https://sarabic.ae/20250419/محلل-لبناني-لـسبوتنيك-هدنة-عيد-الفصح-تكشف-الفارق-بين-إيمان-بوتين-وبلطجة-زيلينسكي-1099708572.html

محلل لبناني لـ"سبوتنيك": هدنة عيد الفصح تكشف الفارق بين إيمان بوتين وبلطجة زيلينسكي

محلل لبناني لـ"سبوتنيك": هدنة عيد الفصح تكشف الفارق بين إيمان بوتين وبلطجة زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أشاد ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، بالهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد الفصح. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T18:44+0000

2025-04-19T18:44+0000

2025-04-19T18:51+0000

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ووصف عوض الهدنة بالأمر المنطقي، في ظل القيادة الروسية التي تقيم للشعائر الدينية وزنا واعتبارا كبيرين.وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "الرئيس بوتين، يرى أن العمليات العسكرية حتى وإن كانت دفاعية، يجب أن تتوقف في هذه المناسبة الدينية المهمة، يوم قيام المسيح، حيث يمارس الرئيس الروسي المسيحية الحقيقية".وتابع المحلل السياسي: "في المقابل ليس من المتوقع أن يقابل زيلينسكي ورفاقه هذه المبادرة بالمثل، حيث سبق وأن تركوا العقيدة والإيمان، ويتصرفون بعنجهية، وينفذون أوامر النظام الأنجلوسكسونية الذي قام على إبادة البشر، وسعى لتشريع المثلية والشذوذ، وكل ما يتنافي مع معايير الإنسانية والخلق".وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وقال بوتين: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار (هدنة عيد الفصح) واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية. نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاقية عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتني (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف). لذلك، أطلب منكم التحلي بأقصى درجات اليقظة والهدوء، والاستعداد للرد الفوري والشامل".

https://sarabic.ae/20250419/تعليقاً-على-هدنة-الفصح-خبراء-لـسبوتنيك-الهدنة-تظهر-احترام-بوتين-للأديان--1099707832.html

https://sarabic.ae/20250419/تعليقا-على-هدنة-عيد-الفصح-سياسي-تركي-وقف-إطلاق-النار-يجب-أن-يكون-بمثابة-انطلاقة-لعملية-السلام-1099707652.html

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