البيت الأبيض: الفحوصات الطبية تظهر تمتع ترامب بصحة بدنية وذهنية "ممتازة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250413/البيت-الأبيض-الفحوصات-الطبية-تظهر-تمتع-ترامب-بصحة-بدنية-وذهنية-ممتازة-1099508504.html
البيت الأبيض: الفحوصات الطبية تظهر تمتع ترامب بصحة بدنية وذهنية "ممتازة"
البيت الأبيض: الفحوصات الطبية تظهر تمتع ترامب بصحة بدنية وذهنية "ممتازة"
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، نتائج أول فحوصات طبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ إعادة انتخابه، أظهرت تمتعه بصحة بدنية وذهنية "ممتازة"، وأكدت قدرته على... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T15:32+0000
2025-04-13T15:32+0000
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_0:11:1668:949_1920x0_80_0_0_7dbf4faf2e537f77854ce67b47c685b6.jpg
وقال التقرير الطبي الذي نشره البيت الأبيض حول نتائج فحوصات ترامب، إن "الفحوصات الطبية تظهر تمتع ترامب بصحة بدنية وذهنية ممتازة تؤهله لتولي مهام الرئاسة والقيادة العليا للقوات المسلحة".كما أكد التقرير أن ترامب يتمتع بـ"وظائف قلبية ورئوية وعصبية وبدنية قوية"، مشيرًا إلى أن "نمط حياته النشط يواصل الإسهام بشكل كبير في صحته العامة".يذكر أن ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة، من 20 يناير/ كانون الثاني 2017 إلى 20 يناير 2021، فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جداترامب: المفاوضات مع إيران تمضي على نحو جيد
https://sarabic.ae/20250130/ترامب-يوقع-أول-قانون-بعد-تنصيبه-لولاية-ثانية-بشأن-المهاجرين-غير-الشرعيين-1097294743.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_136:0:1619:1112_1920x0_80_0_0_e61f355eee4b0c250cb52996afed9e0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: الفحوصات الطبية تظهر تمتع ترامب بصحة بدنية وذهنية "ممتازة"

15:32 GMT 13.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، نتائج أول فحوصات طبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ إعادة انتخابه، أظهرت تمتعه بصحة بدنية وذهنية "ممتازة"، وأكدت قدرته على أداء مهام منصب رئيس الدولة وقيادته للقوات المسلحة الأمريكية.
وقال التقرير الطبي الذي نشره البيت الأبيض حول نتائج فحوصات ترامب، إن "الفحوصات الطبية تظهر تمتع ترامب بصحة بدنية وذهنية ممتازة تؤهله لتولي مهام الرئاسة والقيادة العليا للقوات المسلحة".
كما أكد التقرير أن ترامب يتمتع بـ"وظائف قلبية ورئوية وعصبية وبدنية قوية"، مشيرًا إلى أن "نمط حياته النشط يواصل الإسهام بشكل كبير في صحته العامة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
ترامب يوقع على أول قانون بشأن المهاجرين غير الشرعيين بعد تنصيبه لولاية ثانية
30 يناير, 01:51 GMT
يذكر أن ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة، من 20 يناير/ كانون الثاني 2017 إلى 20 يناير 2021، فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتطور بشكل جيد جدا
ترامب: المفاوضات مع إيران تمضي على نحو جيد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала