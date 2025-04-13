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"اللواء الثامن" في درعا يعلن حل نفسه وتسليم عتاده لوزارة الدفاع السورية
"اللواء الثامن" في درعا يعلن حل نفسه وتسليم عتاده لوزارة الدفاع السورية
سبوتنيك عربي
أعلن الفصيل المسلح المعروف بـ "اللواء الثامن" في محافظة درعا جنوبي سوريا، اليوم الأحد، حل نفسه بشكل كامل، وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T16:58+0000
2025-04-13T16:58+0000
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وقال أحد أفراد الفصيل المسلح المعروف بـ "اللواء الثامن"، في بيان مسجل: "نحن أفراد وضباط ما يعرف سابقا باللواء الثامن نعلن رسميا عن حل هذا التشكيل بشكل كامل وتسليم جميع مقدراته العسكرية إلى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية وتكليف النقيب محمد القادري، بمهمة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية حتى تتم عملية الانتقال والتسليم بسلاسة".وأكد البيان أن "هذا القرار يأتي انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية وتكريس الأمن وتعزيز الوحدة والأمن والاستقرار والالتزام بسيادة الدولة وسلطتها لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية".وتضمن الاتفاق تسليم جميع المطلوبين المتهمين بقتل الدروبي، والذين تمترسوا في مدينة بصرى الشام إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن، بالتوازي مع تعزيز مفرزة الأمن الموجودة في المدينة بقوات أمن إضافية، دعماً للإجراءات الأمنية وتثبيتاً لحالة الاستقرار فيها.واللواء الثامن هو فصيل مسلح في درعا جنوبي سوريا يتزعمه أحمد العودة، الذي رفض الانضمام إلى وزارة الدفاع في حكومة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ويشمل متطوعين ومنشقين عن الجيش النظامي ممن انخرطوا في التسويات والمصالحات مع حكومة الأسد سابقا.سوريا: التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل في محافظتي القنيطرة ودرعاسلاح الجو الإسرائيلي يشن غارة على العاصمة السورية دمشق... فيديو
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https://sarabic.ae/20250403/إسرائيل-تلقي-منشورات-تحذيرية-فوق-بلدة-كويا-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1099187501.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

"اللواء الثامن" في درعا يعلن حل نفسه وتسليم عتاده لوزارة الدفاع السورية

16:58 GMT 13.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أعلن الفصيل المسلح المعروف بـ "اللواء الثامن" في محافظة درعا جنوبي سوريا، اليوم الأحد، حل نفسه بشكل كامل، وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية.
وقال أحد أفراد الفصيل المسلح المعروف بـ "اللواء الثامن"، في بيان مسجل: "نحن أفراد وضباط ما يعرف سابقا باللواء الثامن نعلن رسميا عن حل هذا التشكيل بشكل كامل وتسليم جميع مقدراته العسكرية إلى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية وتكليف النقيب محمد القادري، بمهمة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية حتى تتم عملية الانتقال والتسليم بسلاسة".
وأكد البيان أن "هذا القرار يأتي انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية وتكريس الأمن وتعزيز الوحدة والأمن والاستقرار والالتزام بسيادة الدولة وسلطتها لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية".
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يذكر أنه تم خلال الساعات الماضية، التوصل إلى اتفاق بين قوى الأمن العام التابعة للحكومة السورية الانتقالية ووجهاء منطقة بصرى الشام في درعا بعد الاشتباكات التي شهدتها البلدة خلال الأيام الماضية، بين قوات الأمن وقوات اللواء الثامن والتي أسفرت عن مقتل الضابط بقوات الأمن العام، بلال الدروبي.

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وتضمن الاتفاق تسليم جميع المطلوبين المتهمين بقتل الدروبي، والذين تمترسوا في مدينة بصرى الشام إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن، بالتوازي مع تعزيز مفرزة الأمن الموجودة في المدينة بقوات أمن إضافية، دعماً للإجراءات الأمنية وتثبيتاً لحالة الاستقرار فيها.
واللواء الثامن هو فصيل مسلح في درعا جنوبي سوريا يتزعمه أحمد العودة، الذي رفض الانضمام إلى وزارة الدفاع في حكومة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ويشمل متطوعين ومنشقين عن الجيش النظامي ممن انخرطوا في التسويات والمصالحات مع حكومة الأسد سابقا.
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