاطع فيديو للحظة إبلاغ قائد الفرقة اللواء محمد عثمان حمد، بنبأ استعادة الجيش لهذه المناطق، أظهرت تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لـ"الدعم السريع" ومقتل عشرات الجنود.
ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق أعلنت في وقت سابق عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
السودان.. إصابة العشرات وتدمير شاحنات تقل أسلحة وسيارات قتالية لـ"الدعم السريع" في الفاشر
3 أبريل, 12:46 GMT
في وقت دشنت قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو في إقليم النيل الأزرق، تحالفا عسكريا عقب توقيع الوثائق التأسيسية للتحالف السياسي بين الدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية في العاصمة الكينية نيروبي، والممهد لتشكيل سلطة موازية في السودان.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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