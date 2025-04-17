https://sarabic.ae/20250417/ترامب-يحدد-موعد-توقيع-اتفاقية-المعادن-مع-أوكرانيا-1099656641.html

ترامب يحدد موعد توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا

ترامب يحدد موعد توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيتم توقيعها خلال أيام. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T20:19+0000

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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، قال فيها إن هذا الموعد سيكون الخميس المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.والشهر الماضي، قال ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي، سيواجه مشاكل كبيرة جدا في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف، مضيفا: "أرى أن زيلينسكي يحاول التراجع عن الصفقة التي تم الاتفاق عليها بالفعل ويقول إنه يريد إعادة النظر بشروط الاتفاق".وأفادت تقارير إعلامية غربية، بأن واشنطن، قدمت لكييف، نسخة جديدة من الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية في أوكرانيا.وتشير وسائل الإعلام الغربية، إلى أن النسخة الجديدة تتضمن شروطا أكثر تشددا بالنسبة لكييف، وتنص ليس فقط على المعادن النادرة، بل تفترض السيطرة الأمريكية على جميع الموارد الطبيعية في أوكرانيا، عمليا.وانتقد مسؤولون أوكرانيون بشدة الشروط المتغيرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة، وقالوا إن الاقتراح قد يقوض سيادة بلادهم، ويرسل الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتمادها على واشنطن.وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن مسودة الاتفاقية الجديدة تعكس تصعيدًا حادًا لجهود ترامب للسيطرة على القطاعات المربحة في الاقتصاد الأوكراني وموارده، كما يقول مسؤولين آخرون في كييف إن هذه الصفقة غير عادلة، بينما يعتبر فريق ثالث أنها سرقة.

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https://sarabic.ae/20250331/ترامب-زيلينسكي-يريد-الانسحاب-من-صفقة-المعادن-الحيوية-بين-الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-1099087286.html

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