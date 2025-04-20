https://sarabic.ae/20250420/ليبرمان-نتنياهو-ليس-قادرا-على-القضاء-على-حماس-1099736040.html

ليبرمان: نتنياهو ليس قادرا على القضاء على "حماس"

ليبرمان: نتنياهو ليس قادرا على القضاء على "حماس"

سبوتنيك عربي

‏صرح رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس قادرا على القضاء على حركة "حماس". 20.04.2025, سبوتنيك عربي

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ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأحد، هاجم من خلالها نتنياهو، وأوضح أنه ليس قادرا على تحقيق هدف القضاء على "حماس".ووصف ليبرمان، نتنياهو، بأنه "رئيس وزراء 7 أكتوبر"، في إشارة إلى أنه من تسبب في وقوع عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.وفي السياق ذاته، دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى "فرض احتلال كامل على قطاع غزة، وتشكيل إدارة عسكرية فيه بحال اقتضت الضرورة"، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الإسرائيلي في احتفال بعيد "ميمونا" بمدينة نتيفوت، مساء أمس السبت.واستشهد سموتريتش، بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها في الليلة ذاتها، وقال فيها إن "الحرب لن تنتهي قبل القضاء التام على حركة حماس في غزة".وأضاف وزير المال الإسرائيلي أن "هذه هي الطريقة لضمان الأمن وهذه هي الطريقة لإرجاع المختطفين بسرعة".تأتي تصريحات سموتريتش، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط دعوات داخلية ودولية لإيجاد مخرج سياسي ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

https://sarabic.ae/20250420/تقارير-الجيش-الإسرائيلي-يشن-عمليات-مكثفة-في-غزة-ويستعد-لمناورة-كبرى-لتقسيم-القطاع-1099716640.html

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