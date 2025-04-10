https://sarabic.ae/20250410/الدعم-السريع-قواتنا-سيطرت-على-مدينة-أم-كدادة-شرقي-الفاشر--1099407969.html

الدعم السريع: قواتنا سيطرت على مدينة أم كدادة شرقي الفاشر

الدعم السريع: قواتنا سيطرت على مدينة أم كدادة شرقي الفاشر

سبوتنيك عربي

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، السيطرة على مدينة أم كدادة شرقي الفاشر. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T11:39+0000

2025-04-10T11:39+0000

2025-04-10T11:39+0000

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وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها، إن "انتصاراتها توالت في أكثر من محور، بعدما حققت نصراً كبيراً بتحرير اللواء 24 (أم كدادة) التابع للفرقة السادسة بولاية شمال دارفور، من قبضة الجيش السوداني، وبسطت سيطرتها الكاملة على محلية أم كدادة الاستراتيجية". وأضاف البيان، إن الاشتباكات أسفرت عن "مقتل المئات من عناصر الجيش السوداني، مؤكدة استمرار القوات في التقدم بثبات حتى التحرير الكامل، وبسط العدالة وبناء السودان على أسس جديدة وعادلة.وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات "الدعم السريع".ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة الفرقة الرابعة بالجيش السوداني مقاطع فيديو للحظة إبلاغ قائد الفرقة اللواء محمد عثمان حمد، بنبأ استعادة الجيش لهذه المناطق، أظهرت تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لـ"الدعم السريع" ومقتل عشرات الجنود.ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق أعلنت في وقت سابق عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم. في وقت دشنت قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو في إقليم النيل الأزرق، تحالفا عسكريا عقب توقيع الوثائق التأسيسية للتحالف السياسي بين الدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية في العاصمة الكينية نيروبي، والممهد لتشكيل سلطة موازية في السودان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250406/الخرطوم-تعترض-على-تنظيم-بريطانيا-مؤتمرا-بشأن-السودان-دون-دعوة-حكومته-للمشاركة-1099279892.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي