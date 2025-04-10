https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-نتائج-المفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-في-إسطنبول--1099425638.html
الخارجية الروسية تعلن عن نتائج المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول
الخارجية الروسية تعلن عن نتائج المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه وبناءً على نتائج الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول، تبادل الطرفان مذكرات بشأن الالتزامات... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T18:23+0000
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2025-04-10T18:23+0000
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وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "الوفدان برئاسة السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي سوناتا كولتر، تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الالتزامات المتبادلة لتسهيل الخدمات المصرفية والمالية دون انقطاع للبعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية، وكذلك تنفيذ مساهمات روسيا الاتحادية في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".وأضاف البيان أن "الطرفين واصلا العمل على تسهيل إجراءات التأشيرات وترتيبات السفر لموظفي البعثات الدبلوماسية في البلد المضيف، ودعا السفير الروسي ألكسندر دارتشييف إلى اتخاذ خطوات أكثر نشاطا نحو حل المشاكل الرئيسية التي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع العلاقات التجارية والعامة، مثل استئناف حركة الطيران المباشر".وفي وقت سابق من اليوم، اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.الوفد الروسي يكشف تفاصيل المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبولمحادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ما هي أبرز النقاط المنتظرة؟
https://sarabic.ae/20250410/الوفد-الروسي-يكشف-تفاصيل-المحادثات-مع-الجانب-الأمريكي-في-إسطنبول-1099420103.html
https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الأمريكية-تكشف-نتائج-المحادثات-مع-الوفد-الروسي-في-إسطنبول-1099419154.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
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الخارجية الروسية تعلن عن نتائج المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه وبناءً على نتائج الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأمريكا في إسطنبول، تبادل الطرفان مذكرات بشأن الالتزامات المتبادلة لتسهيل الخدمات المصرفية والمالية دون انقطاع للسفارات.
وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "الوفدان برئاسة السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي سوناتا كولتر، تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الالتزامات المتبادلة لتسهيل الخدمات المصرفية والمالية دون انقطاع للبعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية، وكذلك تنفيذ مساهمات روسيا الاتحادية في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وتابع البيان: "في إطار السؤال الذي طرحه الجانب الروسي بشأن إعادة 6 ممتلكات دبلوماسية صادرتها السلطات الأمريكية وتعود ملكيتها لروسيا الاتحادية، تم الاتفاق على وضع "خارطة طريق".
وأضاف البيان أن "الطرفين واصلا العمل على تسهيل إجراءات التأشيرات وترتيبات السفر لموظفي البعثات الدبلوماسية في البلد المضيف، ودعا السفير الروسي ألكسندر دارتشييف إلى اتخاذ خطوات أكثر نشاطا نحو حل المشاكل الرئيسية التي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع العلاقات التجارية والعامة، مثل استئناف حركة الطيران المباشر".
وختم البيان: "بعد المفاوضات، تم اتخاذ قرار بالعمل على الفور على المقترحات المقدمة، والهدف هو التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بحلول جولة المفاةضات الجديدة المقبلة، والتي يتم الاتفاق على توقيتها".
وفي وقت سابق من اليوم، اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، المفاوضات في إسطنبول
، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.
واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.
وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات
بين الطرفين.