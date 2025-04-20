https://sarabic.ae/20250420/ليبيا-قادة-سياسيون-وعسكريون-يلتقون-بوفد-أمريكي-على-متن-السفينة-يو-إس-إس-ماونت-ويتني-1099733630.html
ليبيا... قادة سياسيون وعسكريون يلتقون بوفد أمريكي على متن السفينة "يو إس إس ماونت ويتني"
ليبيا... قادة سياسيون وعسكريون يلتقون بوفد أمريكي على متن السفينة "يو إس إس ماونت ويتني"
سبوتنيك عربي
التقى عدد من القيادات السياسية والعسكرية الليبيين في طرابلس، اليوم الأحد، مع الوفد الأمريكي الذي زار العاصمة على متن السفينة التابعة للأسطول السادس "يو إس إس... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T17:35+0000
2025-04-20T17:35+0000
2025-04-20T17:35+0000
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وأكدت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأحد، أن القيادات الليبية التقت بالوفد الأمريكي على متن السفينة التي رست بميناء مدينة طرابلس.وضم الوفد الأمريكي كلا من قائد الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، نائب الأدميرال جيه. تي. أندرسون، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جيريمي برنت.وشارك في اللقاء من الجانب الليبي كل من "رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والمكلَّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك".فيما أوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن لقاء الوفد الأمريكي مع المسؤولين الليبيين اهتم بسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق التكامل العسكري.وأوضحت أن "اللقاء يأتي في إطار تأكيد الولايات المتحدة التزامها بشراكة قوية مع الشعب الليبي في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، دعما للاستقرار والازدهار في ليبيا".ويأتي هذا في وقت أجرت القيادات السياسية الليبية جولة على متن السفينة الأمريكية للاطلاع على مكوناتها.
https://sarabic.ae/20250420/محللون-الولايات-المتحدة-تستغل-الانقسام-لتعزيز-وجودها-في-ليبيا-1099724879.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
ليبيا... قادة سياسيون وعسكريون يلتقون بوفد أمريكي على متن السفينة "يو إس إس ماونت ويتني"
التقى عدد من القيادات السياسية والعسكرية الليبيين في طرابلس، اليوم الأحد، مع الوفد الأمريكي الذي زار العاصمة على متن السفينة التابعة للأسطول السادس "يو إس إس ماونت ويتني".
وأكدت بوابة
"الوسط"، مساء اليوم الأحد، أن القيادات الليبية التقت بالوفد الأمريكي على متن السفينة التي رست بميناء مدينة طرابلس.
وضم الوفد الأمريكي كلا من قائد الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، نائب الأدميرال جيه. تي. أندرسون، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جيريمي برنت.
وشارك في اللقاء من الجانب الليبي كل من "رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والمكلَّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك".
فيما أوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن لقاء الوفد الأمريكي مع المسؤولين الليبيين
اهتم بسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق التكامل العسكري.
وأوضحت أن "اللقاء يأتي في إطار تأكيد الولايات المتحدة التزامها بشراكة قوية مع الشعب الليبي في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، دعما للاستقرار والازدهار في ليبيا".
ويأتي هذا في وقت أجرت القيادات السياسية الليبية جولة على متن السفينة
الأمريكية للاطلاع على مكوناتها.