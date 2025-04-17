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https://sarabic.ae/20250417/ترامب-يحدد-موعد-توقيع-اتفاقية-المعادن-مع-أوكرانيا-1099656641.html
ترامب يحدد موعد توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا
ترامب يحدد موعد توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيتم توقيعها خلال أيام. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T20:19+0000
2025-04-17T20:19+0000
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دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، قال فيها إن هذا الموعد سيكون الخميس المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.والشهر الماضي، قال ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي، سيواجه مشاكل كبيرة جدا في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف، مضيفا: "أرى أن زيلينسكي يحاول التراجع عن الصفقة التي تم الاتفاق عليها بالفعل ويقول إنه يريد إعادة النظر بشروط الاتفاق".وأفادت تقارير إعلامية غربية، بأن واشنطن، قدمت لكييف، نسخة جديدة من الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية في أوكرانيا.وتشير وسائل الإعلام الغربية، إلى أن النسخة الجديدة تتضمن شروطا أكثر تشددا بالنسبة لكييف، وتنص ليس فقط على المعادن النادرة، بل تفترض السيطرة الأمريكية على جميع الموارد الطبيعية في أوكرانيا، عمليا.وانتقد مسؤولون أوكرانيون بشدة الشروط المتغيرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة، وقالوا إن الاقتراح قد يقوض سيادة بلادهم، ويرسل الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتمادها على واشنطن.وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن مسودة الاتفاقية الجديدة تعكس تصعيدًا حادًا لجهود ترامب للسيطرة على القطاعات المربحة في الاقتصاد الأوكراني وموارده، كما يقول مسؤولين آخرون في كييف إن هذه الصفقة غير عادلة، بينما يعتبر فريق ثالث أنها سرقة.
https://sarabic.ae/20241215/كييف-أجلت-اتفاقية-المعادن-مع-الولايات-المتحدة-استرضاء-لترامب-1095797447.html
https://sarabic.ae/20250331/ترامب-زيلينسكي-يريد-الانسحاب-من-صفقة-المعادن-الحيوية-بين-الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-1099087286.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يحدد موعد توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا

20:19 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيتم توقيعها خلال أيام.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، قال فيها إن هذا الموعد سيكون الخميس المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
كييف أجلت اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة استرضاء لترامب
15 ديسمبر 2024, 00:55 GMT
والشهر الماضي، قال ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي، سيواجه مشاكل كبيرة جدا في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف، مضيفا: "أرى أن زيلينسكي يحاول التراجع عن الصفقة التي تم الاتفاق عليها بالفعل ويقول إنه يريد إعادة النظر بشروط الاتفاق".
وأفادت تقارير إعلامية غربية، بأن واشنطن، قدمت لكييف، نسخة جديدة من الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية في أوكرانيا.
وتشير وسائل الإعلام الغربية، إلى أن النسخة الجديدة تتضمن شروطا أكثر تشددا بالنسبة لكييف، وتنص ليس فقط على المعادن النادرة، بل تفترض السيطرة الأمريكية على جميع الموارد الطبيعية في أوكرانيا، عمليا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
ترامب يتوعد زيلينسكي بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن
31 مارس, 00:23 GMT
وانتقد مسؤولون أوكرانيون بشدة الشروط المتغيرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة، وقالوا إن الاقتراح قد يقوض سيادة بلادهم، ويرسل الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتمادها على واشنطن.
وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن مسودة الاتفاقية الجديدة تعكس تصعيدًا حادًا لجهود ترامب للسيطرة على القطاعات المربحة في الاقتصاد الأوكراني وموارده، كما يقول مسؤولين آخرون في كييف إن هذه الصفقة غير عادلة، بينما يعتبر فريق ثالث أنها سرقة.
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