الخارجية الروسية تعلن عن نتائج المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
حصاد الأسبوع
هل سيكون الخطاب الدبلوماسي هو سيد الحلول السلمية للصراع الأوكراني؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-نتائج-المفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-في-إسطنبول--1099425638.html
الخارجية الروسية تعلن عن نتائج المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول
الخارجية الروسية تعلن عن نتائج المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه وبناءً على نتائج الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول، تبادل الطرفان مذكرات بشأن الالتزامات... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T18:23+0000
2025-04-10T18:23+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099398574_0:77:3040:1786_1920x0_80_0_0_ec607a48f46611b250ec44749eb23bc2.jpg
وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "الوفدان برئاسة السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي سوناتا كولتر، تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الالتزامات المتبادلة لتسهيل الخدمات المصرفية والمالية دون انقطاع للبعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية، وكذلك تنفيذ مساهمات روسيا الاتحادية في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".وأضاف البيان أن "الطرفين واصلا العمل على تسهيل إجراءات التأشيرات وترتيبات السفر لموظفي البعثات الدبلوماسية في البلد المضيف، ودعا السفير الروسي ألكسندر دارتشييف إلى اتخاذ خطوات أكثر نشاطا نحو حل المشاكل الرئيسية التي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع العلاقات التجارية والعامة، مثل استئناف حركة الطيران المباشر".وفي وقت سابق من اليوم، اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبولمحادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ما هي أبرز النقاط المنتظرة؟
https://sarabic.ae/20250410/الوفد-الروسي-يكشف-تفاصيل-المحادثات-مع-الجانب-الأمريكي-في-إسطنبول-1099420103.html
https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الأمريكية-تكشف-نتائج-المحادثات-مع-الوفد-الروسي-في-إسطنبول-1099419154.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099398574_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecf837605b776523a6c3c79f35a30df0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية تعلن عن نتائج المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول

18:23 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.
 القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه وبناءً على نتائج الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول، تبادل الطرفان مذكرات بشأن الالتزامات المتبادلة لتسهيل الخدمات المصرفية والمالية دون انقطاع للسفارات.
وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "الوفدان برئاسة السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي سوناتا كولتر، تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الالتزامات المتبادلة لتسهيل الخدمات المصرفية والمالية دون انقطاع للبعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية، وكذلك تنفيذ مساهمات روسيا الاتحادية في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وتابع البيان: "في إطار السؤال الذي طرحه الجانب الروسي بشأن إعادة 6 ممتلكات دبلوماسية صادرتها السلطات الأمريكية وتعود ملكيتها لروسيا الاتحادية، تم الاتفاق على وضع "خارطة طريق".

مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول
15:23 GMT
وأضاف البيان أن "الطرفين واصلا العمل على تسهيل إجراءات التأشيرات وترتيبات السفر لموظفي البعثات الدبلوماسية في البلد المضيف، ودعا السفير الروسي ألكسندر دارتشييف إلى اتخاذ خطوات أكثر نشاطا نحو حل المشاكل الرئيسية التي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع العلاقات التجارية والعامة، مثل استئناف حركة الطيران المباشر".

وختم البيان: "بعد المفاوضات، تم اتخاذ قرار بالعمل على الفور على المقترحات المقدمة، والهدف هو التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بحلول جولة المفاةضات الجديدة المقبلة، والتي يتم الاتفاق على توقيتها".

وفي وقت سابق من اليوم، اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.
المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
الخارجية الأمريكية تكشف نتائج المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول
14:58 GMT
واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.
وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.
الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول
محادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ما هي أبرز النقاط المنتظرة؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала