https://sarabic.ae/20250420/مستشار-رئاسة-الوزراء-في-صنعاء-لـسبوتنيك-الغارات-الأمريكية-الأخيرة-كشفت-الأهداف-الحقيقية-للعدوان-1099735070.html

مستشار رئاسة الوزراء في صنعاء لـ"سبوتنيك": الغارات الأمريكية الأخيرة كشفت الأهداف الحقيقية للعدوان

مستشار رئاسة الوزراء في صنعاء لـ"سبوتنيك": الغارات الأمريكية الأخيرة كشفت الأهداف الحقيقية للعدوان

سبوتنيك عربي

أكد مستشار مجلس الوزراء في حكومة صنعاء، حميد عبد القادر، أن "العدوان الأمريكي على ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى المدنيين، اللذين يمثلان الشريان الرئيسي والمورد... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T18:26+0000

2025-04-20T18:26+0000

2025-04-20T18:26+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن تلك الأعمال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأعيان الخاصة بشكل مباشر، تُعد من جرائم الحرب لأنها انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وحماية المدنيين والأماكن المدنية أثناء الصراعات المسلحة والتي يُحاكم مرتكبوها أمام المحاكم الدولية.وأضاف عبد القادر: "اليوم اتضح أن الغرض من العدوان الأمريكي ليس هدفه القدرات العسكرية لأنصار الله (الحوثيين) كما أعلن ترامب والبيت الأبيض مرارا وتكرارا منذ بدء الغارات على اليمن قبل أكثر من شهر، بل كشفت الأيام أن الهدف من العدوان هو خنق وتجويع الشعب اليمني وليس صواريخ و قدرات أنصار الله، وهى جريمة دولية مكتملة الأركان في ظل صمت عربي دولي مطبق وخال حتى من بيانات الشجب والإدانة للعدوان الأمريكي".وأشار المسؤول اليمني إلى أنه "لا بد وأن يكون هناك رد مزلزل على السفن والبوارج الأمريكية وحاملات الطائرات في البحر الأحمر، وأيضا المصالح الأمريكية لن تكون في مأمن وسوف يتم ضرب كل المصالح الأمريكية في الخليج وعلى الداخل الإسرائيلي حتى يتم وقف العدوان على غزة وعلى اليمن، حيث أن قرارات ترامب بضرب اليمن لن تكن بموافقة أو بالرجوع لمجلسي النواب والشيوخ، الأمر الذي صاحبته ردود فعل كبيرة رافضة له، وقد رأينا قطاع كبير من المواطنيين الأمريكيين يتظاهرون لوقف العدوان على اليمن وعلى غزة".وطالب عبد القادر، المؤسسات الدولية والحقوقية والشعوب والأحرار في العالم، بأن "يعلنوا إدانتهم الصريحة للعدوان الأمريكي على اليمن والذي يستهدف البنية التحتية المدنية وهدم المنازل على ساكنيها والمنشآت الاقتصادية والمدنية، جميعها تدخل في نطاق جرائم الحرب التي يجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب".وعاودت المقاتلات الأمريكية، قصفها مواقع جماعة "أنصار الله" اليمنية، مستهدفةً مناطق سيطرتها في محافظتي الجوف (شمال شرقي اليمن) وصعدة معقل الجماعة (شمال غربي البلاد)، ضمن عمليات عسكرية تنفذها واشنطن ضد الجماعة، للشهر الثاني تواليًا.في السياق، ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، أن "3 غارات للعدوان الأمريكي استهدفت مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة)".وجاءت سلسلة الغارات الأمريكية على مناطق سيطرة "أنصار الله"، عقب إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف جوي أمريكي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غربي اليمن) إلى 80 قتيلًا و150 جريحًا في حصيلة غير نهائية.ويوم الخميس الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، مبررةً الاستهداف بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي مولت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لهم"، حد قولها.وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي-2" ومقاتلات نوع "إف-18" وطائرات أخرى.وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء قبل الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحًا، قالت إن "جلهم أطفال ونساء".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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