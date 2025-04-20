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ليبرمان: نتنياهو ليس قادرا على القضاء على "حماس"
ليبرمان: نتنياهو ليس قادرا على القضاء على "حماس"
سبوتنيك عربي
‏صرح رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس قادرا على القضاء على حركة "حماس". 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T19:20+0000
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ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأحد، هاجم من خلالها نتنياهو، وأوضح أنه ليس قادرا على تحقيق هدف القضاء على "حماس".ووصف ليبرمان، نتنياهو، بأنه "رئيس وزراء 7 أكتوبر"، في إشارة إلى أنه من تسبب في وقوع عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.وفي السياق ذاته، دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى "فرض احتلال كامل على قطاع غزة، وتشكيل إدارة عسكرية فيه بحال اقتضت الضرورة"، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الإسرائيلي في احتفال بعيد "ميمونا" بمدينة نتيفوت، مساء أمس السبت.واستشهد سموتريتش، بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها في الليلة ذاتها، وقال فيها إن "الحرب لن تنتهي قبل القضاء التام على حركة حماس في غزة".وأضاف وزير المال الإسرائيلي أن "هذه هي الطريقة لضمان الأمن وهذه هي الطريقة لإرجاع المختطفين بسرعة".تأتي تصريحات سموتريتش، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط دعوات داخلية ودولية لإيجاد مخرج سياسي ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عام.
https://sarabic.ae/20250420/تقارير-الجيش-الإسرائيلي-يشن-عمليات-مكثفة-في-غزة-ويستعد-لمناورة-كبرى-لتقسيم-القطاع-1099716640.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة

ليبرمان: نتنياهو ليس قادرا على القضاء على "حماس"

19:20 GMT 20.04.2025
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق أفيغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Sputnik . Maxim Blinov
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‏صرح رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس قادرا على القضاء على حركة "حماس".
ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأحد، هاجم من خلالها نتنياهو، وأوضح أنه ليس قادرا على تحقيق هدف القضاء على "حماس".
ووصف ليبرمان، نتنياهو، بأنه "رئيس وزراء 7 أكتوبر"، في إشارة إلى أنه من تسبب في وقوع عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.
ووجه ليبرمان، رسالة إلى نتنياهو، بقوله: "بدلا من التحريض وتقسيم المجتمع الإسرائيلي، تحمل المسؤولية وابتعد عن الساحة العامة".
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وفي السياق ذاته، دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى "فرض احتلال كامل على قطاع غزة، وتشكيل إدارة عسكرية فيه بحال اقتضت الضرورة"، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الإسرائيلي في احتفال بعيد "ميمونا" بمدينة نتيفوت، مساء أمس السبت.
واستشهد سموتريتش، بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها في الليلة ذاتها، وقال فيها إن "الحرب لن تنتهي قبل القضاء التام على حركة حماس في غزة".
وأضاف سموتريتش أن "المعنى الواضح لكلمات رئيس الوزراء، هو أنه علينا تغيير طريقة خوض هذه الحرب، والمضي نحو احتلال كامل للقطاع، وعدم الخوف من إقامة إدارة عسكرية عند الحاجة، وتدمير حماس، وضمان عدم نشوء أي تهديد من غزة ضد دولة إسرائيل".
وأضاف وزير المال الإسرائيلي أن "هذه هي الطريقة لضمان الأمن وهذه هي الطريقة لإرجاع المختطفين بسرعة".
تأتي تصريحات سموتريتش، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط دعوات داخلية ودولية لإيجاد مخرج سياسي ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عام.
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