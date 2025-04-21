https://sarabic.ae/20250421/خاتم-الصياد-لماذا-يدمر-خاتم-البابا-بعد-وفاته؟-1099771674.html
"خاتم الصياد".. لماذا يدمر خاتم البابا بعد وفاته؟
"خاتم الصياد".. لماذا يدمر خاتم البابا بعد وفاته؟
سبوتنيك عربي
يعد "خاتم الصياد"، أو كما يعرف رسميا بـ"الخاتم البابوي"، أحد أبرز الرموز التي تجسد سلطة البابا ومكانته داخل الكنيسة الكاثوليكية. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T20:24+0000
2025-04-21T20:24+0000
2025-04-21T20:24+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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"وخاتم الصياد" هو خاتم فريد يمنح لكل بابا عند تنصيبه، يرتبط بتاريخ طويل من التقاليد والطقوس، تبدأ بتقديمه للبابا الجديد خلال مراسم التنصيب الرسمية.وبمجرد الإعلان رسميا عن وفاة البابا يكسر الخاتم في طقس رمزي يجريه عادة المسؤول عن شؤون الفاتيكان خلال فترة شغور المنصب البابوي، ويهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على انتهاء صلاحيات البابا الراحل ومنع استخدام الخاتم من قبل أي جهة لاحقة.وعند انتخاب بابا جديد يتم صنع خاتم جديد، ويشير منح الخاتم للبابا الجديد إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه كخليفة بطرس وراعي المؤمنين الكاثوليك.وأعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما.وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".وفاة البابا فرنسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكانبوتين يعزي بوفاة البابا فرنسيس
https://sarabic.ae/20250421/دولة-عربية-تعلن-الحداد-3-أيام-على-وفاة-البابا-فرنسيس-1099766612.html
https://sarabic.ae/20250421/وفاة-البابا-فرانسيس-أبرز-المحطات-في-حياة-بابا-الفاتيكان-1099764146.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن
"خاتم الصياد".. لماذا يدمر خاتم البابا بعد وفاته؟
يعد "خاتم الصياد"، أو كما يعرف رسميا بـ"الخاتم البابوي"، أحد أبرز الرموز التي تجسد سلطة البابا ومكانته داخل الكنيسة الكاثوليكية.
"وخاتم الصياد" هو خاتم فريد يمنح لكل بابا عند تنصيبه، يرتبط بتاريخ طويل من التقاليد والطقوس، تبدأ بتقديمه للبابا الجديد خلال مراسم التنصيب الرسمية.
ويحمل الخاتم في تصميمه التقليدي نقشا لاسم البابا الحالي فوق صورة للقديس بطرس وهو يرمي شبكة صيد، ويرمز الخاتم إلى السلطة الروحية والدينية التي يتمتع بها البابا.
وبمجرد الإعلان رسميا عن وفاة البابا يكسر الخاتم في طقس رمزي يجريه عادة المسؤول عن شؤون الفاتيكان خلال فترة شغور المنصب البابوي، ويهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على انتهاء صلاحيات البابا الراحل ومنع استخدام الخاتم من قبل أي جهة لاحقة.
وتمثل هذه اللحظة الانتقال إلى ما يعرف بفترة "الكرسي الخالي" أو "Sede Vacante" وهي المرحلة التي تسبق انتخاب بابا جديد، كما تعد لحظة الكسر إعلانا رسميا على انتهاء سلطة البابا الراحل.
وعند انتخاب بابا جديد يتم صنع خاتم جديد، ويشير منح الخاتم للبابا الجديد إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه كخليفة بطرس وراعي المؤمنين الكاثوليك.
وأعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما.
وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.
وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.
وقال الكاردينال
كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".