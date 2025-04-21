"خاتم الصياد".. لماذا يدمر خاتم البابا بعد وفاته؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/خاتم-الصياد-لماذا-يدمر-خاتم-البابا-بعد-وفاته؟-1099771674.html
"خاتم الصياد".. لماذا يدمر خاتم البابا بعد وفاته؟
"خاتم الصياد".. لماذا يدمر خاتم البابا بعد وفاته؟
سبوتنيك عربي
يعد "خاتم الصياد"، أو كما يعرف رسميا بـ"الخاتم البابوي"، أحد أبرز الرموز التي تجسد سلطة البابا ومكانته داخل الكنيسة الكاثوليكية. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T20:24+0000
2025-04-21T20:24+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099771494_0:0:992:559_1920x0_80_0_0_4f12674a7227f1f98f84634f20fe9aac.jpg
"وخاتم الصياد" هو خاتم فريد يمنح لكل بابا عند تنصيبه، يرتبط بتاريخ طويل من التقاليد والطقوس، تبدأ بتقديمه للبابا الجديد خلال مراسم التنصيب الرسمية.وبمجرد الإعلان رسميا عن وفاة البابا يكسر الخاتم في طقس رمزي يجريه عادة المسؤول عن شؤون الفاتيكان خلال فترة شغور المنصب البابوي، ويهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على انتهاء صلاحيات البابا الراحل ومنع استخدام الخاتم من قبل أي جهة لاحقة.وعند انتخاب بابا جديد يتم صنع خاتم جديد، ويشير منح الخاتم للبابا الجديد إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه كخليفة بطرس وراعي المؤمنين الكاثوليك.وأعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما.وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".وفاة البابا فرنسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكانبوتين يعزي بوفاة البابا فرنسيس
https://sarabic.ae/20250421/دولة-عربية-تعلن-الحداد-3-أيام-على-وفاة-البابا-فرنسيس-1099766612.html
https://sarabic.ae/20250421/وفاة-البابا-فرانسيس-أبرز-المحطات-في-حياة-بابا-الفاتيكان-1099764146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099771494_181:0:926:559_1920x0_80_0_0_7fbf2db6abc212c12ac358af8bb6f133.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن

"خاتم الصياد".. لماذا يدمر خاتم البابا بعد وفاته؟

20:24 GMT 21.04.2025
© Photo / x"خاتم الصياد".. لماذا يدمر خاتم البابا بعد وفاته؟
خاتم الصياد.. لماذا يدمر خاتم البابا بعد وفاته؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
يعد "خاتم الصياد"، أو كما يعرف رسميا بـ"الخاتم البابوي"، أحد أبرز الرموز التي تجسد سلطة البابا ومكانته داخل الكنيسة الكاثوليكية.
"وخاتم الصياد" هو خاتم فريد يمنح لكل بابا عند تنصيبه، يرتبط بتاريخ طويل من التقاليد والطقوس، تبدأ بتقديمه للبابا الجديد خلال مراسم التنصيب الرسمية.

ويحمل الخاتم في تصميمه التقليدي نقشا لاسم البابا الحالي فوق صورة للقديس بطرس وهو يرمي شبكة صيد، ويرمز الخاتم إلى السلطة الروحية والدينية التي يتمتع بها البابا.

بابا الفاتيكان فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
دولة عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة البابا فرنسيس
16:53 GMT
وبمجرد الإعلان رسميا عن وفاة البابا يكسر الخاتم في طقس رمزي يجريه عادة المسؤول عن شؤون الفاتيكان خلال فترة شغور المنصب البابوي، ويهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على انتهاء صلاحيات البابا الراحل ومنع استخدام الخاتم من قبل أي جهة لاحقة.

وتمثل هذه اللحظة الانتقال إلى ما يعرف بفترة "الكرسي الخالي" أو "Sede Vacante" وهي المرحلة التي تسبق انتخاب بابا جديد، كما تعد لحظة الكسر إعلانا رسميا على انتهاء سلطة البابا الراحل.

وعند انتخاب بابا جديد يتم صنع خاتم جديد، ويشير منح الخاتم للبابا الجديد إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه كخليفة بطرس وراعي المؤمنين الكاثوليك.
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
وفاة البابا فرنسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
15:34 GMT
وأعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما.
وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.
وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.
وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".
وفاة البابا فرنسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
بوتين يعزي بوفاة البابا فرنسيس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала