https://sarabic.ae/20250415/مبعوث-ترامب-الاتفاق-مع-إيران-يجب-أن-يشمل-إنهاء-برنامجها-النووي-1099574653.html
مبعوث ترامب: الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل إنهاء برنامجها النووي
مبعوث ترامب: الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل إنهاء برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الوحيد المقبول مع إيران هو "اتفاق ترامب"، والذي يتطلب إنهاء برنامجها النووي. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T15:04+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر ويتكوف، أنه "لن يكتمل أي اتفاق مع إيران ما لم يكن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجب أن يرسّخ أي اتفاق نهائي أسس السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".وشدد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، على أن هذا الأمر يستدعي وقف إيران لبرنامجها النووي، سواء في مجال التخصيب أو التسليح، والقضاء عليه تماما. وعقدت محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة. ووصف عراقجي أجواء هذه المحادثات بأنها بناءة وهادئة، وشكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على جهوده في تبادل وجهات النظر بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وأعلن أن الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ستعقد في 19 أبريل المقبل. وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أوائل مارس/آذار الماضي، قائلا إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع السلطات في طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، مهددا برد عسكري خلافا لذلك.وبحسب رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان، فإن القيادة في طهران رفضت في رسالة ردا على ذلك، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن قضية البرنامج النووي، وأكد أن نافذة المفاوضات لا تنفتح إلا بوساطة دول ثالثة.دولة أوروبية توافق على استضافة الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكيةموسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
https://sarabic.ae/20250414/باحث-سياسي-تأكيد-الولايات-المتحدة-أنها-لا-تسعى-إلى-تغيير-النظام-في-إيران-أهم-ما-جاء-في-المفاوضات-1099527825.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
مبعوث ترامب: الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل إنهاء برنامجها النووي
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الوحيد المقبول مع إيران هو "اتفاق ترامب"، والذي يتطلب إنهاء برنامجها النووي.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر ويتكوف، أنه "لن يكتمل أي اتفاق مع إيران ما لم يكن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجب أن يرسّخ أي اتفاق نهائي أسس السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".
وشدد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، على أن هذا الأمر يستدعي وقف إيران لبرنامجها النووي، سواء في مجال التخصيب أو التسليح، والقضاء عليه تماما.
وعقدت محادثات غير مباشرة
بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.
ووصف عراقجي أجواء هذه المحادثات بأنها بناءة وهادئة، وشكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على جهوده في تبادل وجهات النظر بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وأعلن أن الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ستعقد في 19 أبريل المقبل.
وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أوائل مارس/آذار الماضي، قائلا إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع السلطات في طهران
بشأن البرنامج النووي الإيراني، مهددا برد عسكري خلافا لذلك.
وبحسب رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان، فإن القيادة في طهران رفضت في رسالة ردا على ذلك، إجراء مفاوضات مباشرة
مع الولايات المتحدة بشأن قضية البرنامج النووي، وأكد أن نافذة المفاوضات لا تنفتح إلا بوساطة دول ثالثة.