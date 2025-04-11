https://sarabic.ae/20250411/برلماني-أوكراني-لندن-تسعى-لنشر-قوات-لدينا-حتى-تتمكن-من-نهب-بلادنا---1099434423.html

برلماني أوكراني: لندن تسعى لنشر قوات لدينا حتى تتمكن من نهب بلادنا

برلماني أوكراني: لندن تسعى لنشر قوات لدينا حتى تتمكن من نهب بلادنا

سبوتنيك عربي

أوضح النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، اليوم الجمعة، بأن لندن تسعى إلى نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا حتى تتمكن من نهبها. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T07:13+0000

2025-04-11T07:13+0000

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وكتب دوبينسكي على "تلغرام": "تتصرف بريطانيا على طريقتها التقليدية، نهب الدول الضعيفة. وهذا بالضبط ما تحاول فعله مع أوكرانيا. لذلك، من الأهمية بمكان معرفة ما هو مكتوب في البروتوكولات السرية لـ"شراكة المئة عام" مع بريطانيا".وأشار النائب إلى أن محاولة إدخال قوات حفظ السلام هي استمرار لسياسة شركة الهند الشرقية، عندما استخدمت القوات البريطانية لحماية اللصوص والإدارة الاستعمارية.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفلاديمير زيلينسكي، اتفاقيات بشأن شراكة مدتها 100عام بين أوكرانيا وبريطانيا. وسوف يتطلب ذلك تعميق العلاقات في المجالات الدفاعية وغير العسكرية. ويهدف أيضًا إلى تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والفضاء والطائرات دون طيار.وأكد أن "المفاوضات الجارية بشأن تشكيل ما يُعرف بـ"قوات الردع"، والتي تقودها حالياً فرنسا وبريطانيا ضمن ما يسمى بـ'تحالف الراغبين'، تُعد في الواقع استعداداً لتدخل أجنبي".وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لن يعني حربا هجينة بل تورطا مباشرا لـ"الناتو" في الصراع مع روسيا.موسكو: الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا وهناك خطر المواجهة المباشرةروسيا: أي خطوات من جانب اليابان لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا تعتبر عدائية

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