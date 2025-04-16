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https://sarabic.ae/20250416/الصحة-العالمية-تكشف-عن-اتفاق-تاريخي-تعرف-إلى-تفاصيله-1099599980.html
الصحة العالمية تكشف عن اتفاق تاريخي... تعرف إلى تفاصيله
الصحة العالمية تكشف عن اتفاق تاريخي... تعرف إلى تفاصيله
سبوتنيك عربي
تسعى منظمة الصحة العالمية منذ 3 سنوات للتوصل إلى اتفاق عالمي يلزم الدول الأعضاء في المنظمة بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل حماية العالم من أي أوبئة... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T12:51+0000
2025-04-16T12:51+0000
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منظمة الصحة العالمية
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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واليوم الأربعاء، أعلنت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، أن أعضاءها توصلوا للاتفاق الذي يجعل تعزيز دفاعات العالم للتصدي لمسببات الأمراض الجديدة، بمثابة التزام قانونية.يأتي ذلك ضمن جهود المنظمة لمواجهة الأوبئة المستقبلية، بعدما شهده العالم من انتشار لجائحة كورونا التي أودت بحياة ملايين البشر في السنوات الماضية.ويشمل الاتفاق إنشاء نظام للوصول إلى مسببات الأمراض وتشارك المنافع بين الدول، إضافة إلى بناء قدرات بحثية متنوعة جغرافيا.كما يتضمن إنشاء شبكة عالمية من سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، التي تسهم في سرعة الاستجابة للأوبئة عالميا، مع التركيز على تعزيز مرونة النظام الصحي وجاهزيته.ووصفت المنظمة في بيانها بهذا الشأن، أن التوصل للاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة كبيرة خطتها الدول الأعضاء إلى الأمام لحماية العالم من الأوبئة.يذكر أن المنظمة أعلنت عن الاتفاق في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا شديد بسبب التخفيضات الحادة في التمويل الأجنبي الأمريكي، وهو ما جعل البعض يعتبره بمثابة انتصار لها.وبحسب ما أعلنت المنظمة العالمية، فإن المقترح الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء سيتم مناقشته في السياسات الخاص بجمعية الصحة العالمية، في مايو/ أيار المقبل.وتقول نينا شوالبي، مؤسسة "سبارك ستريت أدفايزرز"، مركز أبحاث معني بالصحة العالمية إن التوصل لهذا الاتفاق يمثل لحظة تاريخية ويؤكد أن العالم يمكن أن يصل اتفاق في مجال الصحة بمشاركة واشنطن أو بدونها.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من مناقشات منظمة الصحة العالمية هذا العام بعد أن أصدر رئيسها دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير/ شباط الماضي، يقضي بانسحابها من المنظمة.
https://sarabic.ae/20250207/مختبر-قاتل-في-دولة-أفريقية-والصحة-العالمية-تتدخل-لمنع-كارثة-بيولوجية-1097565392.html
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

الصحة العالمية تكشف عن اتفاق تاريخي... تعرف إلى تفاصيله

12:51 GMT 16.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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تسعى منظمة الصحة العالمية منذ 3 سنوات للتوصل إلى اتفاق عالمي يلزم الدول الأعضاء في المنظمة بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل حماية العالم من أي أوبئة مستقبلية.
واليوم الأربعاء، أعلنت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، أن أعضاءها توصلوا للاتفاق الذي يجعل تعزيز دفاعات العالم للتصدي لمسببات الأمراض الجديدة، بمثابة التزام قانونية.
يأتي ذلك ضمن جهود المنظمة لمواجهة الأوبئة المستقبلية، بعدما شهده العالم من انتشار لجائحة كورونا التي أودت بحياة ملايين البشر في السنوات الماضية.
ويشمل الاتفاق إنشاء نظام للوصول إلى مسببات الأمراض وتشارك المنافع بين الدول، إضافة إلى بناء قدرات بحثية متنوعة جغرافيا.
كما يتضمن إنشاء شبكة عالمية من سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، التي تسهم في سرعة الاستجابة للأوبئة عالميا، مع التركيز على تعزيز مرونة النظام الصحي وجاهزيته.
ووصفت المنظمة في بيانها بهذا الشأن، أن التوصل للاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة كبيرة خطتها الدول الأعضاء إلى الأمام لحماية العالم من الأوبئة.
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يذكر أن المنظمة أعلنت عن الاتفاق في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا شديد بسبب التخفيضات الحادة في التمويل الأجنبي الأمريكي، وهو ما جعل البعض يعتبره بمثابة انتصار لها.
وبحسب ما أعلنت المنظمة العالمية، فإن المقترح الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء سيتم مناقشته في السياسات الخاص بجمعية الصحة العالمية، في مايو/ أيار المقبل.
وتقول نينا شوالبي، مؤسسة "سبارك ستريت أدفايزرز"، مركز أبحاث معني بالصحة العالمية إن التوصل لهذا الاتفاق يمثل لحظة تاريخية ويؤكد أن العالم يمكن أن يصل اتفاق في مجال الصحة بمشاركة واشنطن أو بدونها.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من مناقشات منظمة الصحة العالمية هذا العام بعد أن أصدر رئيسها دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير/ شباط الماضي، يقضي بانسحابها من المنظمة.
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