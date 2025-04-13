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الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250413/مصدر-القوات-الروسية-تحييد-مجموعتين-من-المرتزقة-الأجانب-في-مقاطعة-كوبيانسك-1099499315.html
مصدر: القوات الروسية تحييد مجموعتين من المرتزقة الأجانب في مقاطعة كوبيانسك
مصدر: القوات الروسية تحييد مجموعتين من المرتزقة الأجانب في مقاطعة كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أكد إيفان بيغما، المتحدث باسم مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، أن جنود المجموعة قامت بتحييد مجموعتين من المرتزقة الأجانب التابعين للواء الهجوم الجبلي... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T08:31+0000
2025-04-13T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099499818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08f3c33d442f517df1e84c91641a078f.jpg
وقال بيغما لوكالة "سبوتنيك": "تم اكتشاف وتحييد مجموعتين هجوميتين من المرتزقة الأجانب من لواء الهجوم الجبلي المنفصل في منطقة غابات بمقاطعة كوبيانسك".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مرات عدة، أنه تم القضاء على مرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجورجيا وبولندا ودول أخرى، في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم كـ"وقود للمدافع".واعترف أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال، في العديد من المقابلات، بأن القيادة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيئ، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصادر: ارتفاع عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيامسؤول: تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250407/قائد-عسكري-أوكراني-يعترف-بوجود-مرتزقة-كولومبيين-في-لوائه-1099288897.html
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مصدر: القوات الروسية تحييد مجموعتين من المرتزقة الأجانب في مقاطعة كوبيانسك

08:31 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 08:39 GMT 13.04.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد إيفان بيغما، المتحدث باسم مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، أن جنود المجموعة قامت بتحييد مجموعتين من المرتزقة الأجانب التابعين للواء الهجوم الجبلي المنفصل من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة الغابات بمقاطعة كوبيانسك.
وقال بيغما لوكالة "سبوتنيك": "تم اكتشاف وتحييد مجموعتين هجوميتين من المرتزقة الأجانب من لواء الهجوم الجبلي المنفصل في منطقة غابات بمقاطعة كوبيانسك".

وذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 250 عسكريا في منطقة عمليات المجموعة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مرات عدة، أنه تم القضاء على مرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجورجيا وبولندا ودول أخرى، في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم كـ"وقود للمدافع".
واعترف أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال، في العديد من المقابلات، بأن القيادة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيئ، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد عسكري أوكراني يعترف بوجود مرتزقة كولومبيين في لوائه
7 أبريل, 08:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصادر: ارتفاع عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
مسؤول: تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية
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