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إسرائيل تلغي تأشيرات 27 برلمانيا فرنسيا من اليسار وسط توتر العلاقات
إسرائيل تلغي تأشيرات 27 برلمانيا فرنسيا من اليسار وسط توتر العلاقات
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين أن حكومة إسرائيل ألغت تأشيرات 27 برلمانيا ومسؤولا محليا من اليسار قبل زيارتهم المقررة للأراضي الفلسطينية وإسرائيل. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T08:16+0000
2025-04-21T08:16+0000
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جاء هذا الإجراء بعد أيام فقط من منع إسرائيل دخول نائبين بريطانيين من حزب العمال الحاكم، وفي ظل توترات دبلوماسية بعد تصريح الرئيس ماكرون بأن فرنسا ستعترف قريباً بدولة فلسطينية، بينما يواصل الضغط على نتنياهو لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة خلال الحرب مع حماس.وأوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن إلغاء التأشيرات استند إلى قانون يمنح السلطات صلاحية منع دخول أشخاص يُشتبه في نيتهم "العمل ضد دولة إسرائيل".وأصدر 17 عضوًا من المجموعة، المنتمين إلى حزبي الخضر والشيوعي الفرنسيين، بيانا اتهموا فيه إسرائيل بـ"العقاب الجماعي"، وطالبوا ماكرون بالتدخل، وأكدوا أن القنصلية الفرنسية في القدس دعتهم لزيارة مدتها خمسة أيام، بهدف "تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام" عبر جولات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.ضم الوفد نواباً من الجمعية الوطنية بينهم فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب الخضر، والنائبة الشيوعية سوميا بورواها والعضو في مجلس الشيوخ ماريان مارغيت، إضافة إلى رؤساء بلديات وممثلي مجالس محلية من اليسار.ووصف البيان المنع بأنه "خرق خطير في العلاقات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "منع النواب والمسؤولين المنتخبين من السفر لا يمكن أن يمر دون عواقب"، وطالبت المجموعة بلقاء مع ماكرون وإجراءات حكومية لضمان دخولهم إسرائيل.ولفت البيان إلى أن أحزاب الوفد طالبت منذ عقود بالاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما أعلن ماكرون الأسبوع الماضي أنه قد يتحقق خلال مؤتمر دولي في يونيو/حزيران. وفي سياق متصل، احتجزت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وأبتيسام محمد في مطار تل أبيب وأبعدتهما بالاستناد للذريعة ذاتها، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الإجراء بـ"غير المقبول"، كما منعت إسرائيل في فبراير/شباط الماضي دخور النائبتين الأوروبيتين اليساريتين ريما حسن (فرنسية من أصل فلسطيني) ولين بويلان (إيرلندية).ورداً على الاعتراف الفرنسي المحتمل بفلسطين، هدد نتنياهو بأن إقامة دولة فلسطينية مجاورة لإسرائيل ستمثل "مكافأة هائلة للإرهاب".
https://sarabic.ae/20250417/فرنسا-تطرد-12-موظفا-جزائريا-من-السفارة-في-باريس-ردا-على-طرد-الجزائر-لعدد-مماثل-من-دبلوماسييها-1099625384.html
https://sarabic.ae/20250410/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-اعتراف-فرنسا-بدولة-فلسطين-مكافأة-للإرهاب---1099397454.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إسرائيل تلغي تأشيرات 27 برلمانيا فرنسيا من اليسار وسط توتر العلاقات

08:16 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين أن حكومة إسرائيل ألغت تأشيرات 27 برلمانيا ومسؤولا محليا من اليسار قبل زيارتهم المقررة للأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
جاء هذا الإجراء بعد أيام فقط من منع إسرائيل دخول نائبين بريطانيين من حزب العمال الحاكم، وفي ظل توترات دبلوماسية بعد تصريح الرئيس ماكرون بأن فرنسا ستعترف قريباً بدولة فلسطينية، بينما يواصل الضغط على نتنياهو لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة خلال الحرب مع حماس.
وأوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن إلغاء التأشيرات استند إلى قانون يمنح السلطات صلاحية منع دخول أشخاص يُشتبه في نيتهم "العمل ضد دولة إسرائيل".
فرنسا تطرد 12 موظفا جزائريا من السفارة بفرنسا ردا على طرد الجزائر نفس العدد من السفارة الفرنسية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
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فرنسا تطرد 12 موظفا جزائريا من السفارة في باريس ردا على طرد الجزائر لعدد مماثل من دبلوماسييها
17 أبريل, 10:20 GMT
وأصدر 17 عضوًا من المجموعة، المنتمين إلى حزبي الخضر والشيوعي الفرنسيين، بيانا اتهموا فيه إسرائيل بـ"العقاب الجماعي"، وطالبوا ماكرون بالتدخل، وأكدوا أن القنصلية الفرنسية في القدس دعتهم لزيارة مدتها خمسة أيام، بهدف "تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام" عبر جولات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ضم الوفد نواباً من الجمعية الوطنية بينهم فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب الخضر، والنائبة الشيوعية سوميا بورواها والعضو في مجلس الشيوخ ماريان مارغيت، إضافة إلى رؤساء بلديات وممثلي مجالس محلية من اليسار.
ووصف البيان المنع بأنه "خرق خطير في العلاقات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "منع النواب والمسؤولين المنتخبين من السفر لا يمكن أن يمر دون عواقب"، وطالبت المجموعة بلقاء مع ماكرون وإجراءات حكومية لضمان دخولهم إسرائيل.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب"
10 أبريل, 07:10 GMT
ولفت البيان إلى أن أحزاب الوفد طالبت منذ عقود بالاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما أعلن ماكرون الأسبوع الماضي أنه قد يتحقق خلال مؤتمر دولي في يونيو/حزيران.
وفي سياق متصل، احتجزت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وأبتيسام محمد في مطار تل أبيب وأبعدتهما بالاستناد للذريعة ذاتها، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الإجراء بـ"غير المقبول"، كما منعت إسرائيل في فبراير/شباط الماضي دخور النائبتين الأوروبيتين اليساريتين ريما حسن (فرنسية من أصل فلسطيني) ولين بويلان (إيرلندية).
ورداً على الاعتراف الفرنسي المحتمل بفلسطين، هدد نتنياهو بأن إقامة دولة فلسطينية مجاورة لإسرائيل ستمثل "مكافأة هائلة للإرهاب".
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