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وزير العمل اللبناني: مجلس الوزراء يبحث تنفيذ القرار 1701
وزير العمل اللبناني: مجلس الوزراء يبحث تنفيذ القرار 1701
سبوتنيك عربي
تحدّث وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، حول آخر ما تم التوصل إليه في ما يخص قانون رفع الأجور، كاشفاً عن "وضع اللمسات الأخيرة عليه"، لافتاً إلى "اجتماع سيعقد يوم... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T10:10+0000
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وقال حيدر عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك": "تمويل هذا القانون يأتي من أرباب العمل وأصحاب القطاعات الإقتصادية المنتجة من صناعية وتجارية اقتصادية، أما بالنسبة للقطاع العام والعسكريين فيتم دراسة الأمر، وهذا ما يصدر عادة عن الحكومة ضمن الموازنة العامة لأن التمويل للقطاع العام يأتي عن طريق الدولة اللبنانية".وحول مشروع قانون إصلاح المصارف، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "هذا القانون ربط بقانون آخر وهو قانون إعادة أموال المودعين، وسُمّي بـ "قانون الفجوة المالية" الذي تم البدء بصياغة المسودة الخاصة به والتي ستناقش في مجلس الوزراء قبل إرسالها لمجلس النواب"، وأضاف: "سنبدأ بداية مع المصارف ومن ثم دراسة كيفية إعادة أموال المودعين وتحديد المسؤوليات".كما شدد على أن "الحكومة اللبنانية تقوم بالإصلاحات المالية المطلوبة منها من قبل صندوق النقد الدولي للبدء بالإصلاح للحصول على المساعدات المالية التي تساعد في استعادة لبنان دوره الاقتصادي والاجتماعي والوطني".واختتم بالقول: "غالباً ما نسمع أنه مطلوب من لبنان تطبيق القرار 1701، في حين أننا لا نسمع أبداً أنه مطلوب من العدو الإسرائيلي الإلتزام أيضا بالقرار الأممي".
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لبنان, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

وزير العمل اللبناني: مجلس الوزراء يبحث تنفيذ القرار 1701

10:10 GMT 17.04.2025
© Getty Images / Anadoluانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان
انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Getty Images / Anadolu
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تحدّث وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، حول آخر ما تم التوصل إليه في ما يخص قانون رفع الأجور، كاشفاً عن "وضع اللمسات الأخيرة عليه"، لافتاً إلى "اجتماع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل لبلورة الأمور نهائيا، وإصدار القانون في 28 الشهر الجاري".
وقال حيدر عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك": "تمويل هذا القانون يأتي من أرباب العمل وأصحاب القطاعات الإقتصادية المنتجة من صناعية وتجارية اقتصادية، أما بالنسبة للقطاع العام والعسكريين فيتم دراسة الأمر، وهذا ما يصدر عادة عن الحكومة ضمن الموازنة العامة لأن التمويل للقطاع العام يأتي عن طريق الدولة اللبنانية".

وأشار إلى "تفاوت بالأرقام ما بين أرباب العمل والاتحاد العمالي"، مؤكداً أن "هناك اتفاقاً بين جميع أعضاء لجنة المؤشر على ضرورة التوافق لإيجاد حل في هذا الصدد".

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وحول مشروع قانون إصلاح المصارف، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "هذا القانون ربط بقانون آخر وهو قانون إعادة أموال المودعين، وسُمّي بـ "قانون الفجوة المالية" الذي تم البدء بصياغة المسودة الخاصة به والتي ستناقش في مجلس الوزراء قبل إرسالها لمجلس النواب"، وأضاف: "سنبدأ بداية مع المصارف ومن ثم دراسة كيفية إعادة أموال المودعين وتحديد المسؤوليات".
كما شدد على أن "الحكومة اللبنانية تقوم بالإصلاحات المالية المطلوبة منها من قبل صندوق النقد الدولي للبدء بالإصلاح للحصول على المساعدات المالية التي تساعد في استعادة لبنان دوره الاقتصادي والاجتماعي والوطني".
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ورداً على سؤال حول حصرية سلاح "حزب الله" بيد الدولة اللبنانية، قال حيدر: "يدرس مجلس الوزراء اليوم مراحل تطبيق القرار 1701 وذلك ليس فقط من باب الشق المتعلق بلبنان إنما بالعدو الإسرائيلي أيضا"، مؤكداً أن "الجيش يعلب دوراً مهماً وأساسياً في هذا المجال".
واختتم بالقول: "غالباً ما نسمع أنه مطلوب من لبنان تطبيق القرار 1701، في حين أننا لا نسمع أبداً أنه مطلوب من العدو الإسرائيلي الإلتزام أيضا بالقرار الأممي".
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