https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-نتائج-المفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-في-إسطنبول--1099425638.html

الخارجية الروسية تعلن عن نتائج المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول

الخارجية الروسية تعلن عن نتائج المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه وبناءً على نتائج الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول، تبادل الطرفان مذكرات بشأن الالتزامات... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T18:23+0000

2025-04-10T18:23+0000

2025-04-10T18:23+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099398574_0:77:3040:1786_1920x0_80_0_0_ec607a48f46611b250ec44749eb23bc2.jpg

وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "الوفدان برئاسة السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي سوناتا كولتر، تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الالتزامات المتبادلة لتسهيل الخدمات المصرفية والمالية دون انقطاع للبعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية، وكذلك تنفيذ مساهمات روسيا الاتحادية في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".وأضاف البيان أن "الطرفين واصلا العمل على تسهيل إجراءات التأشيرات وترتيبات السفر لموظفي البعثات الدبلوماسية في البلد المضيف، ودعا السفير الروسي ألكسندر دارتشييف إلى اتخاذ خطوات أكثر نشاطا نحو حل المشاكل الرئيسية التي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع العلاقات التجارية والعامة، مثل استئناف حركة الطيران المباشر".وفي وقت سابق من اليوم، اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبولمحادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ما هي أبرز النقاط المنتظرة؟

https://sarabic.ae/20250410/الوفد-الروسي-يكشف-تفاصيل-المحادثات-مع-الجانب-الأمريكي-في-إسطنبول-1099420103.html

https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الأمريكية-تكشف-نتائج-المحادثات-مع-الوفد-الروسي-في-إسطنبول-1099419154.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن