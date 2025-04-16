https://sarabic.ae/20250416/إسرائيل-سنبقى-في-المناطق-الأمنية-داخل-سوريا-ولبنان-وغزة-إلى-أجل-غير-مسمى-1099597714.html
إسرائيل: سنبقى في "المناطق الأمنية" داخل سوريا ولبنان وغزة إلى أجل غير مسمى
إسرائيل: سنبقى في "المناطق الأمنية" داخل سوريا ولبنان وغزة إلى أجل غير مسمى
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "المناطق الأمنية" داخل قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا "إلى أجل غير مسمى"، وأنه "لا... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T12:35+0000
2025-04-16T12:35+0000
2025-04-16T12:35+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
لبنان
قطاع غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093732112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e99f6761485429eede02e083e83d161d.jpg
وقال كاتس في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام غربية: "الجيش لن يُخلي المناطق التي استولى عليها بعد تطهيرها، بل سيبقى في هذه المناطق كمنطقة عازلة بين العدو والمجتمعات الإسرائيلية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، كما هو الحال في لبنان وسوريا".وأضاف: "كما ذكرت في تصريحاتي، سياسة إسرائيل واضحة، لا مساعدات إنسانية ستدخل قطاع غزة في أي وقت قريب"، لافتاً إلى أنه "سيتم مستقبلاً إنشاء آلية، لتوزيع المساعدات من خلال شركات مدنية".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال موجود في خمس مناطق استراتيجية في جنوبي لبنان رغم اتفاق وقف لإطلاق النار الذي بدأ سريانه في لبنان يوم 27 تشؤين الثاني/ نوفمبر الماضي، ونص على الانسحاب الإسرائيلي التام من لبنان، مقابل انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتسليم سلاحه ومواقعه للجيش.كما توغل الجيش الإسرائيلي منذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي في جنوب سوريا، متخطياً المنطقة المنزوعة السلاح التي كانت أقرت سابقاً، حيث أنشأ مواقع ومراكز في الكثير من المناطق السورية الحدودية.
https://sarabic.ae/20250415/تقرير-أمريكا-أبلغت-إسرائيل-بموعد-انسحابها-من-سوريا-1099576595.html
https://sarabic.ae/20250415/عناصر-في-الكوماندوز-الإسرائيلي-يحذرون-نتنياهو-1099556024.html
إسرائيل
لبنان
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093732112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a53d87bc8c9171cf0839a7186fd002.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, لبنان, قطاع غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, لبنان, قطاع غزة, العالم العربي
إسرائيل: سنبقى في "المناطق الأمنية" داخل سوريا ولبنان وغزة إلى أجل غير مسمى
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "المناطق الأمنية" داخل قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا "إلى أجل غير مسمى"، وأنه "لا توجد نية لدى إسرائيل لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة في الوقت الراهن".
وقال كاتس في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام غربية: "الجيش لن يُخلي المناطق التي استولى عليها بعد تطهيرها
، بل سيبقى في هذه المناطق كمنطقة عازلة بين العدو والمجتمعات الإسرائيلية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، كما هو الحال في لبنان وسوريا".
وأوضح كاتس أن "منع دخول المساعدات إلى غزة هو أحد الأدوات الرئيسية للضغط على حماس، بالإضافة إلى خطوات أخرى تتخذها إسرائيل".
وأضاف: "كما ذكرت في تصريحاتي، سياسة إسرائيل واضحة، لا مساعدات إنسانية ستدخل قطاع غزة
في أي وقت قريب"، لافتاً إلى أنه "سيتم مستقبلاً إنشاء آلية، لتوزيع المساعدات من خلال شركات مدنية".
وتأتي تصريحات كاتس في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة، بعد استئناف الحرب، إثر سقوط الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ ينايرالماضي، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة من القطاع خلال الأسابيع الأخيرة.
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال موجود في خمس مناطق استراتيجية في جنوبي لبنان رغم اتفاق وقف لإطلاق النار الذي بدأ سريانه في لبنان يوم 27 تشؤين الثاني/ نوفمبر الماضي، ونص على الانسحاب الإسرائيلي
التام من لبنان، مقابل انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتسليم سلاحه ومواقعه للجيش.
كما توغل الجيش الإسرائيلي منذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي في جنوب سوريا، متخطياً المنطقة المنزوعة السلاح التي كانت أقرت سابقاً، حيث أنشأ مواقع ومراكز في الكثير من المناطق السورية الحدودية.