https://sarabic.ae/20250416/إسرائيل-سنبقى-في-المناطق-الأمنية-داخل-سوريا-ولبنان-وغزة-إلى-أجل-غير-مسمى-1099597714.html

إسرائيل: سنبقى في "المناطق الأمنية" داخل سوريا ولبنان وغزة إلى أجل غير مسمى

إسرائيل: سنبقى في "المناطق الأمنية" داخل سوريا ولبنان وغزة إلى أجل غير مسمى

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "المناطق الأمنية" داخل قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا "إلى أجل غير مسمى"، وأنه "لا... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T12:35+0000

2025-04-16T12:35+0000

2025-04-16T12:35+0000

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وقال كاتس في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام غربية: "الجيش لن يُخلي المناطق التي استولى عليها بعد تطهيرها، بل سيبقى في هذه المناطق كمنطقة عازلة بين العدو والمجتمعات الإسرائيلية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، كما هو الحال في لبنان وسوريا".وأضاف: "كما ذكرت في تصريحاتي، سياسة إسرائيل واضحة، لا مساعدات إنسانية ستدخل قطاع غزة في أي وقت قريب"، لافتاً إلى أنه "سيتم مستقبلاً إنشاء آلية، لتوزيع المساعدات من خلال شركات مدنية".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال موجود في خمس مناطق استراتيجية في جنوبي لبنان رغم اتفاق وقف لإطلاق النار الذي بدأ سريانه في لبنان يوم 27 تشؤين الثاني/ نوفمبر الماضي، ونص على الانسحاب الإسرائيلي التام من لبنان، مقابل انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتسليم سلاحه ومواقعه للجيش.كما توغل الجيش الإسرائيلي منذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي في جنوب سوريا، متخطياً المنطقة المنزوعة السلاح التي كانت أقرت سابقاً، حيث أنشأ مواقع ومراكز في الكثير من المناطق السورية الحدودية.

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