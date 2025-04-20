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https://sarabic.ae/20250420/تعليقا-على-هدنة--عيد-الفصح-خبير-أمني-قرارات-زيلينسكي-مرتبطة-مباشرة-بغرف-عمليات-مشتركة-مع-الناتو-1099721775.html
تعليقا على هدنة " عيد الفصح".. خبير أمني: قرارات زيلينسكي مرتبطة مباشرة بغرف عمليات مشتركة مع الناتو
تعليقا على هدنة " عيد الفصح".. خبير أمني: قرارات زيلينسكي مرتبطة مباشرة بغرف عمليات مشتركة مع الناتو
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية مؤقتا لغاية ليل اليوم... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T11:02+0000
2025-04-20T11:02+0000
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وتعليقا على هذا الموضوع، قال الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتعامل بمنطق القوة العاقلة التي تحترم الشعائر الدينية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القرار يعد رسالة إلى الداخل الروسي، والرأي العام الأرثوذكسي العالمي، بأن روسيا لا تزال وفية لهويتها الدينية، في حين أن زيلينسكي يتعامل بمنطق الحرب الشاملة لا الهدن الجزئية، وأن قراراته العسكرية مرتبطة مباشرة بغرف العمليات المشتركة مع الناتو".ويرى ميزاب أن "الهدنة التي أعلنها بوتين، تفتح نافذة رمزية يمكن البناء عليها إذا توفرت الإرادة السياسية من الطرفين، وتحولت من هدنة دينية إلى مدخل لمراجعة استراتيجية للصراع".وأوضح أن "زيلينسكي لم يعد فاعلًا مستقلًا في مشهد الحرب، بل أصبح جزءًا من منظومة قرار غربية تدير الصراع بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، لا مصالح أوكرانيا الوطنية".ويوضح ميزاب أن "الارتباط بين كييف والغرب بالآلية الراهنة كلّف أوكرانيا كثيرًا، حيث تدمرت البنية التحتية وانهار الاقتصاد، كما المجتمع الأوكراني يعيش حالة استنزاف دائم، فيما باتت السيادة مرتهنة لمراكز القرار في بروكسل وواشنطن".وشدد على "أن زيلينسكي، من موقعه، لا يملك القدرة على التفاوض الحر، ولا إعلان هدنة أو سلام دون ضوء أخضر غربي، لأن ذلك سيفتح عليه باب الضغط وربما سحب الدعم".وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. نأمر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وقال بوتين: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار (هدنة عيد الفصح) واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية. نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاقية عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتني (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف). لذلك، أطلب منكم التحلي بأقصى درجات اليقظة والهدوء، والاستعداد للرد الفوري والشامل".
https://sarabic.ae/20250419/ضابط-سابق-بالجيش-الأمريكي-هدنة-عيد-الفصح-بالغة-الأهمية-وخطوة-إيجابية-من-الرئيس-بوتين-1099703579.html
https://sarabic.ae/20250419/تعليقا-على-هدنة-عيد-الفصح-سياسي-تركي-وقف-إطلاق-النار-يجب-أن-يكون-بمثابة-انطلاقة-لعملية-السلام-1099707652.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الشرق الأوسط, غزة, عيد الفصح
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الشرق الأوسط, غزة, عيد الفصح

تعليقا على هدنة " عيد الفصح".. خبير أمني: قرارات زيلينسكي مرتبطة مباشرة بغرف عمليات مشتركة مع الناتو

11:02 GMT 20.04.2025
© Photo / t.me/news_kremlinالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Photo / t.me/news_kremlin
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وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية مؤقتا لغاية ليل اليوم الأحد/ فجر الاثنين.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتعامل بمنطق القوة العاقلة التي تحترم الشعائر الدينية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القرار يعد رسالة إلى الداخل الروسي، والرأي العام الأرثوذكسي العالمي، بأن روسيا لا تزال وفية لهويتها الدينية، في حين أن زيلينسكي يتعامل بمنطق الحرب الشاملة لا الهدن الجزئية، وأن قراراته العسكرية مرتبطة مباشرة بغرف العمليات المشتركة مع الناتو".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط سابق بالجيش الأمريكي: هدنة عيد الفصح بالغة الأهمية وخطوة إيجابية من الرئيس بوتين
أمس, 15:26 GMT
ويرى ميزاب أن "الهدنة التي أعلنها بوتين، تفتح نافذة رمزية يمكن البناء عليها إذا توفرت الإرادة السياسية من الطرفين، وتحولت من هدنة دينية إلى مدخل لمراجعة استراتيجية للصراع".
وأوضح أن "زيلينسكي لم يعد فاعلًا مستقلًا في مشهد الحرب، بل أصبح جزءًا من منظومة قرار غربية تدير الصراع بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، لا مصالح أوكرانيا الوطنية".

ويشير الخبير الأمني الجزائري إلى أن "النظام الأوكراني ربط أمنه وشرعيته بالدعم العسكري والمالي والإعلامي القادم من أوروبا والولايات المتحدة، ما جعله رهينة لهذا الدعم، وغير قادر على اتخاذ قرارات كبرى دون الرجوع إلى هذه العواصم".

ويوضح ميزاب أن "الارتباط بين كييف والغرب بالآلية الراهنة كلّف أوكرانيا كثيرًا، حيث تدمرت البنية التحتية وانهار الاقتصاد، كما المجتمع الأوكراني يعيش حالة استنزاف دائم، فيما باتت السيادة مرتهنة لمراكز القرار في بروكسل وواشنطن".
وشدد على "أن زيلينسكي، من موقعه، لا يملك القدرة على التفاوض الحر، ولا إعلان هدنة أو سلام دون ضوء أخضر غربي، لأن ذلك سيفتح عليه باب الضغط وربما سحب الدعم".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
تعليقا على هدنة عيد الفصح... سياسي تركي: وقف إطلاق النار يجب أن يكون بمثابة انطلاقة لعملية السلام
أمس, 18:16 GMT
وأفاد الكرملين، أمس السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. نأمر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
وقال بوتين: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار (هدنة عيد الفصح) واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية. نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاقية عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتني (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف). لذلك، أطلب منكم التحلي بأقصى درجات اليقظة والهدوء، والاستعداد للرد الفوري والشامل".
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