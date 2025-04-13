https://sarabic.ae/20250413/رئيس-الإمارات-يؤكد-دعمه-لسوريا-خلال-المرحلة-الانتقالية-1099515521.html

رئيس الإمارات يؤكد دعمه لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

رئيس الإمارات يؤكد دعمه لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، دعم بلاده لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وذلك خلال محادثاته في أبوظبي مع الرئيس السوري... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T20:17+0000

2025-04-13T20:17+0000

2025-04-13T20:17+0000

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وأكد الرئيس الإماراتي أن استقرار سوريا وتعزيز أمنها يصب في مصلحة المنطقة بأكملها، مشدداً على أن الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم الممكن لسوريا وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة.وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" التي نقلت الخبر، أن رئيس الإمارات أكد أيضاً على مبدأ وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.وأضافت الوكالة الإماراتية أن ابن زايد استقبل الشرع الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات وبحثا القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها والعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.ووصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.وكان في استقبال الشرع، بمطار البطين، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان. ويذكر أن هذه الزيارة الأولى للشرع إلى دولة الإمارات بعد تسلمه الرئاسة السورية.أردوغان للشرع: تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة عن سوريا"اللواء الثامن" في درعا يعلن حل نفسه وتسليم عتاده لوزارة الدفاع السورية

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